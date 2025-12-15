Γουατεμάλα: Βίαιες συγκρούσεις με νεκρούς στην περιοχή των αυτόχθονων

Σοβαρές συγκρούσεις σημειώθηκαν προχθές, Σάββατο, σε περιοχή της δυτικής Γουατεμάλας, όπου ζουν κυρίως αυτόχθονες, με φόντο μια πολυετή διένεξη για την κυριότητα εδαφών. Τα επεισόδια είχαν ως αποτέλεσμα να χαθούν ανθρώπινες ζωές, με τις αρχές και την τοπική αυτοδιοίκηση να δίνουν διαφορετικούς απολογισμούς για τον αριθμό των νεκρών και να ανταλλάσσουν ευθύνες για όσα συνέβησαν.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι οι συγκρούσεις στοίχισαν τη ζωή σε πέντε ανθρώπους, υποστηρίζοντας ότι εγκληματικές οργανώσεις υποκινούν τη βία στην περιοχή και ότι ένοπλες ομάδες επιτέθηκαν με πυροβόλα όπλα σε στρατιωτικά τμήματα που βρίσκονταν στο σημείο. Σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή, τα επεισόδια συνδέονται με ενέργειες οργανωμένων ομάδων που δρουν στην περιοχή εδώ και καιρό.

Αντίθετα, ο Μανουέλ Γουαρτσάχ, δήμαρχος της κοινότητας Ναουαλά, έκανε λόγο για 13 νεκρούς, αποδίδοντας ευθέως την ευθύνη στον στρατό. Όπως κατήγγειλε, «δεκατρείς άνθρωποι δολοφονήθηκαν βάρβαρα σε ενέδρα που έστησαν ο στρατός (…) και κάτοικοι στη Σάντα Καταρίνα Ισταουακάν», μια κοινότητα που βρίσκεται σε μακρόχρονη αντιπαράθεση με το Ναουαλά. Ο ίδιος είχε αρχικά μιλήσει για τέσσερις νεκρούς, έξι αγνοούμενους και περισσότερους από εκατό τραυματίες, πριν αναθεωρήσει τον απολογισμό.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Άμυνας περιέγραψε τα γεγονότα ως ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε ένοπλες ομάδες από αντίπαλες κοινότητες, στις οποίες κατοικούν κατά πλειονότητα αυτόχθονες Μάγια. Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα μέσω κοινωνικών δικτύων, διευκρίνισε ότι απόσπασμα των ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή δέχθηκε επίθεση με ισχυρά πυροβόλα όπλα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν επτά στρατιωτικοί, εκ των οποίων τρεις σοβαρά.

Η διαμάχη για την ιδιοκτησία εκτάσεων ανάμεσα σε κατοίκους δύο χωριών, όπου ζουν κοινότητες αυτοχθόνων Μάγια, κρατά εδώ και πάνω από εκατό χρόνια και έχει οδηγήσει επανειλημμένα σε αιματηρά επεισόδια. Στα τέλη του 2021, δεκατρείς άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, είχαν χάσει τη ζωή τους στο χωριό Τσικίς, κοντά στο Ναουαλά, γεγονός που οδήγησε την κυβέρνηση να κηρύξει κατάσταση πολιορκίας στην περιοχή.

Νωρίτερα, τον Μάιο του 2020, μετά από νέα κλιμάκωση της βίας, η προεδρία είχε κηρύξει κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και είχε επιχειρήσει να προωθήσει διάλογο μεταξύ των κοινοτήτων, μια προσπάθεια που κάτοικοι της Σάντα Καταρίνα Ισταουακάν χαρακτήρισαν «αποτυχία». Στη Γουατεμάλα, οι κοινότητες των αυτοχθόνων, που ζουν στην πλειονότητά τους σε συνθήκες φτώχειας, αποτελούν πάνω από το 40% των σχεδόν 19 εκατομμυρίων κατοίκων της χώρας, σε ένα περιβάλλον όπου οι παλιές διαμάχες παραμένουν ανοιχτές.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP