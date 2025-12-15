Φοινικούντα: Αρνούνται τις κατηγορίες οι 2 συλληφθέντες – «Θέλω να συμβάλλω στην αποκάλυψη της αλήθειας» λέει ο ανιψιός του θύματος 

Οι φερόμενοι ως ηθικοί αυτουργοί των δολοφονιών στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, απολογήθηκαν σήμερα αρνούμενοι τις κατηγορίες και εμμένοντας στην αθωότητά τους. Οι έρευνες για πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης του διπλού φονικού συνεχίζονται.

Πρόκειται για τον 33χρονο ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον 32χρονο επιστήθιο φίλο του επιχειρηματία από την Αθήνα. Οι δύο άνδρες, από τις πρώτες ημέρες μετά το διπλό φονικό, βρίσκονταν στο «κάδρο» των ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας και, ύστερα από την παράδοση του 22χρονου –που έχει ήδη προφυλακιστεί– και τη μετάβαση της υπόθεσης στη Δικαιοσύνη και στο στάδιο της κύριας ανάκρισης, τα δύο αυτά πρόσωπα βρέθηκαν αρκετές φορές στο γραφείο της ανακρίτριας, στον 2ο όροφο του Δικαστικού Μεγάρου Καλαμάτας, για ανωμοτί καταθέσεις.

Τι ισχυρίστηκαν οι κατηγορούμενοι

«Είμαι αθώος και θέλω να συμβάλλω πλήρως στην αποκάλυψη της αλήθειας… Δεν μετέφερα κανέναν στο ΚΤΕΛ, εκείνο το βράδυ πέρασα με την σύντροφό μου και έναν φίλο μου προκειμένου να μεταβώ στο σπίτι της μητέρας μου», ανέφερε ο ανιψιός του 68χρονου, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ.

«Είμαι αθώος, μιλούσα από το κανονικό μου τηλέφωνο με τον 22χρονο ο οποίος είναι υπάλληλός μου… Κανένας εγκληματίας δεν συνομιλεί από το προσωπικό του τηλέφωνο με έναν υποψήφιο δολοφόνο λίγες ώρες πριν ένα έγκλημα… » τόνισε ο επιχειρηματίας.

Ο απροσανατολισμός της πρώτης ημέρας

Ως τα μοναδικά πρόσωπα που είδαν από κοντά όσα συνέβησαν –καθώς δεν υπήρχαν κάμερες ασφαλείας στον χώρο– ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και η 22χρονη σύντροφός του, η οποία είχε αποχωρήσει μόλις λίγα λεπτά πριν από τη ρεσεψιόν και υπήρξε αυτήκοη μάρτυρας, κατέστησαν από την πρώτη στιγμή πρόσωπα «κλειδιά» για τις Αρχές, ώστε να «ξετυλίξουν» το κουβάρι της διπλής δολοφονίας.

Η αρχική περιγραφή που δίνει ο ανιψιός στις Αρχές κάνει λόγο για νεαρό –ίσως και ανήλικο– δράστη, ο οποίος μίλησε αγγλικά και πυροβόλησε χωρίς περισσότερη συζήτηση τα δύο θύματα. Παράλληλα, ενημερώνει για διαφορές που είχε το περασμένο καλοκαίρι ο θείος του με τον 17χρονο γιο της άλλης του ανιψιάς, από την πλευρά της αδελφής του.

Με δεδομένο ότι το ένα από τα δύο θύματα είχε δεχθεί επίθεση στις 7 Σεπτεμβρίου και είχε εκμυστηρευτεί σε φίλους ότι υποψιαζόταν τον 17χρονο, ο ανήλικος γίνεται ο πρώτος βασικός ύποπτος. Το ίδιο πρωί, από την ΕΛ.ΑΣ. διατυπώνεται επίσημα το ενδεχόμενο ο δράστης να είναι ανήλικος, με τις έρευνες να στρέφονται προς αυτό το πρόσωπο και τον περίγυρό του. Ο 17χρονος εξετάζεται επί περισσότερες από τρεις ώρες στο Α.Τ. Πύλου, με τα έμπειρα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. να αντιλαμβάνονται γρήγορα ότι δεν πρόκειται για το πρόσωπο που αναζητούσαν.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Καλαμάτας, «γράφοντας» χιλιόμετρα σε ολόκληρη σχεδόν την Πελοπόννησο, εντοπίζουν το λευκό σκούτερ τόσο κατά την άφιξή του στην περιοχή, όσο και κατά την αποχώρησή του μέχρι την Καλλιθέα.

