Τρόμος στην Κηφισιά: Ανήλικος ληστής έκανε κεφαλοκλείδωμα σε γυναίκα υπάλληλο φούρνου και άρπαξε χρήματα – ΒΙΝΤΕΟ

Σύνοψη από το

  • Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται 4 ανήλικοι, ηλικίας 13, 15 και 16 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω, καθώς είχαν ρημάξει φούρνους και περίπτερα σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία, που εργάζονταν κυρίως γυναίκες υπάλληλοι.
  • Βίντεο που δημοσιεύει το Star, αποτυπώνει την στιγμή που ο ένας από τους ανήλικους δράστες, έκανε κεφαλοκλείδωμα σε μια γυναίκα υπάλληλο φούρνου. Στην συνέχεια έπεσε πάνω της, σε μία προσπάθεια να την ακινητοποιήσει, ενώ η γυναίκα αντιστάθηκε.
  • Η υπάλληλος έπειτα από ώρα κατάφερε να σταθεί στα πόδια της, ενώ ο ληστής άρπαξε τα χρήματα και αποχώρησε ατάραχος. «Ευτυχώς που την πήρε και έφυγε και δεν είχαμε άλλα», δήλωσε η κόρη της γυναίκας που έπεσε θύμα ληστών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Τρόμος στην Κηφισιά: Ανήλικος ληστής έκανε κεφαλοκλείδωμα σε γυναίκα υπάλληλο φούρνου και άρπαξε χρήματα – ΒΙΝΤΕΟ

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται 4 ανήλικοι, ηλικίας 13, 15 και 16 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω, καθώς είχαν ρημάξει φούρνους και περίπτερα σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία, που εργάζονταν κυρίως γυναίκες υπάλληλοι.

Βίντεο που δημοσιεύει το Star, αποτυπώνει την στιγμή που ο ένας από τους ανήλικους δράστες, έκανε κεφαλοκλείδωμα σε μια γυναίκα υπάλληλο φούρνου. Στην συνέχεια έπεσε πάνω της, σε μία προσπάθεια να την ακινητοποιήσει, ενώ η γυναίκα αντιστάθηκε.

Η υπάλληλος έπειτα από ώρα κατάφερε να σταθεί στα πόδια της, ενώ ο ληστής άρπαξε τα χρήματα και αποχώρησε ατάραχος από το κατάστημα.

«Μπήκε μέσα, έλεγε “σας παρακαλώ βοηθήστε με θέλω κάτι να φάω”, τον βοήθησε η μητέρα μου. Ο νεαρός καθόταν έξω, αλλά προφανώς είχε σχεδιάσει να μπει από πίσω με μαχαίρι να την τρομοκρατήσει. Στην συνέχεια μπήκε στο μαγαζί, βρήκε την τσάντα στο τραπέζι, την πήρε και έφυγε. Ευτυχώς που την πήρε και έφυγε και δεν είχαμε άλλα», ανέφερε στο ίδιο μέσο η κόρη της γυναίκας που έπεσε θύμα ληστών σε φούρνο.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έχετε καλή φυσική κατάσταση; Δείτε αν μπορείτε να κάνετε αυτές τις 5 κινήσεις

21χρονη που έγινε αγνώριστη χάνοντας 45 κιλά αποκαλύπτει το πρωινό που καίει λίπος

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Ανακοινώνεται η ρύθμιση- Ποιοι και πόσο θα έχουν όφελος – Όλες οι λεπτομέρειες

Τέλος οι διώξεις για χρέη σε Εφορία και ΕΦΚΑ – Τι προβλέπει νέα διάταξη μετά την πτώχευση

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
07:57 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Φωτιά σε φορτηγό στα διόδια Αφιδνών – Διακοπή κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Αθήνα

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (15/12) στις αρμόδιες Αρχές, έπειτα από φωτιά που εκδηλ...
07:27 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Καιρός: Αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας – Τι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για τις επόμενες ημέρες

Αίθριος αναμένεται να είναι ο καιρός σήμερα, Δευτέρα, στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με...
07:05 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 15 Δεκεμβρίου

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Ελε...
06:59 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (15/12) στην Αθήνα και σε άλλες 9 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα