Μετρό: Κλείνουν νωρίτερα σήμερα και αύριο τρεις σταθμοί – Τα τελευταία δρομολόγια

  • Η ΣΤΑ.ΣΥ ανακοίνωσε την παράταση των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα της Γραμμής 2 του Μετρό «Δάφνη – Νέος Κόσμος» για δύο ημέρες. Οι σταθμοί Νέος Κόσμος, Άγιος Ιωάννης και Δάφνη θα κλείσουν στις 21:40 το βράδυ, 2μιση ώρες νωρίτερα. – Η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό «Ανθούπολη – Ελληνικό» τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται στα τμήματα «Ελληνικό – Άγιος Δημήτριος» και «Ανθούπολη – Συγγρού Φιξ». – Το επιβατικό κοινό θα εξυπηρετείται στο τμήμα Άγιος Δημήτριος – Συγγρού Φιξ, από την προσωρινή, κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ13 «Φιξ – Αγ. Δημήτριος» που θα εξυπηρετεί τους κλειστούς σταθμούς Μετρό.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Μετρό Δημοτικό Θέατρο
Φωτογραφία: Intime

Την παράταση των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα της Γραμμής 2 του Μετρό «Δάφνη – Νέος Κόσμος» για δύο ημέρες ανακοίνωσε η ΣΤΑ.ΣΥ, προσθέτοντας ότι οι σταθμοί Νέος Κόσμος, Άγιος Ιωάννης και Δάφνη θα κλείσουν στις 21:40 το βράδυ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ: «Σας ενημερώνουμε, πως οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα της Γραμμής 2 «Δάφνη – Νέος Κόσμος» θα παραταθούν για 2 ημέρες, τη Δευτέρα 15/12 και την Τρίτη 16/12. Τις ημέρες αυτές οι σταθμοί ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ και ΔΑΦΝΗ θα κλείσουν στις 21:40 το βράδυ, 2μιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό «Ανθούπολη – Ελληνικό» τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται στα τμήματα «Ελληνικό – Άγιος Δημήτριος» και «Ανθούπολη – Συγγρού Φιξ».

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των 3 σταθμών, θα αναχωρούν:

από Σύνταγμα προς Ελληνικό στις 21:40,

από Νέο Κόσμο προς Ελληνικό στις 21:44,

από Νέο Κόσμο προς Ανθούπολη στις 21:51,

από Αγ. Ιωάννη προς Ελληνικό στις 21:45,

από Αγ. Ιωάννη προς Ανθούπολη στις 21:50,

από Δάφνη προς Ελληνικό στις 21:47 και

από Δάφνη προς Ανθούπολη στις 21:48.

Το επιβατικό κοινό θα εξυπηρετείται στο τμήμα Άγιος Δημήτριος – Συγγρού Φιξ, από την προσωρινή, κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ13 «Φιξ – Αγ. Δημήτριος» που θα εξυπηρετεί τους κλειστούς σταθμούς Μετρό Νέο Κόσμο, Αγ. Ιωάννη και Δάφνη. Η Αφετηρία και το Τέρμα της βρίσκεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του σταθμού Μετρό «Συγγρού Φιξ» και συγκεκριμένα επί της λεωφόρου Συγγρού δίπλα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης».

12:07 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

11:12 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

11:00 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

10:27 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

MUST READ

