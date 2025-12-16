Χριστούγεννα: Τι περιμένουν οι έμποροι για να «ζεσταθεί» η αγορά

Την πληρωμή του δώρου Χριστουγέννων έως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου περιμένουν οι έμποροι προκειμένου να αναθερμάνουν τα ταμεία τους, μετά από μια περίοδο υποτονικής αγοραστικής κίνησης.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ) Βασίλης Κορκίδης «η αγοραστική κίνηση στα εμπορικά καταστήματα αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ημέρες, ωστόσο μεγάλο μέρος από το δώρο Χριστουγέννων θα οδηγηθεί προκειμένου να πληρωθούν και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις όπως είναι για παράδειγμα τα τέλη κυκλοφορίας. «Ουσιαστικά μόνο ένα μικρό μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος πηγαίνει για αγορές από τα εμπορικά καταστήματα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ.

Εορταστικό ωράριο

Υπενθυμίζεται ότι το εορταστικό ωράριο έχει ως εξής:

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 18:00

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025, ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025, ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00

Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026, ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, ΚΛΕΙΣΤΑ

Ακριβότερο το γιορτινό τραπέζι

Σύμφωνα με έρευνα του ΙΝΚΑ το χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα είναι φέτος από 16% έως 20% ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι, με τις τιμές στα παραδοσιακά γλυκά των εορτών να είναι κατά 2 ευρώ ακριβότερα σε σχέση με πέρυσι ενώ ακριβότερα πωλούνται και τα κρέατα.

Υπενθυμίζεται ότι άνοδο κατέγραψε ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο φτάνοντας το 2,4%, από 2% τον Οκτώβριο. Υπάρχουν όμως κατηγορίες προϊόντων όπου οι ετήσιες ανατιμήσεις είναι πολλαπλάσιες του πληθωρισμού, όπως στις σοκολάτες κατά 22,9%, στον καφέ 20,7%, στα κρέατα 13% και στα φρούτα 9%.