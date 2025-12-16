Ανακαλύφθηκε περίτεχνη μαρμάρινη μπανιέρα που επαναχρησιμοποιήθηκε ως κρήνη

Σύνοψη από το

  • Αρχαιολόγοι στην αρχαία Έφεσο ανακάλυψαν μια περίτεχνη μαρμάρινη μπανιέρα ρωμαϊκής εποχής, η οποία επαναχρησιμοποιήθηκε ως κρήνη, καθώς και ένα ανδρικό άγαλμα που χρησιμοποιήθηκε ως οδόστρωμα δρόμου.
  • Η πολυτελής μαρμάρινη μπανιέρα, του 1ου αιώνα μ.Χ., προοριζόταν αρχικά για ιδιωτικό λουτρό πλούσιων οικογενειών, αλλά αργότερα τροποποιήθηκε και επαναχρησιμοποιήθηκε ως υδρορροή/ποτίστρα κρήνης.
  • Επιπλέον, ένα μαρμάρινο ανδρικό άγαλμα από τα τέλη του 1ου αιώνα π.Χ. έως τις αρχές του 1ου αιώνα μ.Χ. ανακαλύφθηκε επαναχρησιμοποιημένο ως πλάκα οδοστρώματος, με την όψη προς τα κάτω και ανεστραμμένο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Μαρίνα Σίσκου

Επιστήμη & τεχνολογία

Οι ανασκαφικές εργασίες συνεχίζονται στην αρχαία πόλη της Εφέσου, η οποία περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, καθώς μια μαρμάρινη μπανιέρα ρωμαϊκής εποχής ανακαλύφθηκε στη Σμύρνη της Τουρκίας, στις 14 Δεκεμβρίου 2025. Φωτογραφία: ΑΑ
Οι ανασκαφικές εργασίες συνεχίζονται στην αρχαία πόλη της Εφέσου, η οποία περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, καθώς μια μαρμάρινη μπανιέρα ρωμαϊκής εποχής ανακαλύφθηκε στη Σμύρνη της Τουρκίας, στις 14 Δεκεμβρίου 2025. Φωτογραφία: ΑΑ

Αρχαιολόγοι που εργάζονται στην αρχαία Ελληνική πόλη της Εφέσου, η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο της UNESCO, ανακάλυψαν μια περίτεχνη μαρμάρινη μπανιέρα ρωμαϊκής εποχής που αργότερα επαναχρησιμοποιήθηκε ως κρήνη, μαζί με ένα ανδρικό άγαλμα που χρησιμοποιήθηκε ως οδόστρωμα δρόμου.

Μυστήριο με ψηφιδωτό που ανακαλύφθηκε σε ρωμαϊκή βίλα – Αναπαριστά μια χαμένη εκδοχή του Τρωικού Πολέμου που δεν υπάρχει στην Ιλιάδα

Οι ανακαλύψεις έγιναν κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων ανασκαφών κατά μήκος της αρχαίας οδού του σταδίου, προσφέροντας μια σπάνια εικόνα για το πώς πολυτελή οικιακά αντικείμενα προσαρμόστηκαν για πρακτική χρήση σε μεταγενέστερες φάσεις της πόλης.

Ένα πολυτελές οικιακό αντικείμενο μετατράπηκε σε αστική υποδομή

Η μαρμάρινη μπανιέρα, χρονολογούμενη από τον πρώτο αιώνα μ.Χ., βρέθηκε κατά τη διάρκεια ανασκαφών που πιστεύεται ότι συνδέονται με τις Κατοικίες στις Πλαγιές, μια οικιστική περιοχή που κάποτε κατοικούνταν από πλούσιες ρωμαϊκές οικογένειες.

Ανακαλύφθηκε μοναδική σανσκριτική-ελληνική επιγραφή στο αρχαίο λιμάνι της Βερενίκης – Η αναφορά σε Ρωμαίο αυτοκράτορα και τα υπόλοιπα σημαντικά ευρήματα

Με μήκος περίπου ενάμιση μέτρο, η μπανιέρα ήταν σκαλισμένη από μάρμαρο Greco Scritto, μια τοπική πέτρα γνωστή για τις διακοσμητικές της φλέβες. Σύμφωνα με τον συντονιστή του έργου, Καθηγητή Serdar Aybek του Πανεπιστημίου Dokuz Eylul, το αντικείμενο είχε σχεδιαστεί ξεκάθαρα για οικιακό λουτρό και όχι για ταφή ή δημόσια χρήση.

