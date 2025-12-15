Φαίδρα Παπανδρέου – Παναγιώτης Νίκας: Ζουν μαζί στην Αμερική

Σύνοψη από το

  • Η Φαίδρα Παπανδρέου γιόρτασε τα 20 χρόνια της έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Παναγιώτη Νίκα, με τον οποίο πλέον συγκατοικούν στις ΗΠΑ.
  • Έπειτα από περίπου δύο χρόνια σχέσης, οι δυο τους ένιωσαν έτοιμοι να προχωρήσουν στη συγκατοίκηση, όπως επιβεβαιώνουν πηγές από το περιβάλλον του ζευγαριού.
  • Αν και είναι πολύ ερωτευμένοι, τόσο για τη Φαίδρα όσο και για τον Παναγιώτη προτεραιότητα έχουν οι σπουδές και η καριέρα αντίστοιχα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Νίκας - Παπανδρέου

Η Φαίδρα Παπανδρέου γιόρτασε τα 20 χρόνια της έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Παναγιώτη Νίκα, με τον οποίο πλέον συγκατοικούν στις ΗΠΑ.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Στις 10 Δεκεμβρίου η όμορφη φοιτήτρια Φαίδρα Παπανδρέου έσβησε τα 20 κεράκια στη γενέθλια τούρτα της, αγκαλιά με τον αγαπημένο της Παναγιώτη Νίκα. Ο γόνος της γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας ζει ανάμεσα σε Αμερική και Ελλάδα. Έπειτα από περίπου δύο χρόνια σχέσης με την κόρη του ευρωβουλευτή Νίκου Παπανδρέου και της Αλεξίας Κληρονόμου, οι δυο τους ένιωσαν έτοιμοι να προχωρήσουν στη συγκατοίκηση, όπως επιβεβαιώνουν πηγές από το περιβάλλον του ζευγαριού.

Όποτε οι επιχειρηματικές υποχρεώσεις του το απαιτούν, ο Π. Νίκας επιστρέφει στην Ελλάδα, ενώ η Φ. Παπανδρέου παραμένει στις ΗΠΑ, όπου και αφιερώνεται στις σπουδές της στον τομέα του μάρκετινγκ. Πρόκειται για ένα πολύ ερωτευμένο ζευγάρι, το οποίο σχεδιάζει να ταξιδέψει για μερικές ημέρες στην Ελλάδα για τα Χριστούγεννα ή την Πρωτοχρονιά.

Ο γιος του Γιώργου Νίκα, πρώην ιδιοκτήτη της γνωστής αλλαντοβιομηχανίας, ο οποίος πλέον δραστηριοποιείται στο εξωτερικό, και της Μιράvτας Πατέρα, γνώρισε την αγαπημένη του μέσα σε κοινή παρέα και έκτοτε οι δυο τους είναι αχώριστοι. Το 2020 αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι, όπου σπούδασε Οικονομικά και Φιλοσοφία, Μαθηματικά και Επιχειρηματική Τεχνολογία. Πλέον δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στα συμπληρώματα διατροφής. Συγκεκριμένα, με την πρόσφατη σύσταση της Aegis Nutrition, στοχεύει στο χονδρικό και στο λιανικό εμπόριο συμπληρωμάτων διατροφής, διαιτητικών προϊόντων και τροφών ειδικού τύπου. Ο Π. Νίκας έχει αναλάβει και τη διαχείριση της εταιρείας.

Η Φ. Παπανδρέου, παράλληλα με τις σπουδές της, τρέφει μεγάλη αγάπη για την τέχνη, ενώ πριν από λίγο καιρό είχε παρουσιάσει έργα της σε έκθεση ζωγραφικής. Το ζευγάρι κρατά χαμηλούς τόνους και δημοσιεύει επιλεκτικά κοινά στιγμιότυπα στους προσωπικούς λογαριασμούς του στα social media.

Αν και είναι πολύ ερωτευμένοι, τόσο για τη Φαίδρα όσο και για τον Παναγιώτη προτεραιότητα έχουν οι σπουδές και η καριέρα αντίστοιχα. Ολη η ζωή είναι μπροστά τους και, απ’ ό,τι φαίνεται, έχουν ακόμα πολλά να ζήσουν μαζί.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έχετε καλή φυσική κατάσταση; Δείτε αν μπορείτε να κάνετε αυτές τις 5 κινήσεις

21χρονη που έγινε αγνώριστη χάνοντας 45 κιλά αποκαλύπτει το πρωινό που καίει λίπος

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Ανακοινώνεται η ρύθμιση- Ποιοι και πόσο θα έχουν όφελος – Όλες οι λεπτομέρειες

Τέλος οι διώξεις για χρέη σε Εφορία και ΕΦΚΑ – Τι προβλέπει νέα διάταξη μετά την πτώχευση

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
08:22 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Χριστούγεννα στην Αθήνα, Πρωτοχρονιά στο Μπουένος Αϊρες

Η ηθοποιός Αθηνά Οικονομάκου μιλά στην «R» χωρίς να κρύβει την ευτυχία της στο πλευρό του Μπρο...
04:25 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Γιάννης Σμαραγδής: «Έχω αισθανθεί τον χρωματισμό της ψυχής του Καποδίστρια»

Με αφορμή την επερχόμενη κυκλοφορία της νέας κινηματογραφικής του ταινίας, ο Γιάννης Σμαραγδής...
04:10 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Έκλεισε ένα κεφάλαιο της ζωής μου άγρια και άδικα»

Ένα έντονα φορτισμένο μήνυμα προς τους διαδικτυακούς της φίλους δημοσίευσε η Δήμητρα Αλεξανδρά...
03:55 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Δημήτρης Καπουράνης: «Ο παππούς και η γιαγιά μου ήταν οι γονείς μου»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» της Ναταλίας Γερμανού στον Alpha βρέθηκε ο Δημήτ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα