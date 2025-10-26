Λιλή Πυράκη: Μικρά… μυστικά ομορφιάς – «Προσπαθώ να ακολουθώ μια ισορροπημένη διατροφή, το pilates είναι η αγαπημένη μου άσκηση»

Λιλή Πυράκη
Φωτογραφία: Instagram/lilipiraki

Η δημοσιογράφος Λιλή Πυράκη που αποτελεί μέλος της πρωινής παρέας του Breakfast@Star, είναι μια εργαζόμενη σύζυγος και περήφανη μητέρα. Μιλώντας στο OK!, αποκαλύπτει τα μικρά της μυστικά ομορφιάς και περιποίησης.

Λιλή Πυράκη: «Θα μοιραστώ κάτι προσωπικό, μπορεί να μην είναι σωστό γιατί αφορά το παιδί μου αλλά θα το πω»

Πώς φροντίζεις καθημερινά το πρόσωπό σου;

Η ρουτίνα μου είναι σχετικά σύντομη, δεν μου παίρνει πάνω από δέκα λεπτά, αλλά είμαι πολύ συνεπής. Επειδή βάφομαι καθημερινά λόγω δουλειάς, θεωρώ απαραίτητο τον καλό καθαρισμό. Το πρωί χρησιμοποιώ σέρουμ με βιταμίνη C για λάμψη και προστασία, κρέμα ημέρας και στο τέλος βάζω
πάντοτε αντηλιακή, ακόμα κι αν ξέρω ότι θα εκτεθώ ελάχιστα στον ήλιο. Το βράδυ αγαπώ τη ρετινόλη, που ανανεώνει το δέρμα. Αν έχω στη διάθεσή μου περισσότερο χρόνο, μου αρέσει να κάνω μάσκες ομορφιάς στο σπίτι για επιπλέον ενυδάτωση.

Ποιο είναι το ιδανικό beauty look που σου χαρίζει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση;

Ένα λαμπερό καθαρό δέρμα με ελαφρύ μακιγιάζ. Μου αρέσει να τονίζω το βλέμμα με μάσκαρα και να αφήνω τα χείλη πιο φυσικά, συνήθως σε nude αποχρώσεις. Αυτό το look με κάνει να νιώθω φρέσκια, περιποιημένη και άνετη σε κάθε περίσταση.

Έχεις κάνει κάποιο σφάλμα παλιότερα στο μακιγιάζ σου;

Ναι, όπως οι περισσότερες γυναίκες. Ήταν μεγάλο λάθος όσες φορές επέλεξα έντονο μακιγιάζ σε μάτια και χείλη ταυτόχρονα. Το αποτέλεσμα έδειχνε βαρύ και σίγουρα δεν με κολάκευε. Σταδιακά έμαθα ότι η ισορροπία είναι το κλειδί.

Ακολουθείς κάποιο πρόγραμμα διατροφής ή εκγύμνασης;

Προσπαθώ να ακολουθώ μια ισορροπημένη διατροφή, με πολλά φρούτα, λαχανικά, πρωτεΐνη και καλά λιπαρά. Έχω περιορίσει αρκετά τη ζάχαρη και αυτό με κάνει να νιώθω καλύτερα. Όσον αφορά τη γυμναστική, κάνω περίπου τρεις φορές την εβδομάδα. Το pilates είναι η αγαπημένη μου άσκηση. Ωστόσο το αγαπημένο μου wellness tip είναι το πρωινό μπάνιο στη θάλασσα το καλοκαίρι. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ξεκινήσεις τη μέρα σου.

02:40 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

