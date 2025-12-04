Ανακαλύφθηκε ένα νέο τμήμα του τείχους της αρχαίας Μαντουρίας – Γιατί τα ευρήματα θεωρούνται σημαντικά

Το τμήμα του μεσσαπικού τείχους που ανακαλύφθηκε στη Μαντουρία. Πηγή: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Brindisi Lecce e Taranto
Το τμήμα του μεσσαπικού τείχους που ανακαλύφθηκε στη Μαντουρία. Πηγή: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Brindisi Lecce e Taranto

Κατά τη διάρκεια εργασιών στον σιδηροδρομικό σταθμό της Μαντουρίας, στο βόρειο τμήμα της χερσονήσου του Σαλέντο, τη «φτέρνα» της Ιταλίας, οι αρχαιολόγοι βρήκαν ένα νέο τμήμα της ενδιάμεσης γραμμής των Μεσσάπιων Τειχών της αρχαίας πόλης. Η παρέμβαση επηρέασε άμεσα τη διάταξη του αρχαίου οικισμού και παρείχε συγκεκριμένα δεδομένα για την εξέλιξη του αμυντικού συστήματος της Μαντουρίας μεταξύ του 5ου και 3ου αιώνα π.Χ.

Οι ανασκαφές, που πραγματοποιήθηκαν από την εξειδικευμένη εταιρεία Museion Soc. Coop. υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Πολιτισμού, επικεντρώθηκαν σε μια περιοχή όπου εικάζονταν ότι περνούσε η οχυρωματική ζώνη.

Οι στρωματογραφικές έρευνες κατέστησαν δυνατή την ταυτοποίηση ενός τμήματος τείχους από τον 4ο αιώνα π.Χ., διατηρημένου σε ύψος έως και τεσσάρων σειρών.

Το τμήμα του μεσσαπικού τείχους που ανακαλύφθηκε στη Μαντουρία. Πηγή: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Brindisi Lecce e Taranto
Το τμήμα του μεσσαπικού τείχους που ανακαλύφθηκε στη Μαντουρία. Πηγή: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Brindisi Lecce e Taranto

Η αρχιτεκτονική της ανακάλυψης

Η επένδυση είναι κατασκευασμένη με ισόδομους ασβεστολιθικούς ογκόλιθους, ακριβώς επεξεργασμένους και τοποθετημένους χωρίς κονίαμα (ξερολιθιά), μέσω εναλλαγής κομματιών τοποθετημένων κατά πλάτος και κατά μήκος.

Η δομή βρίσκεται εντός της τάφρου που περιέβαλε το παλαιότερο εσωτερικό τείχος της αρχαϊκής περιόδου, επιβεβαιώνοντας ότι το αμυντικό σύστημα των Μεσσαπιών είχε μια διαδοχική (κλιμακωτή) και σύνθετη οργάνωση στην αρχική του διαμόρφωση.

Μία από τις έρευνες αποκάλυψε ένα σύντομο τμήμα ενός δρόμου που εκτεινόταν κατά μήκος της δυτικής άκρης της τάφρου. Το εύρημα αυτό, παρέχει υλικές ενδείξεις της οδικής υποδομής που σχετίζεται με την οχύρωση και της λειτουργικής διάρθρωσης του αστικού περιβάλλοντος στην Αρχαιότητα.

Η παρουσία αυτού του άξονα κυκλοφορίας, αν και σύντομου, υποδηλώνει τη συνύπαρξη αμυντικών και διαμετακομιστικών στοιχείων στον ίδιο τομέα, πιθανώς ενσωματωμένων στην καθημερινή ζωή του οικισμού.

Η ανακάλυψη είναι σημαντική, επειδή επιτρέπει τον ακριβέστερο ορισμό της διάταξης του ενδιάμεσου τείχους σε μια περιοχή όπου η αστική ανάπτυξη στις αρχές του 20ού αιώνα είχε εξαφανίσει μεγάλο μέρος των αρχαίων κατασκευών.

Η Μαντουρία διέθετε τρεις αμυντικές γραμμές που διαδέχονταν η μία την άλλη μεταξύ του 5ου και 3ου αιώνα π.Χ., και αυτή η νέα τεκμηρίωση βοηθά στη συμπλήρωση ενός τομέα του οχυρωματικού περιβόλου που παρέμενε αβέβαιος λόγω της έλλειψης ορατών υπολειμμάτων και των αλλοιώσεων που προκλήθηκαν από τη σύγχρονη ανάπτυξη.

