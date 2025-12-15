Γιατί καθυστερεί η πρεμιέρα του «Survivor» – Το παρασκήνιο

Σύνοψη από το

  • Μετατίθεται για αργότερα η πρεμιέρα του «Survivor» στην prime time του ΣΚΑΪ, καθώς οι μηχανές του καναλιού και της AcunMedya δουλεύουν στο φουλ για την επιστροφή του ριάλιτι επιβίωσης.
  • Η αρχική σκέψη για πρεμιέρα στις 4 Ιανουαρίου αλλάζει, με το «Survivor» να μετατίθεται τελικά μία εβδομάδα αργότερα, με πιθανότερες ημερομηνίες την Κυριακή 11 ή τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου.
  • Ο ΣΚΑΪ φιλοδοξεί να μπει σφήνα ανάμεσα στους άλλους σταθμούς και να ανατρέψει τις ισορροπίες στην prime time, με στόχο το «Survivor» να πιάσει ποσοστό 10%-12%.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Survivor

Μετατίθεται για αργότερα η πρεμιέρα του «Survivor» στην prime time του ΣΚΑΪ, κλείνοντας τη χρονική ψαλίδα με την επαναφορά του κανονικού προγράμματος των υπόλοιπων καναλιών. Οι μηχανές του καναλιού του Φαλήρου και της AcunMedya δουλεύουν στο φουλ για την επιστροφή του ριάλιτι επιβίωσης στις οθόνες μας και η προετοιμασία έχει μπει ήδη στην τελική ευθεία.

Αυστραλία: 1 εκατ. δολάρια σε δωρεές για τον ήρωα που τραυματίστηκε αφοπλίζοντας τον έναν δράστη – «Πάω να πεθάνω…»

Σύμφωνα με την Real life, οι συνεντεύξεις των υποψηφίων έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, ενώ έχει ξεκινήσει ήδη το δεύτερο στάδιο των δοκιμασιών, κατά το οποίο οι παίκτες ελέγχονται για τις ικανότητές τους στα αγωνίσματα. Παράλληλα, το casting call για το «Survivor» παραμένει ανοιχτό για όσους ακόμα και την τελευταία στιγμή θα αποφασίσουν να δηλώσουν συμμετοχή και να διεκδικήσουν το έπαθλο των 250.000 ευρώ. Η αρχική σκέψη του ΣΚΑΪ ήταν η πρεμιέρα να μεταδοθεί αμέσως μετά τις γιορτές, την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, με βασικό στόχο να πιάσει τα άλλα κανάλια στον… ύπνο, καθώς την περίοδο αυτή θα παίζουν επαναλήψεις.

Ο σχεδιασμός του ΣΚΑΪ τελικά αλλάζει. Όπως αναφέρει η εφημερίδα, με στόχο να γίνει ακόμα καλύτερη προετοιμασία, η πρεμιέρα του «Survivor» μετατίθεται τελικά μία εβδομάδα αργότερα, με πιθανότερες ημερομηνίες την Κυριακή 11 ή τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου. Με βάση τα νέα δεδομένα, ο ΣΚΑΪ θα παίξει… σόλο στην prime time μόνο για λίγες ημέρες, καθώς από τις 19 Ιανουαρίου επιστρέφουν -μετά την ανακωχή ενός μήνα- με πρωτότυπο πρόγραμμα στην prime time το Mega, ο ΑΝΤ1, ο Alpha και το Star. Το κανάλι του Φαλήρου φιλοδοξεί να μπει σφήνα ανάμεσα στους άλλους σταθμούς και να ανατρέψει τις ισορροπίες στην prime time. Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος των ιθυνόντων του ΣΚΑΪ είναι το «Survivor» να πιάσει ποσοστό 10%-12%.

Μάχη γοήτρου για την κορυφή στην τηλεθέαση για το 2025 – Τι θα κρίνει τον νικητή

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέα φάρμακα για την παχυσαρκία: Υπάρχει κίνδυνος καρκίνου;

Αρτηριακή πλάκα: Ειδικός στη μακροζωία εξηγεί πώς μπορεί να αντιστραφεί μέσα σε 12 μήνες

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Ποια ταμεία πληρώνουν πρώτα

Νέες θέσεις εργασίας σε δήμο: Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων-Ποιες ειδικότητες αφορά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
11:58 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός 2025, Μια εθνική υπόθεση!» – Χάρης Δούκας: «Η Αθήνα δεν είναι πια εποχικός προορισμός» – Στοίχημα η βιώσιμη διαχείριση του τουρισμού

Στις προκλήσεις που δημιουργεί η ραγδαία αύξηση του τουρισμού σε τοπικό επίπεδο, αναφέρθηκε στ...
11:44 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός 2025, Μια εθνική υπόθεση!» – Νίκος Χαρδαλιάς: Η πολυκεντρική ταυτότητα της Αττικής είναι το απόλυτο στρατηγικό μας πλεονέκτημα

«Ο τουρισμός είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και τη δημιο...
11:43 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Μάχη γοήτρου για την κορυφή στην τηλεθέαση για το 2025 – Τι θα κρίνει τον νικητή

Σε μάχη για πολύ γερά νεύρα εξελίσσεται το  ντέρμπι ανάμεσα στο Mega και τον Alpha,  στην κούρ...
11:26 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός 2025, Μια εθνική υπόθεση!» – Απόστολος Τζιτζικώστας: Έρχεται η πρώτη ενιαία ευρωπαϊκή στρατηγική για τον τουρισμό

Ο ελληνικός τουρισμός βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, όπου η ανάγκη για ποιοτική ανάπτυξ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα