Ανατρεπτική ανακάλυψη σε τεράστιο πέτρινο τείχος στην κεντρική Ασία – Το έχτισαν οι πρώτοι Έλληνες της περιοχής

Μια μελέτη με ραδιοχρονολόγηση αποκάλυψε ότι ένα αρχαίο ελληνικό τείχος, το «Τείχος του Νταρμπάντ» στο Ουζμπεκιστάν, κατασκευάστηκε τον 3ο αιώνα π.Χ. —μισό αιώνα νωρίτερα από ό,τι πιστευόταν— και υποδηλώνει μια κρίσιμη στρατηγική αλλαγή αιώνες αργότερα.

Μια επιβλητική γραμμή από πέτρα και λάσπη που διατρέχει μια απομακρυσμένη κοιλάδα στο νότιο Ουζμπεκιστάν φυλάει εδώ και αιώνες κρίσιμα μυστικά για την άνοδο και την πτώση των αυτοκρατοριών κατά μήκος του Δρόμου του Μεταξιού. Γνωστό ως Τείχος του Νταρμπάντ, αυτό το αρχαίο αμυντικό σύστημα, που σηματοδοτούσε τα σύνορα μεταξύ των ιστορικών περιοχών της Βακτριανής και της Σογδιανής, μόλις υποβλήθηκε σε μια χρονολογική επανεκτίμηση που αμφισβητεί τις καθιερωμένες ιστορικές ερμηνείες.

Το «Τείχος του Νταρμπάντ»

Μία διεθνής ομάδα αρχαιολόγων από την Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβακία και το Ουζμπεκιστάν παρουσίασε τα αποτελέσματα χρονολόγησης με ραδιοάνθρακα που ανάγουν την αρχική κατασκευή του τείχους στο πρώτο μισό ή στα μέσα του 3ου αιώνα π.Χ..

Αυτό το εύρημα ωθεί την προέλευση του μνημείου περίπου μισό αιώνα νωρίτερα και το συνδέει άμεσα με τους πρώτους Έλληνες ηγεμόνες της περιοχής —τους Σελευκίδες ή τα πρώτα Ελληνικά Βασίλεια της Βακτριανής— και όχι με μεταγενέστερες συγκρούσεις .

Επιπλέον, η έρευνα προσδιόρισε μια μεταγενέστερη φάση ανακατασκευής και ενίσχυσης γύρω στον 1ο και 2ο αιώνα μ.Χ., που συμπίπτει με την επέκταση της Αυτοκρατορίας των Κοσσανών.

Η Αυτοκρατορία των Κοσσανών δημιουργήθηκε από τους νομαδικούς Γιουέ-τσι στην περιοχή της Βακτριανής (στο σημερινό Αφγανιστάν) στις αρχές του 1ου αιώνα μ.Χ. Επεκτάθηκε στην Ινδική υποήπειρο, καλύπτοντας τελικά το σημερινό βόρειο Αφγανιστάν και βορειοδυτικά τμήματα της Ινδίας.

Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι η μελέτη υποδηλώνει ότι κατά τη διάρκεια αυτής της μεταγενέστερης περιόδου, ο αμυντικός προσανατολισμός του τείχους ενδέχεται να έχει αντιστραφεί πλήρως, υποδηλώνοντας μια ριζική αλλαγή στις συμμαχίες και τις γεωπολιτικές απειλές.

Ένα μυστήριο στα σύνορα των αυτοκρατοριών

Το Τείχος του Νταρμπάντ ανακαλύφθηκε το 1986 στην περιοχή Μπαϊσούν, στην επαρχία Σουρχαντάρια. Έχει μήκος περίπου 1,1 χιλιόμετρα και εκτείνεται κατά μήκος της κοιλάδας του Σούρομπ, κλείνοντας το πέρασμα μεταξύ δύο οροσειρών.

