Ανακαλύφθηκε μωσαϊκό δάπεδο 1.500 ετών κάτω από ιστορικό μύλο – Το μυστήριο με αξιωματούχο του Βυζαντίου

  • Ένα ψηφιδωτό δάπεδο 1.500 ετών ανακαλύφθηκε κάτω από έναν ιστορικό νερόμυλο στη Σιβρίτσε, αποτελώντας το πρώτο βυζαντινό ψηφιδωτό που τεκμηριώνεται στον διάδρομο Μιδυάτ-Νουσάιμπιν.
  • Το εύρημα, που καλύπτει περίπου 40 τετραγωνικά μέτρα, διαθέτει περίτεχνα γεωμετρικά και σχοινόπλεκτα μοτίβα, παρέχοντας νέα στοιχεία για τα διοικητικά και οικιστικά πρότυπα της περιοχής.
  • Η επιγραφή ‘Τίτος Δομέστικος’ υποδηλώνει ότι το κτίριο ανήκε σε τοπικό διοικητή ή αξιωματούχο, προσφέροντας σπάνια γνώση για τη διακυβέρνηση στην πρώιμη βυζαντινή βόρεια Μεσοποταμία.
«Η επιγραφή ‘Τίτος Δομέστικος’ είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα», δήλωσε ο Ακγκιούλ. «Το Τίτος φαίνεται να είναι κύριο όνομα, ενώ το Δομέστικος είναι γνωστό στις βυζαντινές πηγές ως στρατιωτικός ή εκκλησιαστικός τίτλος. Αυτό υποδηλώνει ότι το κτίριο μπορεί να ανήκε σε κάποιον τοπικό διοικητή ή αξιωματούχο». Φωτογραφία: Halil İbrahim Sincar/AA
Η ανακάλυψη αποτελεί το πρώτο ψηφιδωτό που έχει έρθει ποτέ στο φως ποτέ κατά μήκος του διαδρόμου Μιδυάτ-Νουσάιμπιν, μιας περιοχής πιο γνωστής για τα αρχαία φρούρια και τα καραβάν-σεράι (πανδοχείο) της.

Ανακαλύφθηκε μωσαϊκό του 5ου αιώνα με ελληνική επιγραφή σε ιστορικό κάστρο

Η ανακάλυψη έγινε στη Σιβρίτσε (περιοχή Μπεγιαζσού), εντός της κοιλάδας Τσαγ Τσαγ, μιας ζώνης πλούσιας σε αρχαιολογική κληρονομιά. Κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού και αποκατάστασης σε έναν ιδιόκτητο, για χρόνια εγκαταλελειμμένο νερόμυλο, οι εργάτες παρατήρησαν χρωματιστές πέτρες ενσωματωμένες στο δάπεδο και ανέφεραν το εύρημα στη Διεύθυνση του Μουσείου του Μαρντίν.

Από νερόμυλος διοικητικό σύμπλεγμα

Μια σωστική ανασκαφή υπό την ηγεσία του Idris Akgül, Διευθυντή του Μουσείου Μαρντίν, αποκάλυψε τμήματα ενός περίτεχνου ψηφιδωτού δαπέδου διακοσμημένα με γεωμετρικά και σχοινόπλεκτα μοτίβα, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων κύματος, σταυρού και το σχήμα του άπειρου.

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τον αρχαιότερο οίκο φροντίδας ηλικιωμένων – Εντοπίστηκε επιγραφή σε μωσαϊκό στα ελληνικά

Τα ψηφιδωτά —που καλύπτουν περίπου 40 τετραγωνικά μέτρα— διαθέτουν τετράγωνα, κυκλικά και τριγωνικά πλαίσια διατεταγμένα σε συμμετρικά μετάλλια.

Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι τα ευρήματα, μπορεί να επεκτείνονται σε γειτονικά οικόπεδα, υποδηλώνοντας ένα μεγαλύτερο, πιθανώς κάποιο συγκρότημα.

Ανακαλύφθηκε διώροφη στοά σε αρχαία ελληνική πόλη της Μικράς Ασίας – Το περίτεχνο μωσαϊκό της Ελληνιστικής Εποχής
Πρωτιά για την ιστορική περιοχή

Μέχρι τώρα, κανένα βυζαντινό ψηφιδωτό δεν είχε τεκμηριωθεί στον διάδρομο Μιδυάτ-Νουσάιμπιν.

Ως εκ τούτου, το εύρημα παρέχει κρίσιμα νέα στοιχεία για τα διοικητικά και οικιστικά πρότυπα της περιοχής κατά την Ύστερη Αρχαιότητα.
Θα ακολουθήσουν εργασίες συντήρησης, και οι ιδιοκτήτες του ακινήτου έχουν προτείνει το άνοιγμα του χώρου στους επισκέπτες μόλις ολοκληρωθούν οι προσπάθειες διατήρησης.

Μια τυχαία ανακάλυψη που αναδείχθηκε σε πολιτιστικό ορόσημο

Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, Ρεσίτ Τσοσκούν, δήλωσε ότι αρχικά στόχευε να αποκαταστήσει τον μύλο του 19ου αιώνα για τουρισμό, αλλά σύντομα συνειδητοποίησε το πραγματικό του βάθος:
«Περιμέναμε μια κατασκευή 100 ή 150 ετών, αλλά το έδαφος αποκάλυψε κάτι πολύ παλαιότερο — σχεδόν 1.500 χρόνια. Μια τέτοια κληρονομιά αξίζει να προστατευθεί και να μοιραστεί με το κοινό».

Οι αρχαιολόγοι λένε ότι η επιγραφή Τίτος Δομέστικος μπορεί να προσφέρει σπάνια γνώση για το δίκτυο των τοπικών διοικητών στην πρώιμη βυζαντινή βόρεια Μεσοποταμία, αναμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο οι μελετητές κατανοούν τη διακυβέρνηση σε αυτή τη μεθοριακή ζώνη.

