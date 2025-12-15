ΣΥΡΙΖΑ: Ωμή αποποίηση κυβερνητικής ευθύνης οι δηλώσεις Τσιάρα για το αγροτικό ρεύμα

  • Η δήλωση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Τσιάρα για το αγροτικό ρεύμα, με την οποία παραπέμπει τους αγρότες στη ΔΕΗ, συνιστά «ωμή αποποίηση κυβερνητικής ευθύνης», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «καλύπτει τις στρεβλώσεις του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και τη δράση ενός ολιγοπωλιακού καρτέλ», την ώρα που η Ελλάδα καταγράφει από τις ακριβότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επαναλαμβάνει τις θέσεις του για «πραγματικό πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα», «έλεγχο και ουσιαστική ρύθμιση της αγοράς ενέργειας» και «τερματισμό της αισχροκέρδειας».
«Η δήλωση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Τσιάρα, με την οποία παραπέμπει τους αγρότες στη ΔΕΗ για το αίτημα επιβολής πλαφόν στα 7 λεπτά/KWh και περιορίζει τη συζήτηση σε μια απλή παράταση τιμολογίου στα 9,2 λεπτά, συνιστά ωμή αποποίηση κυβερνητικής ευθύνης» αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση του Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και του Τομεάρχη Βασίλη Κόκκαλη, για τις δηλώσεις του Κώστα Τσιάρα σχετικά με το αγροτικό ρεύμα.

«Την ώρα που η Ελλάδα καταγράφει από τις ακριβότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυβέρνηση επιμένει να καλύπτει τις στρεβλώσεις του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και τη δράση ενός ολιγοπωλιακού καρτέλ στην αγορά, επικαλούμενη το γνωστό νεοφιλελεύθερο πρόσχημα ότι «η αγορά αυτορυθμίζεται». Πράγματι, αυτορυθμίζεται αλλά αποκλειστικά και μόνο προς όφελος των λίγων και ισχυρών.

Οι αγρότες δεν ζητούν προνόμια. Ζητούν βιώσιμο κόστος παραγωγής για να μπορέσουν να συνεχίσουν να καλλιεργούν και να παράγουν.

Η κυβέρνηση, αντί να ρυθμίσει την αγορά και να συγκρουστεί με τα συμφέροντα που λυμαίνονται τον τομέα της ενέργειας, επιλέγει να τα καλύπτει, μεταφέροντας διαρκώς τις ευθύνες αλλού», συνεχίζει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει:

«Με δεδομένο ότι η ενέργεια αποτελεί βασικό πυλώνα της αγροτικής παραγωγής, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επαναλαμβάνει με σαφήνεια τις θέσεις του:

  • Πραγματικό πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα
  • Έλεγχο και ουσιαστική ρύθμιση της αγοράς ενέργειας
  • Τερματισμό της αισχροκέρδειας με άμεσες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και όχι την μπάλα στην εξέδρα».

 