Η τοποθεσία του δεν ήταν τυχαία: έλεγχε ένα κρίσιμο σημείο πρόσβασης κατά μήκος της διαδρομής μεταξύ της αρχαίας Σογδιανής και της Βακτρίας, δύο σημαντικών περιοχών στην ιστορία της Κεντρικής Ασίας.

Επί δεκαετίες, η χρονολόγησή του αποτελούσε αντικείμενο διαμάχης.

Παλαιότερες ερμηνείες, βασισμένες στο μέγεθος των πλίνθων από λάσπη και σε θραύσματα αγγείων, πρότειναν ότι ήταν μια κατασκευή από την περίοδο των Κοσσανών (1ος–3ος αιώνας Κ.Χ.), που πιθανώς χτίστηκε για να προστατεύσει τη Βακτρία από νομαδικές επιδρομές.

Σύμφωνα με κάποια άλλη υπόθεση, συνδέεται με τον πόλεμο μεταξύ της Αυτοκρατορίας των Σελευκιδών και του Ελληνοβακτριανού Βασιλείου περίπου το 208–206 π.Χ.

Γραπτές πηγές αναφέρουν μάχες και μετακινήσεις στρατευμάτων, αλλά είναι σπάνια να συνδέσουν άμεσα μάχες με συγκεκριμένες τοποθεσίες και σωζόμενα μνημεία, σημειώνουν οι συγγραφείς της μελέτης, εξηγώντας τη δυσκολία χρονολόγησης τέτοιων κατασκευών.

Η έλλειψη αδιάσειστων αποδείξεων είχε κρατήσει την ιστορία του τείχους στη σκιά. Για να λύσει το μυστήριο, η επιστημονική ομάδα πραγματοποίησε μια νέα ανασκαφή το 2019 σε μια υπάρχουσα τομή στο τείχος που είχε προκληθεί από την κατασκευή δρόμου. Οι ερευνητές καθάρισαν και κατέγραψαν σχολαστικά μια στρατηγική τομή πλάτους σχεδόν 20 μέτρων, εντοπίζοντας 22 ξεχωριστά στρώματα ή μονάδες.

Η κυρίαρχη μέθοδος για την αποκάλυψη της χρονολόγησης ήταν η συλλογή δειγμάτων ξυλοκάρβουνου. Επιλέχθηκαν προσεκτικά θραύσματα ξυλοκάρβουνου από νεαρά δέντρα ή κλαδιά, ηλικίας μεταξύ 2 και 16 ετών τη στιγμή της καύσης.

Αυτό το μέτρο είναι κρίσιμο για την αποφυγή του «φαινόμενου του παλαιωμένου ξύλου», το οποίο θα μπορούσε να παραμορφώσει τις ημερομηνίες εάν χρησιμοποιούνταν ξυλοκάρβουνο από αιωνόβια δέντρα.

Συνολικά 10 δείγματα από είδη με σύντομο κύκλο ζωής στάλθηκαν στο Εργαστήριο ραδιοχρονολόγησης της Τσεχίας για χρονολόγηση με χρήση φασματομετρίας μάζας με επιταχυντή.

Τα αποτελέσματα, βαθμονομημένα με τα πιο πρόσφατα διεθνή πρότυπα, έδωσαν μια σαφή και εκπληκτική χρονολογική εικόνα.

Έξι από τα δέκα αναλυθέντα δείγματα απέδωσαν απόλυτες ημερομηνίες συγκεντρωμένες στο διάστημα 390/359–200/179 π.Χ., με υψηλή πιθανότητα να εμπίπτουν στον 3ο αιώνα π.Χ. Τα δείγματα συνδέονταν με τις παλαιότερες κατασκευές: Mια βάση από συμπιεσμένο πηλό (pakhsa) και τον κύριο πέτρινο τοίχο.