Εναέρια άποψη του ακάλυπτου τμήματος του τείχους. Φωτογραφία : Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Brindisi Lecce e Taranto
Εναέρια άποψη του ακάλυπτου τμήματος του τείχους. Φωτογραφία : Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Brindisi Lecce e Taranto

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς, το καλύτερα διατηρημένο τμήμα θα ενσωματωθεί στον μελλοντικό διατροπικό κόμβο.

Προβλέπεται να παραμείνει εκτεθειμένο μέσω ειδικής διαμόρφωσης, συνοδευόμενο από ενημερωτικούς πίνακες που θα επιτρέπουν στους ταξιδιώτες να παρατηρούν απευθείας το τείχος της αρχαίας μεσσαπικής πόλης.

Η πρωτοβουλία θα δημιουργήσει ένα σημείο σύνδεσης μεταξύ της σύγχρονης υποδομής και του κοντινού Αρχαιολογικού Πάρκου των Μεσσάπιων Τειχών, ενισχύοντας τη σύνδεση μεταξύ παρελθόντος και παρόντος σε έναν από τους βασικούς τομείς του δήμου.

Η συνεργασία μεταξύ της Συντήρησης Αρχαιοτήτων (Soprintendenza) και της Ferrovie del Sud Est χρησιμεύει ως παράδειγμα του πώς η προληπτική αρχαιολογία μπορεί να διαδραματίσει αποτελεσματικό ρόλο στην προστασία της κληρονομιάς κατά τη διάρκεια δημόσιων παρεμβάσεων, διευκολύνοντας παράλληλα την αύξηση της ιστορικής γνώσης και συμβάλλοντας στη διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής.

Η ανακάλυψη εντάσσεται στη μακραίωνη ιστορία της Μαντουρίας, της οποίας το μεσαιωνικό όνομα ήταν Casalnuovo από την ανοικοδόμησή της τον 11ο αιώνα μέχρι το 1789, οπότε και αποκαταστάθηκε το αρχαίο όνομα.

Η ονομασία και η τελική εγκατάλειψη της πόλης

Το τοπωνύμιο, μεσσαπικής προέλευσης, περιέχει την ινδοευρωπαϊκή ρίζα *mando- («άλογο»), που συνδέεται με τη σανσκριτική mandurá, εννοούμενη ως «περίφραξη ή στάβλος για άλογα».

Αυτό το γλωσσικό στοιχείο αναφέρεται στον ρόλο του αλόγου στο αρχαίο Σαλέντο, όπου η εκτροφή αλόγων ήταν ευρέως διαδεδομένη και συνδεόταν με τη λατρεία του Δία Μενζάνα, μιας θεότητας στην οποία προσφέρονταν άλογα.

Η ετυμολογική σχέση βρίσκει παραλληλισμούς σε άλλα κέντρα της περιοχής, όπως το Καβαλίνο.

Η πόλη καταστράφηκε σε μεταγενέστερους αιώνες από επιδρομές Σαρακηνών και επανιδρύθηκε τον 11ο αιώνα με το όνομα Casalnuovo, καταλαμβάνοντας μόνο μέρος του αρχαίου οικισμού και επεκτεινόμενη δυτικά.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα και της Πρώιμης Σύγχρονης περιόδου, πέρασε από διάφορες φεουδαρχικές οικογένειες μέχρι που, το 1789, ένα διάταγμα του Φερδινάνδου Α’ των Βουρβόνων αποκατέστησε το όνομα Μαντουρία.

Τα ευρήματα στον σιδηροδρομικό σταθμό εντάσσονται έτσι σε μια ευρεία ιστορική ακολουθία, τεκμηριωμένη τόσο από τη λογοτεχνική παράδοση όσο και από τα αρχαιολογικά κατάλοιπα, και βοηθούν στην ενίσχυση της κατανόησης της πολεοδομίας της αρχαίας Μαντουρίας σε ένα στρατηγικό σημείο για τη σύγχρονη κινητικότητα.

Η παρουσία των Μεσσάπιων Τειχών εντός του μελλοντικού διατροπικού κόμβου παρέχει την ευκαιρία να κατανοηθεί, σε έναν καθημερινό χώρο, η συνέχεια ενός εδάφους του οποίου η ταυτότητα έχει χτιστεί σε διάστημα μεγαλύτερο των δύο χιλιετιών.

