Παναθηναϊκός: Ξαφνικό πρόβλημα με Ναν

Ένας «μέσα» κι ένας «έξω». Πάνω που στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού υποδέχθηκαν με μεγάλη ανακούφιση την ενσωμάτωση του Τσέντι Όσμαν σε φουλ προπονητικό πρόγραμμα, έπειτα από αρκετές εβδομάδες, προέκυψε νέο πρόβλημα με τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος «γύρισε» τον αστράγαλο του αριστερού ποδιού του στην προπόνηση της Δευτέρας (15/12) που διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ ακολούθησε θεραπεία και μολονότι σε πρώτη φάση το πρόβλημα δεν δείχνει να είναι πολύ ανησυχητικό, θα γίνει επανεκτίμηση της κατάστασής του το πρωί της Τρίτης (16/12) κι εκεί θα ξεκαθαρίσει το κατά πόσο θα είναι διαθέσιμος για το μεγάλο ματς με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενερμπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη το ίδιο βράδυ (19:45).

