Γιώργος Μυλωνάκης: Σταθερή η κατάσταση του – Παραμένει διασωληνωμένος για 6η μέρα στον «Ευαγγελισμό»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Πολιτική

Γιώργος Μυλωνάκης

Σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται για έκτη μέρα ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», όπου παραμένει διασωληνωμένος μετά τη ρήξη ανευρύσματος που υπέστη στις 15 Απριλίου.

Σύμφωνα με το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν, η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σταθερή, ενώ αναμένονται πιο ασφαλή συμπεράσματα για την πορεία του μετά την πάροδο των πρώτων δέκα ημερών νοσηλείας.

Οι θεράποντες ιατροί τονίζουν πως τα επόμενα 24ωρα είναι ιδιαίτερα κρίσιμα, καθώς υπάρχουν κάποιες δοκιμασίες που πρέπει να ξεπεράσει.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μυλωνάκης υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια της περασμένης Τετάρτης, στο Μέγαρο Μαξίμου, γεγονός που οδήγησε στην άμεση μεταφορά και νοσηλεία του στο νοσοκομείο. Στο πλευρό του βρίσκονται από την πρώτη στιγμή μέλη της οικογένειάς του, ενώ καθημερινές είναι και οι επισκέψεις συνεργατών και κυβερνητικών στελεχών. Συχνά τον επισκέπτεται και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ενημερώνεται τακτικά από τους θεράποντες ιατρούς για την εξέλιξη της υγείας του στενού του συνεργάτη.