Μια εναέρια άποψη της αρχαίας πόλης της Εφέσου, η οποία περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, καθώς μια μαρμάρινη μπανιέρα ρωμαϊκής εποχής και ένα ανδρικό άγαλμα ανακαλύφθηκαν στη Σμύρνη της Τουρκίας, στις 14 Δεκεμβρίου 2025. Φωτογραφία: ΑΑ
Μια εναέρια άποψη της αρχαίας πόλης της Εφέσου, η οποία περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, καθώς μια μαρμάρινη μπανιέρα ρωμαϊκής εποχής και ένα ανδρικό άγαλμα ανακαλύφθηκαν στη Σμύρνη της Τουρκίας, στις 14 Δεκεμβρίου 2025. Φωτογραφία: ΑΑ

 

Ανατροπή με ρωμαϊκή πισίνα: Όλοι πίστευαν πως ήταν μια απλή πηγή νερού – Τα σύμβολα του Ασκληπιού και τα στοιχεία για τις ιαματικές ιδιότητες

Σημείωσε ότι η κουλτούρα του μπάνιου έπαιζε κεντρικό ρόλο στην καθημερινή ρωμαϊκή ζωή, όχι μόνο μέσω μνημειωδών δημόσιων λουτρικών συγκροτημάτων, αλλά και μέσω μικρότερων, ιδιωτικών εγκαταστάσεων σε σπίτια της ελίτ.

Το μέγεθος και το βάθος της μπανιέρας παραπέμπουν στη χρήση της μέσα σε κατοικία και όχι σε δημόσιο κτίριο.

“Αυτό που καθιστά το εύρημα ασυνήθιστο δεν είναι μόνο η εκλεπτυσμένη δεξιοτεχνία του, αλλά και η μεταγενέστερη μετατροπή του”.

Η ομάδα διαπίστωσε ότι η μπανιέρα είχε επαναχρησιμοποιηθεί ως υδρορροή/ποτίστρα κρήνης κατά τη διάρκεια μιας μεταγενέστερης φάσης επισκευής του δρόμου.

Ο Aybek εξήγησε ότι η αρχική της μορφή είχε τροποποιηθεί σκόπιμα, με τρύπες κομμένες στην κορυφή και στον πυθμένα για να επιτρέπεται η ροή του νερού, υποδεικνύοντας συστηματική επαναχρησιμοποίηση και όχι κάποια τυχαία ζημιά.

 

Οι ανασκαφικές εργασίες συνεχίζονται στην αρχαία πόλη της Εφέσου, η οποία περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, καθώς μια μαρμάρινη μπανιέρα ρωμαϊκής εποχής ανακαλύφθηκε στη Σμύρνη της Τουρκίας, στις 14 Δεκεμβρίου 2025. Φωτογραφία: ΑΑ
Οι ανασκαφικές εργασίες συνεχίζονται στην αρχαία πόλη της Εφέσου, η οποία περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, καθώς μια μαρμάρινη μπανιέρα ρωμαϊκής εποχής ανακαλύφθηκε στη Σμύρνη της Τουρκίας, στις 14 Δεκεμβρίου 2025. Φωτογραφία: ΑΑ

Οι διακοσμητικές λεπτομέρειες αποκαλύπτουν ιδιοκτησία ελίτ

Η μπανιέρα ξεχωρίζει για την υψηλής ποιότητας δεξιοτεχνία της, συμπεριλαμβανομένων ποδιών σε σχήμα πέλματος λιονταριού, μορφοποιημένων διατομών, και ενός διακοσμητικού μοτίβου «αυγού και βέλους», γνωστού στην κλασική αρχιτεκτονική ως κυμάτιο.

Αυτά τα χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με την επιλογή της πέτρας, υποδηλώνουν ότι κάποτε ανήκε σε νοικοκυριό με σημαντικό πλούτο και κύρος.

Ο Aybek επεσήμανε ότι τέτοια αντικείμενα συχνά αποσυναρμολογούνταν και επαναχρησιμοποιούνταν όταν οι αστικές υποδομές επισκευάζονταν σε μεταγενέστερους αιώνες, αντικατοπτρίζοντας τόσο την πρακτικότητα όσο και τις αλλαγές στις προτεραιότητες εντός της πόλης.

Σε αυτή την περίπτωση, ένα ιδιωτικό είδος πολυτελείας προσαρμόστηκε για να εξυπηρετήσει μια δημόσια λειτουργία κατά μήκος μιας από τις κύριες οδούς της Εφέσου.

 

Οι ανασκαφικές εργασίες συνεχίζονται στην αρχαία πόλη της Εφέσου, η οποία περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, καθώς ένα ανδρικό άγαλμα ανακαλύφθηκε στη Σμύρνη της Τουρκίας, στις 14 Δεκεμβρίου 2025. Φωτογραφία: ΑΑ
Οι ανασκαφικές εργασίες συνεχίζονται στην αρχαία πόλη της Εφέσου, η οποία περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, καθώς ένα ανδρικό άγαλμα ανακαλύφθηκε στη Σμύρνη της Τουρκίας, στις 14 Δεκεμβρίου 2025. Φωτογραφία: ΑΑ

Άγαλμα επαναχρησιμοποιήθηκε ως λιθόστρωτο

Οι ανασκαφές κατά μήκος του ίδιου τμήματος της οδού του σταδίου έφεραν στο φως επίσης ένα μαρμάρινο ανδρικό άγαλμα που χρονολογείται από τα τέλη του πρώτου αιώνα π.Χ. έως τις αρχές του πρώτου αιώνα μ.Χ.

