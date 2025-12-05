Ανακαλύφθηκε μοναδική σανσκριτική-ελληνική επιγραφή στο αρχαίο λιμάνι της Βερενίκης – Η αναφορά σε Ρωμαίο αυτοκράτορα και τα υπόλοιπα σημαντικά ευρήματα

Μια διεθνής ομάδα αρχαιολόγων ανακάλυψε στο αρχαίο αιγυπτιακό λιμάνι της Βερενίκης, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, ένα σύνολο από έξι εξαιρετικά τεχνουργήματα που αποδεικνύουν, για πρώτη φορά αναμφίβολα, ότι έμποροι και κάτοικοι από την ινδική υποήπειρο όχι μόνο επισκέφθηκαν, αλλά έζησαν και ασκούσαν τη θρησκεία τους σε αυτόν τον κρίσιμο ρωμαϊκό εμπορικό κόμβο.

Τα ευρήματα, τα οποία αναλύονται λεπτομερώς σε ένα εκτενές άρθρο στο Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts, περιλαμβάνουν αγαλματίδια του Βούδα, μια στήλη με Ινδουιστές θεούς και μια δίγλωσση επιγραφή, και ξαναγράφουν την κατανόησή μας για την πολιτισμική διασύνδεση του αρχαίου κόσμου.

Η Βερενίκη, που ιδρύθηκε τον 3ο αιώνα π.Χ., ήταν ένα από τα δύο μεγάλα ρωμαϊκά λιμάνια (μαζί με το Myos Hormos) που διοχέτευαν το έντονο θαλάσσιο εμπόριο μεταξύ Ινδίας, Αφρικής και Μεσογείου. Για αιώνες, αγαθά από όλο τον τότε γνωστό κόσμο —από την Ιβηρική Χερσόνησο μέχρι το νησί της Ιάβας— περνούσαν μέσα από τις αποβάθρες της.

Οι ανασκαφές, οι οποίες ξεκίνησαν το 1994, είχαν ήδη ανακτήσει χιλιάδες αντικείμενα από τη Νότια Ασία, όπως κεραμικά, νομίσματα και υφάσματα. Ωστόσο, οι νέες ανακαλύψεις προχωρούν ένα βήμα παραπέρα: αποδεικνύουν αδιαμφισβήτητα ότι οι Νοτιοασιάτες διέμεναν, τουλάχιστον προσωρινά, στη Βερενίκη, ασκούσαν εκεί τις θρησκευτικές τους πρακτικές και ακολουθούσαν καλλιτεχνικές εκφράσεις που είχαν τις ρίζες τους στις πατρίδες τους.

Οι έξι μάρτυρες: από έναν πήλινο πολεμιστή μέχρι έναν μαρμάρινο Βούδα

Τα έξι τεχνουργήματα, που τεκμηριώθηκαν μεταξύ 2001 και 2022, είναι διαφορετικά στη φύση και την προέλευσή τους.

Ένας πολεμιστής τερακότα (1ος αιώνας μ.Χ.).

Αρχικά αναγνωρίστηκε ως Ρωμαίος στρατιώτης. Νέα ανάλυση αποκαλύπτει ότι το παχουλό του πρόσωπο, τα μεγάλα μάτια, τα χοντρά χείλη και οι λεπτομέρειες της πανοπλίας του τον συνδέουν σαφώς με την καλλιτεχνική παραγωγή της δυναστείας των Σαταβάχανα [Satavahana] στην Ινδία. Αυτό το μικρό αντικείμενο, που βρέθηκε σε χωματερή, μπορεί να ήταν προσωπικό αντικείμενο ενός Ινδού επισκέπτη ή ένα αναμνηστικό που έφερε ένας ταξιδιώτης. Είναι το μόνο κομμάτι στην ομάδα που πιθανότατα κατασκευάστηκε στην Ινδία και εισήχθη στη Βερενίκη.

Μια στήλη με την τριάδα των Βρίσνι [Vrishni] (1ος–2ος αιώνας μ.Χ.)

Σκαλισμένη σε τοπικό γύψο, η στήλη δείχνει τρεις στυλιζαρισμένες μορφές που αναγνωρίζονται ως οι ήρωες Βρίσνι Σαμκαρσάνα [Samkarsana], Εκανάμσα [Ekānamšā] και Βασουντέβα [Vasudeva], κεντρικές θεότητες σε ένα πρώιμο λατρευτικό ρεύμα του Ινδουισμού (bhāgavata ή pañcarātra). Η εικονογραφία τους έχει ακριβείς παραλληλισμούς σε νομίσματα και γλυπτά από τη βόρεια Ινδία. . Αυτό που είναι επαναστατικό είναι ότι κατασκευάστηκε στη Βερενίκη, καθιστώντας την τη μοναδική γνωστή αναπαράσταση της τριάδας των Βρίσνι που έχει τεκμηριωθεί εκτός Ινδίας.

