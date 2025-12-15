Πανεπιστήμιο Μπράουν: Ελεύθερος θα αφεθεί ο άνδρας που είχε προσαχθεί για την επίθεση – Συνεχίζονται οι έρευνες

  • Ελεύθερος θα αφεθεί ο άνδρας που είχε προσαχθεί σε σχέση με την ένοπλη επίθεση στο πανεπιστήμιο Μπράουν, από την οποία σκοτώθηκαν δύο φοιτητές και τραυματίστηκαν εννέα.
  • Οι αρχές δήλωσαν ότι οι έρευνες «στρέφονται προς άλλη κατεύθυνση», ενώ συνεχίζουν να αναζητούν τον δράστη που εμφανίζεται σε βίντεο κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης.
  • Παρά το γεγονός ότι ο δράστης παραμένει ασύλληπτος, η εντολή για παραμονή σε καταφύγιο στην πανεπιστημιούπολη έχει αρθεί, ενώ το πανεπιστήμιο ακύρωσε εξετάσεις και μαθήματα.
Πανεπιστήμιο Μπράουν: Ελεύθερος θα αφεθεί ο άνδρας που είχε προσαχθεί για την επίθεση – Συνεχίζονται οι έρευνες
Ελεύθερος θα αφεθεί ο άνδρας που συνελήφθη ως «πρόσωπο ενδιαφέροντος» μετά την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε το Σάββατο στο πανεπιστήμιο Μπράουν, στο Ρόουντ Άιλαντ των ΗΠΑ, κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο φοιτητές και τραυματίστηκαν εννέα, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές χθες, Κυριακή, το βράδυ (τοπική ώρα).

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της πόλης Πρόβιντενς, Όσκαρ Πέρεζ, είχε επισημάνει χθες το μεσημέρι στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι ένας άνδρας ηλικίας περίπου 20 ετών προσήχθη σε σχέση με την επίθεση του Σαββάτου, χωρίς όμως να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Ωστόσο κάποιες ώρες αργότερα, στη διάρκεια άλλης συνέντευξης Τύπου, ο δήμαρχος του Πρόβιντενς, Μπρετ Σμάιλι, και άλλοι τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο προσαχθείς θα αφεθεί ελεύθερος, ενώ πρόσθεσαν ότι οι έρευνες «στρέφονται προς άλλη κατεύθυνση».

«Δεν έχουμε λύσει ακόμα την υπόθεση, αλλά είμαι πεπεισμένος ότι θα το κάνουμε στο άμεσο μέλλον», επεσήμανε ο γενικός εισαγγελέας του Ρόουντ Άιλαντ, Πίτερ Νερόνα.

Οι αξιωματούχοι αρνήθηκαν να σχολιάσουν τον λόγο για τον οποίο είχε προσαχθεί ο άνδρας και πρόσθεσαν ότι πιστεύουν πως ο άνδρας που εμφανίζεται σε βίντεο κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης είναι ο άνθρωπος που εξακολουθούν να αναζητούν.

Αν και ο δράστης της επίθεσης παραμένει ασύλληπτος, οι Αρχές επεσήμαναν χθες το βράδυ ότι έχει αρθεί η εντολή που είχαν εκδώσει προς όσους βρίσκονται στην πανεπιστημιούπολη του Brown και στους κατοίκους των γύρω περιοχών να παραμείνουν στο σημείο που βρίσκονται και να αναζητήσουν καταφύγιο.

Αυτή η ένοπλη επίθεση -η πιο πρόσφατη από τις σχεδόν 400 που έχουν καταγραφεί φέτος στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Gun Violence Archive- προκάλεσε σοκ στην πανεπιστημιακή κοινότητα του Brown. Το πανεπιστήμιο ακύρωσε εξετάσεις αλλά και τα μαθήματα ως το τέλος του έτους.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Σμάιλι εξήγησε ότι οι αρχές δεν είχαν ενημερώσει τους συγγενείς όλων των θυμάτων, καθώς κάποιοι από αυτούς ταξίδευαν. Κάλεσε εξάλλου του κατοίκους του Πρόβιντενς να συμμετάσχουν κανονικά στη γιορτή που είχε προγραμματιστεί για χθες το βράδυ στη διάρκεια της οποίας θα φωτιζόταν ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο και το μενορά για την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα.

«Αν μπορούμε να μαζευτούμε ως κοινότητα και να στείλουμε λίγο φως, πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάτι καλύτερο», σχολίασε.

Βίντεο του υπόπτου

Οι επτά τραυματίες είναι σε σταθερή κατάσταση, επεσήμανε ο Σμάιλι, ενώ ακόμη ένας είναι σε κρίσιμη, αλλά σταθερή κατάσταση και ο ένατος τραυματίας έχει πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Ο ένοπλος δράστης τράπηκε σε φυγή αφού άνοιξε πυρ σε αίθουσα διδασκαλίας στο κτίριο μηχανικών και φυσικής Barus & Holley, οι εξωτερικές πόρτες του οποίου ήταν ξεκλείδωτες καθώς οι φοιτητές έδιναν εξετάσεις.


Οι Αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα ένα σύντομο βίντεο από ένα πρόσωπο ενδιαφέροντος στην υπόθεση, ντυμένο με μαύρα ρούχα να περπατά κοντά στο κτίριο αυτό. Ο αναπληρωτής επικεφαλής της αστυνομίας του Πρόβιντενς Τίμοθι Ο’ Χάρα πρόσθεσε ότι ο ύποπτος ενδέχεται να έχει καλυμμένο το πρόσωπό του με μάσκα.

«Αυτή είναι μια μέρα που κανείς εύχεται να μην συμβεί ποτέ, αλλά συνέβη», δήλωσε η πρύτανης του Μπράουν, η Κριστίνα Πάξσον, επιβεβαιώνοντας ότι όλα ή σχεδόν όλα τα θύματα είναι φοιτητές.

