Κυβέρνηση: Οι κόκκινες γραμμές στη διαπραγμάτευση με τους αγρότες – Τι ζητούν οι εκπρόσωποι των μπλόκων

«Διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα, οι λύσεις προκύπτουν μόνο από συζήτηση» είπε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την αρνητική απόφαση της πανελλαδικής σύσκεψης των μπλόκων στη Λάρισα για συνάντηση στο Μαξίμου.

Ωστόσο παρά την αρνητική στάση των αγροτών στο Μέγαρο Μαξίμου επεξεργάζονται τη λίστα με τα αιτήματα, που έδωσαν στην δημοσιότητα χθες οι εκπρόσωποι αγροτών και κτηνοτρόφων.

Σήμερα στην ενημέρωση των δημοσιογράφων ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης αναμένεται να τοποθετηθεί επί της λίστας των αιτημάτων. Επιπλέον με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Πρωθυπουργού την Τρίτη στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον Προϋπολογισμό και τα όσα θα ανακοινώσει για τον πρωτογενή τομέα.

Η κυβέρνηση διά του Κυριάκου Μητσοτάκη και των υπουργών έχει ήδη «δείξει» τις κόκκινες γραμμές στη διαπραγμάτευση με τους εκπροσώπους των μπλόκων. Συγκεκριμένα οι αγρότες ζητούν να μην ενταχθεί στην ΑΑΔΕ ο ΟΠΕΚΕΠΕ κάτι που απορρίπτουν κατηγορηματικά στην κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για «αδιαπραγμάτευτη θέση», ενώ ο Κώστας Τσιάρας σε σημερινές δηλώσεις του στην ΕΡΤ ξεκαθάρισε ότι το αίτημα να μην μεταφερθεί στην ΑΑΔΕ η αρμοδιότητα ισοδυναμεί με διατήρηση της σημερινής κατάστασης: χωρίς επαρκείς ελέγχους, χωρίς πλήρη διαφάνεια και χωρίς πραγματική εικόνα των στοιχείων.

«Η μοναδική δυνατότητα για να μην επαναληφθούν φαινόμενα που δεν τιμούν κανέναν είναι η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ», ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εξηγώντας ότι εκεί υπάρχει υψηλό επίπεδο διασταυρώσεων, ακόμη και μεταξύ Ε9 και δηλώσεων ΟΣΔΕ, ενώ εξέφρασε την απορία του για τις αντιδράσεις κομμάτων σχετικά με τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Ακόμη μία κόκκινη γραμμή αποτελεί και η εγγύηση για κατώτερες εγγυημένες τιμές στα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, όπως ζητούν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Αρμόδιες πηγές σχολίαζαν στην εφημερίδα «Τα Νέα» ότι η λίστα διεκδικήσεων περιλαμβάνει και «μαξιμαλιστικά αιτήματα ή αποφάσεις αδύνατον να ληφθούν», όπως για παράδειγμα οι κατώτερες εγγυημένες τιμές.

Παρόλα αυτά η κυβέρνηση έχει δηλώσει έτοιμη να εξετάσει άλλα αιτήματα, όπως το αγροτικό πετρέλαιο και ρεύμα και να βοηθήσει τον πρωτογενή τομέα αλλά στα πλαίσια των δυνατοτήτων της οικονομίας. Συγκεκριμένα στο οικονομικό επιτελείο εξετάζουν το πώς θα γίνει η παράταση του προγράμματος ΓΑΙΑ για το φθηνό αγροτικό ρεύμα. Οι αγρότες ζητούν πλαφόν στα 7 ευρώ ανά κιλοβατώρα και η κυβέρνηση εξετάζει πώς μπορεί να ανταποκριθεί.

Τι ζητούν αγρότες και κτηνοτρόφοι

Στη λίστα που δημοσίευσαν χθες περιλαμβάνονται 14 αιτήματα συν δύο, που αφορούν στην υπόθεση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα αιτήματα των μπλόκων είναι τα εξής:

• Να σταματήσει η κρατική καταστολή, ο αυταρχισμός και τα αγροτοδικεία – παραγραφή όλων των δικογραφιών για τις κινητοποιήσεις στους αγωνιστές αγρότες με απόφαση της Βουλής.

• Απαιτούμε εδώ και τώρα την καταβολή όλων των χρωστούμενων από την Κυβέρνηση.

• Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλύψουμε τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας

• Μείωση του κόστους παραγωγής. Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και επαναπροσδιορισμός των λίτρων ανά καλλιέργεια, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση στα μέσα και εφόδια και κατάργηση του ΦΠΑ.

• Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής.

• Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που το αγροτικό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή. (π.χ άρδευση και αντιπλημμυρική/αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κλπ).

• Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

• Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες.

• Κατάργηση ΑΤΑΚ-ΚΑΕΚ σε χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων λόγω πολυτεμαχισμού και πολυιδιοκτησίας. Νομοθετική θέσπιση της ανταλλαγής αγροτεμαχίων λόγω έλλειψης αναδασμών και πολυτεμαχισμού. Άμεσοι έλεγχοι και πληρωμή όλων των δεσμευμένων ΑΦΜ. Πληρωμή του Μέτρου 23. Να δουλέψει σωστά το Monitoring. ησ

• Να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές και οι «Ελληνοποιήσεις» ομοειδών προϊόντων χωρίς δασμούς πχ Mercosur και άλλες συμφωνίες της Ε.Ε.

• Να υπάρξει πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ και ρύθμιση των χρεών με άτοκες δόσεις χωρίς προκαταβολή.

• Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία όπως ήδη ετοιμάζουν να προχωρήσουν σε περικοπή.

• Να καταργηθεί το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής που στέλνει ο παραγωγός από το χωράφι.

• Άμεσα διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων.

Τα επιπλέον δύο αιτήματα: