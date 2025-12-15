Ρωσία: Κατέρριψε 130 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας – Αεροδρόμια της Μόσχας ανέστειλαν τη λειτουργία τους

  • Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν στη διάρκεια της νύχτας 130 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, 15 από τα οποία κατευθύνονταν προς τη Μόσχα.
  • Τα αεροδρόμια Ντομοντέντοβο και Ζουκόφσκι της Μόσχας αναγκάσθηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους, όπως και άλλα αεροδρόμια στη νότια Ρωσία.
  • Στη νότια περιφέρεια του Ροστόφ, μια γραμμή ηλεκτροδότησης υπέστη ζημιές ως αποτέλεσμα επίθεσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη διάρκεια της νύχτας.
Ρωσία: Κατέρριψε 130 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας – Αεροδρόμια της Μόσχας ανέστειλαν τη λειτουργία τους
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν στη διάρκεια της νύχτας 130 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, 15 από τα οποία κατευθύνονταν προς τη Μόσχα.

Ο Σεργκέι Σομπιάνιν, δήμαρχος της Μόσχας, δήλωσε ότι άλλα τέσσερα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καθ’ οδόν προς την πρωτεύουσα καταρρίφθηκαν σήμερα το πρωί και ότι υπηρεσίες άμεσης δράσης βρίσκονται επιτόπου.


Οι ουκρανικές δυνάμεις στέλνουν κατά διαστήματα μη επανδρωμένα αεροσκάφη προς τη ρωσική πρωτεύουσα, τα οποία συχνά δημιουργούν προβλήματα στα αεροδρόμιά της.

Η Rosaviatsia, η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, ανακοίνωσε ότι τα αεροδρόμια Ντομοντέντοβο και Ζουκόφσκι της Μόσχας αναγκάσθηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους όπως και άλλα αεροδρόμια στη νότια Ρωσία.

Ο Γιούρι Σλιούσαρ, κυβερνήτης της νότιας περιφέρειας του Ροστόφ, δήλωσε ότι μια γραμμή ηλεκτροδότησης υπέστη ζημιές ως αποτέλεσμα επίθεσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη διάρκεια της νύκτας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

