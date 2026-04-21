Αυστηρά μέτρα: Παίρνουν πίσω το άσυλο – Τι αλλάζει

Tην αυστηρή εφαρμογή του νέου πλαισίου επανεξέτασης του ασύλου στους πρόσφυγες αλλά και την αύξηση των εθελοντικών επιστροφών προωθεί η κυβέρνηση, περίπου σαράντα ημέρες πριν από την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου, η οποία αναμένεται ιδιαίτερα «θερμή», όσον αφορά τις μεταναστευτικές ροές. Ηδη, οι αφίξεις μεταναστών για το φετινό έτος έχουν ξεπεράσει τις 6.500, με τις προβλέψεις να μιλούν για αύξηση των παράνομων εισόδων τόσο από την Κρήτη, όσο και από τα θαλάσσια και χερσαία σύνορα με την Τουρκία.

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΝΤΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Οι ίδιες προβλέψεις αναφέρουν ότι ακόμα και αν παύσουν πλήρως οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, οι μεταναστευτικές πιέσεις πρόκειται να είναι αυξημένες, τόσο από την πλευρά του Ιράν, όπου χιλιάδες πολίτες το προηγούμενο χρονικό διάστημα αντιτάχθηκαν στο καθεστώς της χώρας, όσο και από την πλευρά του Αφγανιστάν, οι υπήκοοι του οποίου πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις για την απόκτηση του καθεστώτος του πρόσφυγα, λόγω της ανάκτησης της εξουσίας από τους Ταλιμπάν τα τελευταία χρόνια.

Οπως αναφέρουν οι πληροφορίες της Realnews, τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να ανακοινωθεί η ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας η οποία έχει δοθεί σε εκατοντάδες πρόσφυγες που προέρχονται από τέσσερα κράτη, τη Συρία, το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Ιράκ. Πρόκειται για χώρες στις οποίες, σύμφωνα με το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, δεν ισχύουν πλέον οι συνθήκες ώστε να χαρακτηρίζονται πρόσφυγες όσοι άνθρωποι έχουν διαφύγει από αυτές. Ετσι, η Υπηρεσία Ασύλου εξετάζει ήδη αρκετές περιπτώσεις για τις οποίες φέρεται να υπάρχει το νομικό περιθώριο για την ανάκληση του καθεστώτος της διεθνούς προστασίας. Ετσι, μέσα στον Μάιο εκτιμάται ότι όλα θα είναι έτοιμα ώστε να ανακοινωθούν εκατοντάδες νέες ανακλήσεις ασύλου. Η κίνηση αυτή θα αποτελέσει συνέχεια της πολιτικής που ήδη ξεκίνησε να εφαρμόζεται από τις αρχές του Μαρτίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, από την 1η Μαρτίου μέχρι και τις 9 Απριλίου ανακλήθηκε το άσυλο σε 1.203 πολίτες από τη Συρία, οι οποίοι είχαν λάβει το καθεστώς του πρόσφυγα τα προηγούμενα χρόνια. Οι ανακλήσεις έγιναν ύστερα από ενδελεχή επανεξέταση της αίτησης που είχαν υποβάλει οι πρόσφυγες τα προηγούμενα χρόνια και αφού κρίθηκε ότι πλέον εκλείπουν οι λόγοι απόδοσης της διεθνούς προστασίας.

Παράλληλα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ανάμεσα στις αιτήσεις ασύλου που θα εξεταστούν είναι και αρκετές που έχουν γίνει από Τούρκους υπηκόους. Υπενθυμίζεται ότι μετά την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016 στην Τουρκία και τις διώξεις που είχε εξαπολύσει η τουρκική κυβέρνηση στους οπαδούς του ιμάμη Γκιουλέν, εκατοντάδες Τούρκοι είχαν εισέλθει στην Ελλάδα, λαμβάνοντας άσυλο ως πολιτικά διωκόμενοι στην πατρίδα τους. Ωστόσο, αποδείχθηκε ότι υπήρχαν πολλοί που εμφανίστηκαν προσχηματικά ως γκιουλενιστές, ώστε να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ε.Ε., ενώ μεταξύ τους υπήρχαν ακόμα και μέλη εγκληματικών οργανώσεων που δρουν στην Τουρκία. Συνεπώς, δεν αποκλείεται τις επόμενες εβδομάδες να ανακληθεί το άσυλο που έχουν λάβει και Τούρκοι πολίτες.

Επιστροφές

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση θέλει να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια που υπάρχουν για την αύξηση των εθελοντικών επιστροφών Σύρων πολιτών στην πατρίδα τους. Από τον περασμένο Οκτώβριο μέχρι και τις αρχές του Απριλίου, 89 άτομα επέστρεψαν στη Συρία, αξιοποιώντας το σχετικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. Ο αριθμός είναι μικρός, ωστόσο αντιστοιχεί στο 50% των επιστροφών οι οποίες έχουν γίνει στη Συρία από τις ευρωπαϊκές χώρες βάσει του νέου προγράμματος. Στόχος είναι ο αριθμός των εθελοντικών επιστροφών από την Ελλάδα να φτάσει τις 1.700 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2027 που θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο 10% των 17.000 εθελοντικών επιστροφών που θα χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα της Ε.Ε.

Με αυτές τις ενέργειες η ελληνική κυβέρνηση εκτιμά πως θα μπορέσει να περιορίσει τις ροές των μεταναστών προς τη χώρα μας κατά το προσεχές καλοκαίρι. Η κατάσταση ωστόσο δεν φαντάζει ευοίωνη. Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και τις 14 Απριλίου συνολικά 6.549 μετανάστες εισήλθαν παράνομα στην Ελλάδα. Από αυτούς, οι 2.624 έχουν φτάσει στη νότια Κρήτη. Πρόκειται για άτομα που ξεκίνησαν από τη Λιβύη, μια χώρα στην οποία οι διεθνείς οργανώσεις υπολογίζουν ότι ακόμα και σήμερα φιλοξενούνται περισσότεροι από 900.000 μετανάστες που θέλουν να ταξιδέψουν προς την Ευρώπη. Επιπλέον, ακόμη 2.256 μετανάστες έχουν φτάσει από τα τουρκικά παράλια στα ελληνικά νησιά μέσα στους πρώτους τρεισήμισι μήνες του 2026. Εντύπωση προκαλεί και ο αριθμός των παράνομων εισόδων από τα χερσαία σύνορα του Εβρου, όπου υπάρχουν πολύ υψηλά μέσα φύλαξης των μεταναστευτικών ροών. Από τις αρχές του έτους μέχρι και την περασμένη Τρίτη, συνολικά 1.669 μετανάστες εισήλθαν στη χώρα μας μέσω του Εβρου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.