Η παράδοση του 22χρονου «τρέναρε» τις εξελίξεις

Η έρευνα είχε μπει πλέον σε συγκεκριμένη τροχιά, με τα κεντρικά πρόσωπα της υπόθεσης να «κυκλώνονται» από την ΕΛ.ΑΣ., όπως και τα κίνητρα, ενώ το άνοιγμα της τελευταίας διαθήκης του 68χρονου, πέντε ημέρες μετά το φονικό στο Ειρηνοδικείο Πύλου, καθιστούσε την εικόνα πιο ξεκάθαρη.

Ωστόσο, η παράδοση του 22χρονου στις 14 Οκτωβρίου, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι υπήρξε συνεργός κατονομάζοντας άλλον 22χρονο, ελληνοβρετανό, ως εκτελεστή, αν και οδήγησε σε συλλήψεις, θεωρήθηκε από τις Αρχές από την πρώτη στιγμή ως «ελιγμός» των εγκεφάλων που κρύβονταν πίσω από τη διπλή δολοφονία.

«Μίλησαν» τα κινητά και τα εγκληματολογικά ευρήματα

Καθοριστικό ρόλο για την έκδοση των ενταλμάτων έπαιξαν οι διασταυρώσεις στοιχείων από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες το βράδυ του φονικού, τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων από κινητά και ηλεκτρονικές συσκευές που κατασχέθηκαν στις επιχειρήσεις της 17ης Νοεμβρίου, αλλά και η ενδελεχής εξέταση καταθέσεων επί δύο μήνες.

Ως κίνητρο προκύπτει το οικονομικό, και συγκεκριμένα η διαχείριση της μεγάλης περιουσίας του 68χρονου. Σύμφωνα με την έρευνα, είχαν προηγηθεί απόπειρες εις βάρος του ήδη από τον Αύγουστο, με στόχο την αλλαγή της διαθήκης. Όταν αυτή αλλάζει στις 2 Οκτωβρίου, μία ημέρα αργότερα πραγματοποιείται συνάντηση στην Αθήνα και δύο ημέρες μετά, η διπλή δολοφονία.

Τα υπόλοιπα πρόσωπα και τα νέα εντάλματα

Με τις σημερινές απολογίες των φερόμενων ως «εγκεφάλων» της υπόθεσης, η πολύκροτη αυτή δικογραφία φαίνεται να εισέρχεται πλέον στην τελική της ευθεία.

Σύμφωνα με την ανακρίτρια, πρόκειται για τα πρόσωπα που σχεδίασαν και οργάνωσαν τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, ενώ ήδη αναζητείται ακόμη ένας 30χρονος άνδρας, εις βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για συνέργεια. Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για συνέταιρο του επιχειρηματία από την Αθήνα, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο έκδοσης και διεθνούς εντάλματος, εφόσον δεν παρουσιαστεί αυτοβούλως.

Στο «κάδρο» των ερευνών είχε βρεθεί και ακόμη ένα γυναικείο πρόσωπο, ωστόσο, μέχρι στιγμής, δεν έχουν προκύψει επαρκή στοιχεία που να οδηγούν στην έκδοση εντάλματος σύλληψης. Οι σημερινές απολογίες, πάντως, θεωρούνται κομβικές, καθώς δεν αποκλείεται να προκύψουν νέα δεδομένα που θα αλλάξουν εκ νέου τις ισορροπίες.

Το χρονικό του εγκλήματος

Η ώρα έδειχνε 20:15, το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου στο κάμπινγκ «Άμμος», το οποίο φιλοξενούσε ακόμη περίπου 80 έως 100 ξένους τουρίστες. Έξι πυροβολισμοί ακούγονται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Λίγα λεπτά αργότερα, γείτονες αλλά και ο ιδιοκτήτης παρακείμενου εστιατορίου επικοινωνούν με το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου και ενημερώνουν για τους πυροβολισμούς. Οι πρώτοι περίοικοι εισέρχονται στο κάμπινγκ λίγο πριν τις 21:00 και αντικρίζουν τον 33χρονο ανιψιό με την 22χρονη σύντροφό του να κάθονται οκλαδόν δίπλα στη «σκηνή του εγκλήματος».

Μέσα στο γραφείο της ρεσεψιόν είναι νεκρός ο Κώστας Τομαράς, μέσα σε λίμνη αίματος, έχοντας δεχθεί μία σφαίρα στον θώρακα και μία στο κεφάλι. Περίπου 30 μέτρα έξω από το γραφείο βρίσκεται πεσμένος ο Βασίλης Γιαννόπουλος, έχοντας δεχθεί πισώπλατα τρεις σφαίρες, ενώ μία ακόμη σφαίρα έχει «καρφωθεί» σε τροχόσπιτο.