Αττική: Ανήλικοι ξάφριζαν φούρνους και περίπτερα που εργάζονταν γυναίκες – Δείτε βίντεο από την δράση τους

Επ’ αυτοφώρω συνελήφθησαν 4 ανήλικοι, ηλικίας 13, 15 και 16 ετών, που ξάφριζαν αρτοποιεία και περίπτερα που εργάζονταν κυρίως γυναίκες υπάλληλοι σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία.

Οι κατηγορούμενοι βραδινές ώρες της 7-12-2025, προσέγγισαν 13χρονο στην περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας και με την άσκηση βίας του αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο, ενώ ακόμα τον εξανάγκασαν να βγάλει τη μπλούζα που φορούσε την οποία και άρπαξαν.

Κληθέντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τους κατηγορούμενους στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της ανωτέρω αξιόποινης πράξης.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε συμμορία τα μέλη της οποίας διαπράττουν διακεκριμένες κλοπές και ληστείες, τετελεσμένες, κατ’ επάγγελμα, κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία με σκοπό τον πορισμό παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Δείτε βίντεο από την δράση τους: 

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, ο 15χρονος κατά μόνας ή από κοινού -κατά περίπτωση- με τα υπόλοιπα μέλη της συμμορίας, διέπραττε ληστείες και κλοπές σε βάρος κυρίως γυναικών υπαλλήλων αρτοποιείων και περιπτέρων αφαιρώντας χρηματικά ποσά, τραπεζικές κάρτες και προσωπικά αντικείμενα.

Οι δράστες μετά την τέλεση των ανωτέρω αξιόποινων πράξεων προέβαιναν σε ηλεκτρονικές αγορές με τη χρήση των κλαπεισών τραπεζικών καρτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι προκειμένου να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις εγκληματικές τους πράξεις, οι ανήλικοι γίνονταν ιδιαίτερα βάναυσοι σε βάρος των θυμάτων τους.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί -4- υποθέσεις ληστειών και κλοπών σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

