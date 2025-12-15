Χαρίτσης για αγροτικές κινητοποιήσεις: Η κυβέρνηση επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό – Πολύ επικίνδυνο να ρίχνει λάδι στη φωτιά

Enikos Newsroom

πολιτική

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση της στις αγροτικές κινητοποιήσεις άσκησε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

«Εμείς στηρίζουμε τον αγώνα των αγροτών. Θεωρούμε ότι είναι ένας αγώνας ο οποίος αφορά σε ολόκληρη την κοινωνία. Δεν αφορά μόνο στον αγροτικό κόσμο και αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο», είπε ο Αλέξης Χαρίτσης.

«Για να μπορέσει η κυβέρνηση – αν θέλει πραγματικά να κάνει σοβαρό διάλογο και να λύσει τα προβλήματα – πρέπει να δημιουργήσει σχέσεις εμπιστοσύνης. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εμπιστοσύνη από τη μεριά των αγροτών. Και πως να υπάρχει απέναντι σε μία κυβέρνηση η οποία έχει κάνει όλα αυτά», τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.

«Είναι δυνατόν ακόμη και τώρα ο κ. Μητσοτάκης να επενδύει στην επικοινωνιακή διαχείριση; Είναι δυνατόν αντί να πάει στο μπλόκο στο Τελωνείο των Κήπων που πήγα εγώ να πηγαίνει στην ‘ακριτική’ Σταδίου για να πάει στο μπλόκο της τροχαίας για το αλκοτέστ. Είναι δυνατόν; Είναι σοβαρά πράγματα τώρα αυτά; Είναι στάση υπεύθυνης κυβέρνησης η οποία θέλει να αντιμετωπίσει ένα τόσο μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα; Πού ζούμε επιτέλους;», αναρωτήθηκε ο Αλέξης Χαρίτσης.

Και συνέχισε: «Ο κ. Μητσοτάκης αυτό το οποίο πρέπει να κάνει είναι να συζητήσει με τους ίδιους τους αγρότες γιατί πολύ φοβάμαι ότι αυτό το οποίο κάνει είναι ότι δεν απευθύνεται στους αγρότες. Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται στη δημόσια παρέμβασή του το ζήτημα αυτό είναι ότι προσπαθεί να απευθυνθεί στην υπόλοιπη κοινωνία, προσπαθεί να λειτουργήσει με όρους κοινωνικού αυτοματισμού».

«Χθες στη Βουλή επειδή έκανα παρέμβαση μετά την ομιλία του υπουργού Δικαιοσύνης του κ. Φλωρίδη διαπίστωσα ότι και ο υπουργός Δικαιοσύνης όπως και όλοι οι υπουργοί της κυβέρνησης επενδύουν σε αυτόν (σ.σ. τον κοινωνικό αυτοματισμό). Ρώταγα τον κ. Φλωρίδη για το τι θα γίνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ρώταγα τι θα γίνει για τους αγρότες και μου απαντούσε για τους αγρότες που δεν αφήνουν τους καρκινοπαθείς να πάνε στο νοσοκομείο να κάνουν τη θεραπεία τους. Αν είναι δυνατόν; Αν είναι δυνατόν που έχουμε φτάσει», σχολίασε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.

«Εδώ είναι πολύ επικίνδυνο να ρίχνει η κυβέρνηση λάδι στη φωτιά και να επενδύσει σε αυτή τη λογική του να φέρει την μία κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης. Επιτρέψτε μου να πω και μία συμβουλή προς την κυβέρνηση – αν θέλετε το είπα και στη Βουλή: δεν πιάνει πλέον αυτό το παιχνιδάκι γιατί η κοινωνία έχει αντιληφθεί ότι το πρόβλημα των αγροτών είναι και πρόβλημα δικό της. Είναι και ζήτημα επισιτιστικής ασφάλειας ολόκληρης της κοινωνίας. Εδώ πρέπει να αλλάξει στάση η κυβέρνηση», υπογράμμισε ο Αλέξης Χαρίτσης.

