Λάμπρος Κωνσταντάρας: Νέα δήλωση «βόμβα» για την υπόθεση γνωστού τραγουδιστή – «Η καταγγελία είναι για παρενόχληση με πρόθεση σεξουαλικής συνεύρεσης»

  • Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έκανε μια αποκάλυψη – «βόμβα» για γνωστό τραγουδιστή, υποστηρίζοντας πως μέσα στην εβδομάδα θα υπάρξει σοβαρή καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση.
  • Ο παρουσιαστής διευκρίνισε ότι «η καταγγελία είναι για παρενόχληση σε έναν πάρα πολύ γνωστό τραγουδιστή», με τον ίδιο να είναι ο θύτης και πρόθεση «σεξουαλικής συνεύρεσης».
  • Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ξεκαθάρισε ότι «δεν είναι φήμες», καθώς «όλα αυτά είναι ήδη δρομολογημένα» και η επίσημη καταγγελία βρίσκεται «ένα βήμα πριν».
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Φωτογραφία: Instagram/lamproskonstantaras

Μια αποκάλυψη – «βόμβα» έκανε την Κυριακή (14/12) ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μέσα από την εκπομπή του OPEN «Ραντεβού το ΣΚ», καθώς υποστήριξε πως μέσα στην εβδομάδα θα υπάρξει σοβαρή καταγγελία για γνωστό τραγουδιστή.

Σήμερα, ο παρουσιαστής μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA για το θέμα δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα:  «Η καταγγελία είναι για παρενόχληση σε έναν πάρα πολύ γνωστό τραγουδιστή. Από τους πολύ αγαπητούς. Ο τραγουδιστής είναι ο θύτης. Θα καταγγελθούν τις επόμενες ημέρες, μέσα στην εβδομάδα, μία σειρά πράξεων, η βαρύτητα των οποίων, δεν είναι το χειρότερο που έχουμε ακούσει, αλλά η πράξη είναι πράξη. Υπάρχουν αρκετές από αυτές, κατά πως φαίνεται. Έφτασε η ώρα τώρα…»

«Δεν ήθελα καθόλου χθες να φωτογραφίσω την περίπτωση, γιατί είναι μία καταγγελία που θα γίνει αυτές τις μέρες. Και προετοιμάζεται πάρα πολύ καιρό. Ήταν παρενόχληση με πρόθεση σεξουαλικής συνεύρεσης σε ένα άτομο που δεν θα το ήθελε να το κάνει» είπε, σημειώνοντας ότι οι καταγγελίες ίσως είναι παραπάνω από δύο.

Ερωτηθείς εάν θα φτάσουμε σε επίσημη καταγγελία,  απάντησε: «Όλα αυτά είναι ήδη δρομολογημένα. Δηλαδή είναι μία υπόθεση, η οποία, όπως σας είπα, είναι ήδη γνωστή εδώ και μήνες. Και αυτός ο λόγος για τον οποίο αργεί να συμβεί, είναι για να γίνει η δική τους έρευνα όσο καλύτερα και πιο εμπεριστατωμένα γίνεται. Επειδή δεν ξέρω τι αποδείξεις υπάρχουν…

Δεν είναι φήμες. Είναι μία διαδικασία η οποία υπάρχει, υπάρχει δικηγορική ομάδα, η νομική ομάδα που το τρέχει… Για αυτό και είπα χθες κιόλας ότι εμπλέκονται γνωστοί δικηγόροι. Δεν εννοούσα ότι είναι μέλη, νομικοί παραστάτες».

«Η στιγμή που λέμε, που είναι στο “μη περαιτέρω”, είναι η στιγμή που πάνε και κάνουν την καταγγελία. Είμαστε ένα βήμα πριν. Επειδή ακριβώς πάντα μπορεί να υπάρχει πιθανότητα ο άνθρωπος αυτός να θελήσει να κάνει πίσω, γι’ αυτό και εγώ δεν φωτογράφισα καθόλου για να μην πάει το μυαλό και να μην μείνει καμία ρετσινιά. Όμως είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις που μιλάμε τώρα, που είναι όλα έτοιμα» τόνισε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

