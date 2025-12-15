Μακρόν: Μεταβαίνει στο Βερολίνο για την Ουκρανία – Ευρωπαϊκή παρέμβαση στις συνομιλίες Ζελένσκι με τους Αμερικανούς απεσταλμένους

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν μεταβαίνει απόψε στο Βερολίνο για να παραστεί στο νέο γύρο συνομιλιών για την ειρήνευση στην Ουκρανία, ανακοίνωσε το γραφείο του. Στην γερμανική πρωτεύουσα μεταβαίνουν επίσης και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται στο Βερολίνο, όπου συζήτησε ένα πιθανό ειρηνευτικό σχέδιο με τους απεσταλμένους του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς.

Οι ηγέτες της Βρετανίας, της Ιταλίας, τη Ολλανδίας, τη Πολωνίας και της Σουηδίας, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε είναι μεταξύ αυτών που αναμένεται ότι θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες στο Βερολίνο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές επέμειναν στις συνομιλίες της Κυριακής να συμφωνήσει η Ουκρανία να αποσύρει τις δυνάμεις της από την περιοχή του Ντονέτσκ, σημειώνοντας ότι το εδαφικό είναι κεντρικό ζήτημα για τη Ρωσία.

Η πηγή που επικαλείται το πρακτορείο, ένας αξιωματούχος που έχει γνώση των συζητήσεων, είπε ότι το εδαφικό παρέμεινε και σήμερα ανεπίλυτο και ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία απάντησε την Κυριακή ότι απαιτούνται περαιτέρω συζητήσεις.

Το γραφείο του Μακρόν στο Παρίσι, επιβεβαίωσε ότι ο Γάλλος πρόεδρος θα λάβει μέρος σε μια συνάντηση εργασίας σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία. «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επιβεβαιώσει εκ νέου την αποφασιστικότητα της Γαλλίας να συνεχίσει τη δέσμευσή της για ειρήνη και ασφάλεια στην Ουκρανία και την Ευρώπη», υπογραμμιζει σε ανακοίνωσή του το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Το ταξίδι αυτό πραγματοποιείται ενώ ολοκληρώθηκαν στη γερμανική πρωτεύουσα οι συνομιλίες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και της αμερικανικής αντιπροσωπείας, επικεφαλής της οποίας είναι ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ.

Οι επιθέσεις στην Ρωσία

Εντωμεταξύ στην Ουκρανία, ο στρατός ανακοίνωσε την Δευτέρα, ότι έπληξε μια μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου στην νότια ρωσική πόλη Αστραχάν και μία μονάδα παραγωγής καυσίμων για πυραύλους στην περιοχή του Ροστόφ.

Σε ανακοίνωσή του, το γενικό επιτελείο του στρατού αναφέρει ότι εκρήξεις σημειώθηκαν στη μονάδα του Αστραχάν. Ο επικεφαλής των δυνάμεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Ουκρανίας ανέφερε ότι οι πιλότοι του έπληξαν την μονάδα Κάμενσκι που παράγει μεταξύ άλλων καύσιμα για τους πυραύλους τύπου Iskander και Kindzhal.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)