Μια γύψινη κεφαλή Βούδα (4ος–5ος αιώνας μ.Χ.)

Σκαλισμένη στο ίδιο τοπικό εργαστήριο που παρήγαγε κεφαλές της Ίσιδας και του Σέραπι για τον ναό της πόλης. Αυτή η μικρή κεφαλή, ύψους 9,3 εκ., έχει χτένισμα με κότσο στην κορυφή (ούσνισα/ushnisha) τυπικό των αναπαραστάσεων του Βούδα, αν και στερείται λεπτομερειών όπως οι επιμήκεις λοβοί αυτιών. Η ανακάλυψή της σε ένα δωμάτιο που γειτνιάζει με τον ναό της Ίσιδας τη συνδέει με ένα θρησκευτικό πλαίσιο.

Ένα αγαλματίδιο Βούδα χωρίς κεφάλι (4ος–5ος αιώνας μ.Χ.)

Το αγαλματίδιο ύψους 15,8 εκ. είναι κατασκευασμένο από πολύ λεπτόκοκκο γύψο και βρέθηκε σε ένα μικρό ιερό βόρεια της πόλης. Απεικονίζει έναν όρθιο Βούδα με την τήβεννο (sanghāti) να καλύπτει και τους δύο ώμους και το αριστερό χέρι ανασηκωμένο να κρατά μια πτυχή του υφάσματος, ακολουθώντας έναν εικονογραφικό τύπο από την Γκαντάρα [Gandhara].

Ένα μαρμάρινο αγαλματίδιο Βούδα με φωτοστέφανο (περ. 90–140 μ.Χ.)

Το συγκεκριμένο αγαλματίδιο είναι το πιο θεαματικό κομμάτι. Περίπου 71 εκ. ύψος στην αρχική του μορφή, είναι σμιλεμένο σε μάρμαρο, πιθανότατα από το νησί της Πάρου, ένα πολυτελές υλικό που εισαγόταν στην Αίγυπτο. Η μορφή, τύπου Γκαντάρα, στέκεται σε βάθρο από το οποίο αναδύεται ένα άνθος λωτού — ένα βουδιστικό σύμβολο αγνότητας. Η κεφαλή, που ανακτήθηκε ξεχωριστά, φέρει ακτινωτό φωτοστέφανο και χτένισμα με σγουρούς βοστρύχους (μπούκλες), ένα στυλ που χρονολογεί το έργο στην εποχή των αυτοκρατόρων Τραϊανού και Αδριανού. Η υφολογική ανάλυση υποδηλώνει ότι σκαλίστηκε από έναν τεχνίτη ελληνορωμαϊκής παράδοσης, ίσως από την Αλεξάνδρεια, ο οποίος ακολούθησε ένα ινδικό μοντέλο αλλά εισήγαγε τοπικά ερμηνευτικά στοιχεία.

Μια δίγλωσση στήλη Σανσκριτικών-Ελληνικών (248 μ.Χ.)

Η δίγλωσση στήλη σε σανσκριτικά και ελληνικά είναι το σημαντικότερο επιγραφικό εύρημα. Η επιγραφή, χρονολογημένη στο 6ο έτος του Ρωμαίου αυτοκράτορα Φιλίππου του Άραβα (9 Σεπτεμβρίου 248 μ.Χ.), καταγράφει την αφιέρωση μιας βουδιστικής εικόνας (πιθανώς του Βούδα Σακιαμούνι [Śākyamuni] ή του μελλοντικού Βούδα Μαϊτρέγια [Maitreya]) από έναν άνδρα ονόματι Βάσουλα [Vāsula] (Βαζούλας στα ελληνικά), ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως κσατρίγιας [kshatriya] (μέλος της τάξης των πολεμιστών).

Η μορφή είναι χαρακτηριστικά βουδιστική, φτιαγμένη προς όφελος και ευχαρίστηση όλων των όντων. Είναι η πρώτη επιγραφή σε σανσκριτικά που έχει βρεθεί ποτέ στην Αίγυπτο και η μοναδική γνωστή επιγραφή σε σανσκριτικά μέχρι σήμερα που αναφέρεται σε Ρωμαίο αυτοκράτορα.

Ένα «χωνευτήρι» πολιτισμών στον ναό της Ίσιδας

Το πλαίσιο αυτών των ανακαλύψεων είναι τόσο σημαντικό όσο και τα ίδια τα αντικείμενα. Τα περισσότερα ανασκάφηκαν στην αυλή του ναού της Ίσιδας, του κύριου ιερού της Βερενίκης, ή σε ένα μικρό παρακείμενο δωμάτιο που χρησίμευε ως αποθήκη.

Ο ναός της Ίσιδας ήταν ένας ανοιχτά κοσμοπολίτικος χώρος, με αφιερώσεις σε ελληνορωμαϊκές, αιγυπτιακές, μεροϊτικές, και τώρα πια ξεκάθαρα ινδικές θεότητες. Αυτό δείχνει ότι οι Ινδοί έμποροι και ταξιδιώτες δεν δημιούργησαν έναν ξεχωριστό χώρο λατρείας, αλλά ενσωμάτωσαν τις προσφορές τους στο υπάρχον θρησκευτικό τοπίο, μια κοινή πρακτική στον ελληνορωμαϊκό κόσμο.

