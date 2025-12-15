Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Ανακοινώνεται η ρύθμιση – Ποιοι και πόσο όφελος θα έχουν

Ζήτημα λίγων ωρών είναι η ανακοίνωση από την κυβέρνηση της πολυαναμενόμενης ρύθμιση δανείων σε ελβετικό φράγκο.

Ένα θέμα που ταλαιπωρεί ακόμη περίπου 20.000 δανειολήπτες οι οποίοι πήραν δάνεια σε ελβετικό φράγκο, οι δόσεις των οποίων αυξήθηκαν πάρα πολύ, εξαιτίας της αλλαγής της ισοτιμίας ανάμεσα σε σχέση με το ευρώ. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες έως το τέλος της εβδομάδας, πολύ πιθανόν έως αύριο θα ανακοινωθεί όλο το πλαίσιο της ρύθμισης, η οποία εκτιμάται ότι θα τεθεί προς εφαρμογή εντός Ιανουαρίου.

Ρύθμιση η οποία ανάλογα με τα περιουσιακά και τα εισοδηματικά κριτήρια θα προβλέπει μετατροπή του δανείου από το ελβετικό φράγκο σε ευρώ και κούρεμα έως 50%. Σημειώνεται ότι η διάρκεια εξόφλησης του δανείου μπορεί να παραταθεί έως 5 χρόνια με ανώτερο όριο το 80 έτος ηλικίας του δανειολήπτη. Ωστόσο, όταν επεκτείνεται η διάρκεια του δανείου δεν θα πρέπει να επαυξάνει πάνω από το 50% της διάρκειας που υπήρχε πριν από την επιμήκυνση.

Δηλαδή αν έχουν απομείνει 8 χρόνια για την εξόφληση του δανείου μπορεί να πάρει άλλα 4 χρόνια επιμήκυνση και όχι 5 χρόνια. Η ουσία είναι ότι οι δανειολήπτες θα έχουν σταθερή δόση για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου τους. Η διάρκεια για τις αιτήσεις μετατροπής θα είναι 6 μήνες και σύμφωνα με πληροφορίες, θα γίνονται μέσα από μια πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί.

Σημειώνεται ότι όσοι έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη είναι εκτός της νέας ρύθμισης. Επίσης, σε περίπτωση καταγγελίας του δανείου λόγω μη εξυπηρετήσεως του μετά την ένταξη στις προβλέψεις της συγκεκριμένης ρύθμισης ο δανειολήπτης οφείλει και το ποσό σε ευρώ που προκύπτει εάν η μετατροπή είχε γίνει στην τρέχουσα ισοτιμία ευρώ ελβετικού φράγκου.

Το enikonomia σας παρουσιάζει όλη την νέα ρύθμιση η οποία χωρίζεται σε 4 κατηγορίες:

1η κατηγορία

Άγαμος

Εισόδημα: 7.500 ευρώ/χρόνο

Ακίνητη περιουσία: έως 125.000 ευρώ

Καταθέσεις: έως 7.500 ευρώ

50% «κούρεμα» στο δάνειο μετά την μετατροπή σε ευρώ

Παράδειγμα

1 φράγκο ισούται με 1,07 ευρώ

100.000 φράγκα ισούνται με 107.000 ευρώ

Νέα οφειλή: 53.500 ευρώ

Επιτόκιο 2,3%

2η κατηγορία

Έγγαμοι: 2 μέλη

Εισόδημα: έως 11.000 ευρώ

Περιουσία 140.000 ευρώ

Καταθέσεις: 11.000 ευρώ

2η κατηγορία

Νοικοκυριό: 3 μέλη ή μονογονεϊκή με 1 ανήλικο τέκνο ή οικογένεια με ένα απροστάτευτο τέκνο

Εισόδημα: 14.500 ευρώ

Περιουσία: 155.000 ευρώ

Καταθέσεις 14.500 ευρώ

2η κατηγορία

Νοικοκυριό: 4 μέλη ή μονογονεϊκή με 2 ανήλικα

Εισόδημα 18.000 ευρώ

Ακίνητη περιουσία: 170.000

Καταθέσεις 18.000 ευρώ

2η κατηγορία

Νοικοκυριό: πάνω από 5 μέλη ή μονογονεϊκή με πάνω από 3 ανήλικα μέλη

Εισόδημα: 22.000 ευρώ

Περιουσία: 185.000 ευρώ

Καταθέσεις: 22.000 ευρώ

2η κατηγορία

Μονοπρόσωπο: Εισόδημα 9.375 ευρώ

Περιουσία: 156.250 ευρώ

Καταθέσεις: 9.375 ευρώ

30% «κούρεμα» μετά την μετατροπή σε ευρώ

Επιτόκιο: 2,5%

3η κατηγορία

Έγγαμοι 2 μέλη

Εισόδημα: έως 12.875 ευρώ

Περιουσία: έως 171.250 ευρώ

Καταθέσεις: έως 12.875 ευρώ

3η κατηγορία

Νοικοκυριό: 3 μέλη ή μονογονεϊκή με 1 ανήλικο τέκνο

Εισόδημα: 16.375 ευρώ

Περιουσία: 186.250 ευρώ

Καταθέσεις 16.375 ευρώ

3η κατηγορία

Νοικοκυριό με 4 μέλη ή μονογονεϊκή με 2 ανήλικα

Εισόδημα 19.875 ευρώ

Ακίνητη περιουσία: 201.250 ευρώ

Καταθέσεις 19.875 ευρώ

3η κατηγορία

Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω ή μονογονεϊκή με πάνω από 3 ανήλικα μέλη

Εισόδημα: 23.375 ευρώ

Περιουσία: 216.250

Καταθέσεις: 23.375 ευρώ

3η κατηγορία

Μονοπρόσωπο

Εισόδημα 11.250 ευρώ

Περιουσία: 187.500

Καταθέσεις: 11.250

20% «κούρεμα» μετά τη μετατροπή σε ευρώ

Επιτόκιο: 2,7%

4η κατηγορία

Όσοι δεν ανήκουν σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις

15% έκπτωση

2,9% επιτόκιο