Λιλή Πυράκη για Κωνσταντίνο Βασάλο: «Το μετάνιωσα και του ζήτησα συγγνώμη…»

Συνέντευξη στην εκπομπή του Θανάση Πάτρα έδωσε η Λιλή Πυράκη, η οποία προβλήθηκε την Πέμπτη (20/11). Η δημοσιογράφος, την οποία το τηλεοπτικό κοινό παρακολουθεί στο «Breakfast@Star», παραδέχτηκε πως έχει μετανιώσει για κάτι που είχε πει on air για τον Κωνσταντίνο Βασάλο στο παρελθόν. Μάλιστα, αποκάλυψε πως του έχει ζητήσει συγγνώμη.

«Έχω πάρα πολλή ψυχραιμία σαν άνθρωπος. Μου έλεγε ο Ντάφλος τις προάλλες ότι “εσύ παιδί μου μία μέρα θα εκνευριστείς πολύ και την βάψαμε”», ανέφερε στη συνέντευξή της η Λιλή Πυράκη.

Σε ερώτηση για το αν έχει τύχει ποτέ να μετανιώσει για κάτι που έχει πει, η δημοσιογράφος απάντησε: «Ναι! Είχα τοποθετηθεί για κάτι σε σχέση με τον Κωνσταντίνο Βασάλο… Ξαφνικά βγαίνει κάτι έτσι τόσο επικριτικό, σαν να του κουνούσα το δάκτυλο, το βαρύ κατηγορώ στον Κωνσταντίνο Βασάλο. Το μετάνιωσα και του ζήτησα συγγνώμη προφανώς, δεν το ακούει τώρα. Του είχα ζητήσει συγγνώμη!».