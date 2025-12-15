Τι απαντά το περιβάλλον του τραγουδιστή μετά την αποκάλυψη ότι «έρχονται» καταγγελίες για ασέλγεια

  • Την Κυριακή (14/12) αποκαλύφθηκε πως εντός των επόμενων ημερών θα γίνει σοβαρή καταγγελία για γνωστό τραγουδιστή. Η πλευρά του καλλιτέχνη έχει ήδη ενημερωθεί για την υπόθεση.
  • Ο τραγουδιστής αρνείται οποιαδήποτε σεξουαλική κακοποίηση και δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με όσα ακούγονται τις τελευταίες ώρες.
  • Το περιβάλλον του καλλιτέχνη αναφέρει ότι ακόμα δεν έχουν στα χέρια τους κάποια καταγγελία. Η δισκογραφική εταιρεία του κρατάει αποστάσεις από την υπόθεση.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

μικρόφωνο τραγούδι
Φωτογραφία: Unsplash.com

Την Κυριακή (14/12) ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μέσα από την εκπομπή του, αποκάλυψε πως εντός των επόμενων ημερών θα γίνει σοβαρή καταγγελία για γνωστό τραγουδιστή. Στο μεσημβρινό δελτίο του STAR, έγινε γνωστό ότι η πλευρά του καλλιτέχνη έχει ήδη ενημερωθεί, ενώ ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε σεξουαλική κακοποίηση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, για την υπόθεση έχει ήδη ενημερωθεί η πλευρά του τραγουδιστή, με το περιβάλλον του να δηλώνει ότι ακόμα δεν έχουν στα χέρια τους κάποια καταγγελία και δεν ξέρουν το περιεχόμενό της.

Ακόμα, στο μεσημβρινό δελτίο του σταθμού, αναφέρθηκε ότι ο τραγουδιστής αρνείται οποιαδήποτε σεξουαλική κακοποίηση, δεν έχει καμία σχέση με όσα ακούγονται τις τελευταίες ώρες και δίνει τη δική του εκδοχή στα γεγονότα. Η δισκογραφική εταιρεία του κρατάει αποστάσεις, ενώ το πρόγραμμα και τα σχέδιά του συνεχίζονται κανονικά.