Λαξευμένο σε ξεχωριστά κομμάτια, με το κεφάλι, τα άκρα και το σώμα φτιαγμένα μεμονωμένα, το άγαλμα βρέθηκε με την όψη προς τα κάτω και ανεστραμμένο, καθώς είχε επαναχρησιμοποιηθεί ως πλάκα οδοστρώματος.

Το άγαλμα έχει ύψος μόλις πάνω από ένα μέτρο και ανακαλύφθηκε απροσδόκητα όταν οι αρχαιολόγοι σήκωσαν αυτό που φαινόταν να είναι συνηθισμένη επιφάνεια δρόμου.

Ο Aybek περιέγραψε τη στιγμή ως ένα απρόβλεπτο αλλά ευπρόσδεκτο εύρημα, προσθέτοντας ότι το άγαλμα έχει πλέον μεταφερθεί στο Μουσείο της Εφέσου, όπου θα ενταχθεί στη μόνιμη συλλογή.

 

Οι ανασκαφικές εργασίες συνεχίζονται στην αρχαία πόλη της Εφέσου, η οποία περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, καθώς μια μαρμάρινη μπανιέρα ρωμαϊκής εποχής ανακαλύφθηκε στη Σμύρνη της Τουρκίας, στις 14 Δεκεμβρίου 2025. Φωτογραφία: ΑΑ
Οι ανασκαφικές εργασίες συνεχίζονται στην αρχαία πόλη της Εφέσου, η οποία περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, καθώς μια μαρμάρινη μπανιέρα ρωμαϊκής εποχής ανακαλύφθηκε στη Σμύρνη της Τουρκίας, στις 14 Δεκεμβρίου 2025. Φωτογραφία: ΑΑ

Μέρος μιας μακροπρόθεσμης προσπάθειας συντήρησης

Οι ανακαλύψεις έγιναν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ατελείωτη Έφεσος, Κληρονομιά για το Μέλλον» που ηγείται το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, σε συνεργασία με το Μουσείο της Εφέσου και το Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο.

Το έργο στοχεύει στο άνοιγμα νέων διαδρομών επισκεπτών, ενώ παράλληλα καθαρίζει περιοχές που έχουν παραμεληθεί εδώ και καιρό και φέρνει σημαντικά τεχνουργήματα στις συλλογές μουσείων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Νο1 άσκηση για σμιλεμένους γλουτούς – Την κάνετε στο σπίτι και διαρκεί 1 λεπτό

54χρονη που νόμιζε ότι είχε ιγμορίτιδα έλαβε διάγνωση για σπάνιο καρκίνο – Η συγκλονιστική μαρτυρία της

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Στις 16 Μαρτίου αρχίζει η υποβολή – Νέες κατηγορίες στις προσυμπληρωμένες

Χριστούγεννα: Τι περιμένουν οι έμποροι για να «ζεσταθεί» η αγορά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
23:00 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Επιστήμονες ίσως έλυσαν το μυστήριο γύρω από τα Χόμπιτ – Νέα έρευνα αποκαλύπτει πώς εξαφανίστηκαν

Η μείωση των βροχοπτώσεων μπορεί να έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξαφάνιση του Homo floresiensis...
20:11 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Επιστήμονες αποκαλύπτουν πότε μπορεί να εξαφανιστούν οι παγετώνες της Γης – Υπό απειλή πασίγνωστες οροσειρές του πλανήτη

Ο αριθμός των παγετώνων που εξαφανίζονται παγκοσμίως κάθε χρόνο προβλέπεται να αυξηθεί απότομα...
15:00 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Επιστήμονες του CERN έλυσαν ένα μυστήριο δεκαετιών της σωματιδιακής φυσικής – Τι ανακάλυψαν

Ερευνητές από το TUM, εργαζόμενοι στο CERN, έκαναν μια πρωτοποριακή ανακάλυψη που αποκαλύπτει ...
15:01 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Γεωλογική αποκάλυψη: Επιστήμονες εξηγούν πώς η Ιβηρική Χερσόνησος περιστρέφεται σαν… ρολόι

Μια μελέτη ενσωματώνει, για πρώτη φορά, σεισμικά και δορυφορικά δεδομένα για να χαρακτηρίσει τ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα