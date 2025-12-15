Σίδνεϊ: Τα ονόματα των θυμάτων από την τρομοκρατική επίθεση – Η 10χρονη Ματίλντα και ο επιζών του Ολοκαυτώματος που έσωσε τη γυναίκα του

Σε μια από τις πιο αιματηρές επιθέσεις κατά της εβραϊκής κοινότητας στην Αυστραλία, τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους ένας από τους φερόμενους δράστες, και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν κατά τον εορτασμό της Χανουκά στην παραλία Bondi του Σίδνεϊ, την Κυριακή.

Οι Αρχές χαρακτήρισαν το περιστατικό τρομοκρατική επίθεση, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, με πέντε να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τον Guardian, αυτά είναι τα ονόματα των θυμάτων που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής.

Ματίλντα

Η 10χρονη Matilda ήταν το θύμα με την πιο μικρή ηλικία. Η θεία της, Lina, έδωσε άδεια για τη δημοσίευση του ονόματος και των φωτογραφιών που είχε εγκρίνει η μητέρα της.

«Μια μεγάλη τραγωδία έχει συμβεί στην οικογένειά μου», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η αγαπημένη μου ανιψιά Matilda σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια μιας τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Bondi. Δεν ξέρω πώς θα επιβιώσουμε από αυτόν τον πόνο».

Η Matilda μεταφέρθηκε στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Σίδνεϊ την Κυριακή το βράδυ, όπου και κατέληξε.

Ήταν μαθήτρια στο Harmony Russian School of Sydney, το οποίο σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Μας θλίβει βαθιά η είδηση του θανάτου της. Η μνήμη της θα μείνει στις καρδιές μας, και τιμούμε τη ζωή της και τον χρόνο που πέρασε ως μέλος της σχολικής μας οικογένειας».

Η δασκάλα της, Irina Goodhew, την περιέγραψε ως «ένα φωτεινό, χαρούμενο και γεμάτο πνεύμα παιδί που έφερνε φως σε όλους γύρω της».

Πίτερ Μίγκερ

Ο Peter Meagher, γνωστός και ως «Marzo», σκοτώθηκε κατά την επίθεση. Ήταν μακροχρόνιος εθελοντής στο Randwick Rugby Club, το οποίο σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι ο θάνατός του ήταν «απλώς μια καταστροφική περίπτωση να βρίσκεσαι στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή».

Ο Meagher εργαζόταν ως φωτογράφος στην εκδήλωση Chanukah By the Sea και περιγράφηκε ως «πολύ αγαπητό πρόσωπο και απόλυτος θρύλος στο κλαμπ μας».

«Στην επαγγελματική του ζωή, ο Peter υπηρέτησε για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες στην Αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας και αποχώρησε ως Υπαστυνόμος, ενώ ήταν ιδιαίτερα σεβαστός από τους συναδέλφους του», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Τίμπορ Βάιτσεν

Ο εγγονός του Tibor Weitzen, Mendy Amzalak, δήλωσε ότι ο παππούς του ήταν «άνθρωπος γεμάτος ζωή, χαρά, χαμόγελα και γέλιο», που σκοτώθηκε προστατεύοντας έναν οικογενειακό φίλο από τις σφαίρες.

«Η οικογένειά μας ήταν εκεί για την εκδήλωση, και η γυναίκα μου με κάλεσε, οπότε έτρεξα στην παραλία με τον απινιδωτή μου, και οι πυροβολισμοί συνεχίζονταν. Άρχισα να φροντίζω ανθρώπους και τότε βρήκα το σώμα του», είπε στην εφημερίδα Australian.

Η εγγονή του, Leor Amzalak, επιβεβαίωσε τον θάνατό του στον Guardian Australia.

Έλι Σλάνγκερ

Ο 41χρονος Eli Schlanger, ραβίνος που γεννήθηκε στο Λονδίνο, ήταν το πρώτο όνομα που δόθηκε στη δημοσιότητα. Πατέρας πέντε παιδιών και βοηθός ραβίνου στο Chabad of Bondi, μεγάλωσε στο Temple Fortune.

