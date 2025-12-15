Κωνσταντίνος Βασάλος: Η απάντηση για την προσωπική του ζωή – «Γι’ αυτό την κρατάω κρυφή…»

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα παραχώρησε ο Κωνσταντίνος Βασάλος, οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Δευτέρας (15/12). Ο δημιουργός περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τον οποίο παρακολουθούμε και στο «Χαμογέλα και πάλι!», μιλώντας στην κάμερα του «Πρωινού» αναφέρθηκε στο φλερτ που δέχεται. Ακόμα, ρωτήθηκε για την προσωπική του ζωή, με τον ίδιο να εξηγεί τον λόγο που έχει επιλέξει να την κρατάει κρυφή.

Ανάμεσα σε άλλα, ο Κωνσταντίνος Βασάλος είπε ότι: «Με φλερτάρουν στα social media και από κοντά. Σε ποιον δεν αρέσει να αρέσει; Γενικά δεν φλερτάρω, με φλερτάρουν!».

Σε άλλο σημείο, ο δημιουργός περιεχομένου ανέφερε πως: «Δεν λέω πώς θα γιορτάσω το 2026 γιατί με ματιάζουν. Είμαι λίγο προληπτικός πλέον, γιατί κάθε φορά που λέω πού πάω και τι κάνω, κάτι παθαίνω. Γι’ αυτό κρατάω κρυφή την προσωπική μου ζωή, αλλά και για να μην με ρωτάς εσύ μετά τι και πώς».