Τα αγάλματα του Βούδα και η δίγλωσση στήλη στέκονταν δίπλα σε αγάλματα της Ίσιδας, του Σεράπιδος ή του Ποσειδώνα, σε μια αυλή που λειτουργούσε επίσης ως δημόσια βιτρίνα του πλούτου και των εμπορικών διασυνδέσεων των αφιερωτών τους.

Οι συγγραφείς της μελέτης σημειώνουν ότι αυτές οι προσφορές μπορεί να είχαν διττή λειτουργία: λατρευτική και αποτρεπτική – κατά του κακού.

Η Ίσις λατρευόταν ως προστάτιδα των ναυτικών, και οι Βουδιστές επικαλούνταν επίσης τον Βούδα για ασφαλή ταξίδια, όπως αφηγείται μια ιστορία που αναπαρίσταται στη στούπα του Μπάρχουτ [Bharhut] στην Ινδία, όπου η επίκληση του Βούδα σώζει ένα εμπορικό πλοίο από το να καταποθεί από ένα γιγάντιο ψάρι.

Το αγαλματίδιο του Ποσειδώνα που βρέθηκε στην ίδια απόθεση με την πήλινη κεφαλή του Βούδα υποδηλώνει ότι Έλληνες, Ρωμαίοι και Ινδοί μοιράζονταν παρόμοιες ανησυχίες και θρησκευτικές στρατηγικές απέναντι στους κινδύνους της θάλασσας.

Ο αντίκτυπος αυτών των ανακαλύψεων είναι βαθύς.

Μέχρι τώρα, τα στοιχεία “διαπολιτισμικής ανταλλαγής” με κατεύθυνση από την Ανατολή προς τη Δύση (από την Ινδία προς τη Μεσόγειο) ήταν ελάχιστα σε σύγκριση με τη ροή ρωμαϊκών αντικειμένων και επιρροών προς την Ινδία. Αυτά τα ευρήματα αρχίζουν να καλύπτουν αυτό το κενό.

Το πιο κρίσιμο είναι ότι, με εξαίρεση τον πολεμιστή από τερακότα, όλα τα κομμάτια ινδικής έμπνευσης κατασκευάστηκαν τοπικά στη Βερενίκη, χρησιμοποιώντας υλικά της περιοχής (άνυδρο γύψο) ή εισαγόμενο μάρμαρο, αλλά επεξεργάστηκαν επιτόπου (in situ).

Αυτό αποδεικνύει ότι οι Ινδοί παρέμειναν στο λιμάνι αρκετά ώστε να παραγγέλνουν έργα από ντόπιους τεχνίτες, οι οποίοι με τη σειρά τους χρειάστηκε να μάθουν και να ερμηνεύσουν εικονογραφίες και καλλιτεχνικές συμβάσεις εντελώς ξένες προς αυτούς.

Το αποτέλεσμα είναι μια συναρπαστική σύντηξη: Ινδουιστές ήρωες σε μια στήλη με ρωμαιοαιγυπτιακό αρχιτεκτονικό σχήμα· ένας βουδιστής Γανδάρα με έναν προστιθέμενο λωτό ως γλυπτικό χαρακτηριστικό (κάτι μοναδικό) και ένα ακτινωτό φωτοστέφανο ερμηνευμένο με ελληνορωμαϊκό τρόπο· μια βουδιστική επιγραφή που περιλαμβάνει την ημερομηνία ενός Ρωμαίου αυτοκράτορα μέσα στην ινδική μορφή και υπογράφεται στα ελληνικά.

Όπως καταλήγουν οι ερευνητές, αυτό συνιστούσε κάτι περισσότερο από την απλή μεταφορά τεχνουργημάτων από μία χώρα προέλευσης σε μια άλλη. Αντίθετα, περιλάμβανε μια διαδικασία πολιτισμικής και καλλιτεχνικής αφομοίωσης, ακόμη και αλληλεπίδρασης.

Οι Ινδοί της Βερενίκης δεν ήταν απλώς διερχόμενοι επισκέπτες. Ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της κοινότητας του λιμανιού, εκφράζοντας την πίστη και την ταυτότητά τους σε μια υβριδική καλλιτεχνική γλώσσα που δημιουργήθηκε στο σταυροδρόμι μεταξύ δύο κόσμων.

Αυτή η ανακάλυψη φωτίζει τον δυναμισμό και τη διαπερατότητα των αρχαίων λιμενικών κοινοτήτων, όπου οι ιδέες, όπως και τα αγαθά, κυκλοφορούσαν και μετασχηματίζονταν, γεννώντας μια μοναδική, κοινή πολιτιστική έκφραση.