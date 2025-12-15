Γιατί καθυστερεί η πρεμιέρα του «Survivor» – Το παρασκήνιο

Μετατίθεται για αργότερα η πρεμιέρα του «Survivor» στην prime time του ΣΚΑΪ, κλείνοντας τη χρονική ψαλίδα με την επαναφορά του κανονικού προγράμματος των υπόλοιπων καναλιών. Οι μηχανές του καναλιού του Φαλήρου και της AcunMedya δουλεύουν στο φουλ για την επιστροφή του ριάλιτι επιβίωσης στις οθόνες μας και η προετοιμασία έχει μπει ήδη στην τελική ευθεία.

Σύμφωνα με την Real life, οι συνεντεύξεις των υποψηφίων έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, ενώ έχει ξεκινήσει ήδη το δεύτερο στάδιο των δοκιμασιών, κατά το οποίο οι παίκτες ελέγχονται για τις ικανότητές τους στα αγωνίσματα. Παράλληλα, το casting call για το «Survivor» παραμένει ανοιχτό για όσους ακόμα και την τελευταία στιγμή θα αποφασίσουν να δηλώσουν συμμετοχή και να διεκδικήσουν το έπαθλο των 250.000 ευρώ. Η αρχική σκέψη του ΣΚΑΪ ήταν η πρεμιέρα να μεταδοθεί αμέσως μετά τις γιορτές, την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, με βασικό στόχο να πιάσει τα άλλα κανάλια στον… ύπνο, καθώς την περίοδο αυτή θα παίζουν επαναλήψεις.

Ο σχεδιασμός του ΣΚΑΪ τελικά αλλάζει. Όπως αναφέρει η εφημερίδα, με στόχο να γίνει ακόμα καλύτερη προετοιμασία, η πρεμιέρα του «Survivor» μετατίθεται τελικά μία εβδομάδα αργότερα, με πιθανότερες ημερομηνίες την Κυριακή 11 ή τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου. Με βάση τα νέα δεδομένα, ο ΣΚΑΪ θα παίξει… σόλο στην prime time μόνο για λίγες ημέρες, καθώς από τις 19 Ιανουαρίου επιστρέφουν -μετά την ανακωχή ενός μήνα- με πρωτότυπο πρόγραμμα στην prime time το Mega, ο ΑΝΤ1, ο Alpha και το Star. Το κανάλι του Φαλήρου φιλοδοξεί να μπει σφήνα ανάμεσα στους άλλους σταθμούς και να ανατρέψει τις ισορροπίες στην prime time. Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος των ιθυνόντων του ΣΚΑΪ είναι το «Survivor» να πιάσει ποσοστό 10%-12%.