Οι άλλες τέσσερις ομάδες δειγμάτων τοποθετούνται σε μια μεταγενέστερη φάση, στους πρώτους αιώνες της εποχής μας. Δύο δείγματα χρονολογούνται στις πρώτες δεκαετίες του 1ου αιώνα μ.Χ. και άλλα δύο σε μια περίοδο 60 έως 80 χρόνια αργότερα, στα τέλη του 1ου με αρχές του 2ου αιώνα μ.Χ. Αυτές οι χρονολογίες αντιστοιχούν σε στρώματα καταστροφής και, κυρίως, στα θεμέλια μιας ενίσχυσης από ωμόπλινθους που προστέθηκε στον προϋπάρχοντα πέτρινο τοίχο.

Μια νέα χρονολόγηση: πρώτα οι Έλληνες, μετά οι Κοσσανοί

Η Μπεϊζιανή ανάλυση όλων αυτών των χρονολογήσεων—ένα στατιστικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για την τελειοποίηση των χρονολογιών—οδήγησε στο κύριο συμπέρασμα της μελέτης.

Η κατασκευή του Τείχους του Νταρμπάντ πιθανότατα πραγματοποιήθηκε τον 3ο αιώνα π.Χ., μάλλον στα μέσα του αιώνα, δηλώνουν οι ερευνητές. Αυτό ανάγει την προέλευσή του κατά τη διάρκεια της κυριαρχίας της Αυτοκρατορίας των Σελευκιδών, ή το αργότερο, υπό τους πρώτους ανεξάρτητους Ελληνοβακτριανούς ηγεμόνες, τους Διοδοτίδες.

Η αντίληψη που λέει ότι το τείχος χτίστηκε από τον Μέγα Αλέξανδρο (329–327 π.Χ.) αποκλείεται, ενώ η συσχέτισή του με τον πόλεμο μεταξύ του Αντίοχου Γ’ και του Ευθυδήμου Α’ στα τέλη του 3ου αιώνα π.Χ. αποδεικνύεται πολύ μεταγενέστερη.

Η δεύτερη φάση, που περιλαμβάνει την ενίσχυση με ωμόπλινθους, συμπίπτει με την επέκταση της Αυτοκρατορίας των Κοσσανών. Οι συγγραφείς εικάζουν ότι αυτή η ενίσχυση πιθανόν συνέβη ακόμα και πριν από την άνοδο του βασιλιά των Κοσσανών Κανίσκα, και θα μπορούσε να συνδέεται με τις προσπάθειες για την εξασφάλιση των βόρειων συνόρων της αυτοκρατορίας κατά τη μέγιστη επέκτασή της προς τα νοτιοανατολικά, προς την Ινδία.

Στρατηγική αλλαγή: Πότε άλλαξε πλευρά το τείχος;

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της μελέτης είναι η πιθανότητα ο αμυντικός προσανατολισμός του τείχους να αντιστράφηκε μεταξύ της ελληνικής και της κοσανικής φάσης.

Η διάταξη των παλαιότερων κατασκευών—ένα κύριο πέτρινο τείχος, ένα μικρότερο προωθημένο τείχος και μια τάφρος—μοιάζει με κλασικές ελληνικές οχυρώσεις. Σε αυτόν τον αρχικό σχεδιασμό, οι υπερασπιστές θα ήταν τοποθετημένοι δυτικά του τείχους, προστατεύοντας τους εαυτούς τους από μια απειλή που προερχόταν από τα ανατολικά.

Ωστόσο, η πλήρωση της τάφρου και η κατασκευή του νέου τοίχου από ωμόπλινθους κατά την περίοδο των Κοσσανών υποδηλώνουν μια αλλαγή. Ο προσανατολισμός της οχύρωσης αντιστράφηκε κατά την περίοδο των Κοσσανών, προτείνουν οι συγγραφείς. Σ’ αυτό το νέο σενάριο, οι κατασκευαστές και οι υπερασπιστές ήταν πλέον τοποθετημένοι ανατολικά και νότια του τείχους, θεωρώντας τη δύση και τον βορρά ως την απειλητική εξωτερική περιοχή.

