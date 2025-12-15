Μάχη γοήτρου για την κορυφή στην τηλεθέαση για το 2025 – Τι θα κρίνει τον νικητή

  • Σε μάχη για πολύ γερά νεύρα εξελίσσεται το ντέρμπι ανάμεσα στο Mega και τον Alpha για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στην τηλεθέαση για το 2025. Για πρώτη φορά τα δύο κανάλια εμφανίζονται ισόπαλα στο δυναμικό κοινό 18-54 ετών.
  • Απειροελάχιστο προβάδισμα εμφανίζεται να έχει το Mega με 12,25% έναντι 12,23% του Alpha, όμως η μάχη γοήτρου για την πρωτιά κρίνεται στο φώτο φίνις του Δεκεμβρίου.
  • Το Mega ρίχνει στη μάχη το «Παρά πέντε – 20 χρόνια μετά» στις 23 Δεκεμβρίου, ενώ ο Alpha επιλέγει το εορταστικό επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου» στις 24 Δεκεμβρίου.
Σε μάχη για πολύ γερά νεύρα εξελίσσεται το  ντέρμπι ανάμεσα στο Mega και τον Alpha,  στην κούρσα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στην τηλεθέαση για το 2025. Για πρώτη φορά τα δύο κανάλια εμφανίζονται ισόπαλα στο δυναμικό κοινό ηλικίας 18-54 ετών για το τρέχον έτος με την απόκλιση μεταξύ τους να περιορίζεται σε επίπεδο… δεύτερου δεκαδικού αριθμού. Σύμφωνα με
τα συγκεντρωτικά στοιχεία της Nielsen Audience Measurement, από την αρχή του 2025 έως και τις 10 Δεκεμβρίου, το Mega και ο Alpha μοιράζονται το βάθρο της πρώτης θέσης συγκεντρώνοντας ποσοστό πέριξ του 12,2% στο δυναμικό κοινό.

Απειροελάχιστο προβάδισμα εμφανίζεται να έχει το Mega, με το ακριβές ποσοστό του να διαμορφώνεται στο 12,25% έναντι 12,23% του Alpha. Παρότι κατ’ ουσίαν πρόκειται για ισοπαλία, τα δύο
κανάλια δίνουν την τελική μάχη γοήτρου στο φώτο φίνις του Δεκεμβρίου, με στόχο να πάρουν την πρωτιά ακόμα και με ελάχιστη διαφορά. Στην τελική αναμέτρηση για να ανατρέψουν την απόλυτη ισοπαλία… τρόμου, το Mega και ο Alpha ρίχνουν στη μάχη της prime time τα πιο δυνατά τους χαρτιά σε διαδοχική μετάδοση.

Το Mega βγάζει από το μανίκι τον άσο του «Παρά πέντε – 20 χρόνια μετά». Υστερα από αλλεπάλληλες σκέψεις για το πότε θα μεταδοθεί το πολυαναμενόμενο νοσταλγικό επεισόδιο της θρυλικής σειράς, το Mega επέλεξε την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου στις 21:00, αποφεύγοντας την απευθείας αναμέτρηση με άλλα σημαντικά event. Ο τηλεμαραθώνιος αγάπης του ΑΝΤ1 θα προηγηθεί τη Δευτέρα
22 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει όλη την ημέρα. Ο Alpha, από την πλευρά του, επιλέγει την Τετάρτη  24 Δεκεμβρίου για να ρίξει στη μάχη το εορταστικό επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου». Αν δεν σημειωθεί σημαντική απόκλιση το τελευταία 15νθήμερο, Mega και Alpha αναμένεται για πρώτη φορά στα χρονικά να μοιραστούν το βάθρο του νικητή για το 2025.

Πηγή: Real life

 

11:59 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