Ο πρώτος ξάδερφός του, Rabbi Zalman Lewis, τον περιέγραψε ως «ζωηρό, ενεργητικό, γεμάτο ζωή και πολύ θερμό, κοινωνικό άτομο που αγαπούσε να βοηθά τους ανθρώπους».

«Πώς μπορεί ένας χαρούμενος ραβίνος που πήγε σε μια παραλία για να φέρει χαρά και φως, να κάνει τον κόσμο καλύτερο, να δει τη ζωή του να τελειώνει έτσι;» είπε ο Lewis.

Ο Schlanger και η σύζυγός του, Chayala, γιόρτασαν τη γέννηση του μικρότερου παιδιού τους τον Οκτώβριο.

Αλεξάντερ Κλέιτμαν

Η σύζυγός του, Larisa Kleytman, δήλωσε στους δημοσιογράφους έξω από το St Vincent’s Hospital: «Στεκόμασταν και ξαφνικά ακούστηκε το ‘μπουμ μπουμ’ και όλοι έπεσαν. Εκείνη τη στιγμή ήταν πίσω μου και σε μια στιγμή αποφάσισε να έρθει κοντά μου. Σπρώχνοντας το σώμα του ήθελε να μείνουμε κοντά».

Το ζευγάρι ήταν επιζώντες του Ολοκαυτώματος και είχαν μοιραστεί τις εμπειρίες τους με το JewishCare το 2023.

Νταν Ελκαγιάμ

Ο Γάλλος ΥΠΕΞ, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, επιβεβαίωσε ότι ο Γάλλος Dan Elkayam βρίσκεται ανάμεσα στους νεκρούς. «Η Γαλλία θρηνεί με την οικογένειά του και τους αγαπημένους του, με την εβραϊκή κοινότητα και τον αυστραλιανό λαό», έγραψε σε ανάρτηση στο X.

«Αυτή η πράξη είναι μια νέα, τραγική εκδήλωση του αποκρουστικού, αντισημιτικού μίσους που πρέπει να σταματήσουμε».

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε τη «μέγιστη αλληλεγγύη της χώρας» στην οικογένεια του Elkayam.

Ο Elkayam ήταν ποδοσφαιριστής και έπαιζε στην ερασιτεχνική ομάδα Rockdale Ilinden FC, με την ομάδα να τον χαρακτηρίζει «πολύ ταλαντούχο και δημοφιλές πρόσωπο μεταξύ των συμπαικτών».

Ρέουβεν Μόρισον

Ο Reuven Morrison, γνωστός και ως «Rueben», μετανάστευσε από τη Σοβιετική Ένωση στην Αυστραλία τη δεκαετία του 1970. Σύμφωνα με το Chabad.org, μοιραζόταν τον χρόνο του μεταξύ Σίδνεϊ και Μελβούρνης και ήταν «επιτυχημένος επιχειρηματίας που στόχος του ήταν να δίνει τα έσοδά του σε αγαπημένα του φιλανθρωπικά ιδρύματα».

Σε συνέντευξή του το 2024 στο ABC δήλωσε: «Ερχόμενοι εδώ θεωρούσαμε ότι η Αυστραλία είναι η ασφαλέστερη χώρα στον κόσμο και ότι οι Εβραίοι δεν θα αντιμετωπίσουν τέτοιο αντισημιτισμό στο μέλλον, όπου μπορούμε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας σε ασφαλές περιβάλλον».

Γιακόβ Λεβιτάν

Ο Yaakov Levitan, γραμματέας του εβραϊκού νομικού φόρουμ Sydney Beth Din, σκοτώθηκε κατά την επίθεση. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε από το ανώτερο μέλος της Sydney Beth Din, Rabbi Yehoram Ulman, στον Guardian Australia.

Ένας Ισραηλινός πολίτης

Ένας Ισραηλινός πολίτης βρίσκεται επίσης ανάμεσα στους νεκρούς, σύμφωνα με πολλαπλές αναφορές που επικαλούνται το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.