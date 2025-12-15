Έλενα Παπαρίζου: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο – Πότε επιστρέφει στη σκηνή

Εξιτήριο πήρε από το νοσοκομείο την Παρασκευή η Έλενα Παπαρίζου, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 με τον Γιώργο Λιάγκα.

Η τραγουδίστρια μετά την περιπέτεια με την υγεία της, που την κράτησε μακριά και από το «The Voice of Greece», αντικαθιστώντας την ο Κωστής Μαραβέγιας, αναρρώνει και ξεκουράζεται στο σπίτι της προκειμένου να ανακτήσει τις δυνάμεις της.

Οι εμφανίσεις της στο NOX παίρνουν μια μικρή παράταση και αναμένεται να ξεκινήσουν μετά τις γιορτές.

«Οι εμφανίσεις της στο ΝΟΧ θα ξεκινήσουν μετά των Φώτων. Είναι πολύ καλύτερα, ανακτά δυνάμεις και ετοιμάζει ωραία πράγματα. Στο Voice θα επιστρέψει κανονικά», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πάνος Κατσαρίδης.