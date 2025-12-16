Κίνηση: «Φρακαρισμένος» ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

  • Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση που καταγράφεται αυτή την ώρα σε πολλές οδικές αρτηρίες της Αττικής. Συγκεκριμένα, μποτιλιάρισμα παρατηρείται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, από το ύψος του Αιγάλεω έως την Νέα Φιλαδέλφεια.
  • Στη λεωφόρο Κηφισίας, οι οδηγοί είναι «κολλημένοι» κυρίως στο ύψος της Κατεχάκη και του Χαλανδρίου, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα.
  • Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, καθώς και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
Κίνηση: «Φρακαρισμένος» ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Οπλισμένοι με αρκετή υπομονή θα πρέπει να είναι οι οδηγοί στο Λεκανοπέδιο καθώς ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση που καταγράφεται αυτή την ώρα σε πολλές οδικές αρτηρίες της Αττικής.

Συγκεκριμένα, μποτιλιάρισμα παρατηρείται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, από το ύψος του Αιγάλεω έως την Νέα Φιλαδέλφεια. Στην λεωφόρο Κηφισίας, η κατάσταση μέχρι στιγμής, είναι λίγο καλύτερη, με τους οδηγούς να είναι «κολλημένοι» κυρίως στο ύψος της Κατεχάκη και του Χαλανδρίου, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, καθώς και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