Αυτός ο επαναπροσανατολισμός θα είχε βαθιές ιστορικές συνέπειες.

Αρχικά, το τείχος προστάτευε την πολιτική οντότητα στα βορειοδυτικά (Σογδιανή) από αυτή στα νοτιοανατολικά (Βακτρία), καταλήγει η μελέτη.

Αλλά ποιες ήταν αυτές οι οντότητες;

Τον 3ο αιώνα π.Χ., η Σογδιανή μπορεί να βρισκόταν υπό μια τοπική συνομοσπονδία ή μια νομαδική δύναμη, ενώ η Βακτρία ήταν η καρδιά του ελληνικού εδάφους. Αιώνες αργότερα, υπό τους Κοσσανούς, οι συμμαχίες και τα σύνορα είχαν αλλάξει ριζικά.

Η Συνομοσπονδία των Κανγκγιού, με έδρα τη Σογδιανή, εμφανίζεται ως ο πιο πιθανός αντίπαλος ενάντια στον οποίο οι Κοσσανοί οχύρωσαν τα βόρεια σύνορά τους.

Οι ερευνητές είναι επιφυλακτικοί, σημειώνοντας ότι αυτή η υπόθεση της «αλλαγής στρατοπέδων» απαιτεί περισσότερη επιβεβαίωση.

Παρόλα αυτά, προσφέρει μια δυναμική αφήγηση για ένα μνημείο που δεν ήταν στατικό, αλλά προσαρμόστηκε στους μεταβαλλόμενους πολιτικούς ανέμους της Κεντρικής Ασίας.

Το νέο χρονολογικό πλαίσιο βρίσκει στήριξη σε άλλες ανακαλύψεις. Επιφανειακές έρευνες που διεξήχθησαν στην περιοχή από την ίδια ομάδα μεταξύ 2018 και 2022 ανέσυραν εκατοντάδες νομίσματα, 61 από τα οποία ήταν σαφώς ελληνιστικά (3ος–2ος αιώνες π.Χ.).

Τα μισά από αυτά κόπηκαν επί Ευθυδήμου Α’, γεγονός που υποδηλώνει εντατική χρήση της οχύρωσης στο τελευταίο τρίτο του 3ου αιώνα π.Χ..

Επιπλέον, η σύγκριση με την αρχιτεκτονική του κοντινού ελληνιστικού φρουρίου Ουζουντάρα, το οποίο χρονολογείται στην ίδια περίοδο, ενισχύει την προτεινόμενη χρονολόγηση για την πέτρινη φάση του Τείχους του Νταρμπάντ.

Οι δύο κατασκευές έχουν παρόμοιες τεχνικές δόμησης.

Η μελέτη καταρρίπτει επίσης τη χρήση του μεγέθους των ωμόπλινθων ως αξιόπιστο χρονολογικό δείκτη από μόνο του, καθώς οι ίδιες διαστάσεις που θεωρούνται «ελληνιστικές» εμφανίζονται επίσης σε τοποθεσίες από πολύ μεταγενέστερες περιόδους.

Εν τέλει, η εφαρμογή της χρονολόγησης με ραδιενεργό άνθρακα σε ένα τόσο σημαντικό μνημείο επέτρεψε στους αρχαιολόγους να κάνουν ένα πρώτο βήμα προς τη βελτίωση της χρονολόγησης αυτής της οχύρωσης, και ένα δεύτερο βήμα προς την προσφορά μιας νέας προοπτικής για την μεταγενέστερη ερμηνεία της.

Το Τείχος του Νταρμπάντ δεν θεωρείται πλέον μια στατική κατασκευή από μία μόνο εποχή, αλλά ένας δυναμικός μάρτυρας σε περισσότερο από μισή χιλιετία ιστορίας, του οποίου οι πέτρες διατηρούν τα ίχνη των φιλοδοξιών των Ελλήνων βασιλέων και της δύναμης των Κοσσανών αυτοκρατόρων.