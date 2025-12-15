Διατροφή: Γιατρός προειδοποιεί για 2 απλά λάθη που αυξάνουν τον κίνδυνο χρόνιων παθήσεων

Τα τελευταία χρόνια οι χρόνιες παθήσεις, όπως ο διαβήτης, η παχυσαρκία και τα αυτοάνοσα, αυξάνονται με ανησυχητικούς ρυθμούς. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η διατροφή μας έχει αλλάξει δραματικά, με τα επεξεργασμένα τρόφιμα και τα απλά σάκχαρα να παίζουν καθοριστικό ρόλο. Ένας γιατρός αποκαλύπτει ποια διατροφικά λάθη μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την υγεία μας και πώς να τα διορθώσουμε.

Ο ρόλος της διατροφής στην πρόληψη χρόνιων παθήσεων

Η διατροφή μπορεί να αποτελέσει το πιο ισχυρό «όπλο» για την πρόληψη σοβαρών παθήσεων, ακόμη και θανατηφόρων ασθενειών όπως ο καρκίνος. Αυτό τονίζει ο Dr. Frank Dumont, παθολόγος και εκτελεστικός ιατρικός διευθυντής της Virta Health στο Κολοράντο, μια ομάδα που επικεντρώνεται στη βελτίωση της μεταβολικής υγείας μέσω της δίαιτας.

«Ξέρουμε ότι η τροφή παίζει σημαντικό ρόλο… η διατροφή μας έχει αλλάξει δραματικά τις τελευταίες δεκαετίες», τόνισε ο ειδικός. «Πολλά από τα τρόφιμα που καταναλώνουμε είναι εξαιρετικά επεξεργασμένα. Έχουν πολύ υψηλότερη περιεκτικότητα σε απλούς υδατάνθρακες και απλά σάκχαρα σε σύγκριση με το παρελθόν». Αυτού του είδους οι τροφές έχουν συνδεθεί με αυξημένα επίπεδα ινσουλίνης και φλεγμονής, τα οποία οδηγούν σε σοβαρές επιπλοκές υγείας, προειδοποιεί ο Dumont.

Για να μειωθεί ο κίνδυνος χρόνιων ασθενειών, ο γιατρός προτείνει απλές αλλαγές στην καθημερινή μας διατροφή.

Τι να κάνετε για να μειώσετε τον κίνδυνο χρόνιων παθήσεων – Τα λάθη που πρέπει να αποφύγετε

Σύμφωνα με τον Dr. Frank Dumont, η σωστή διατροφή μπορεί να λειτουργήσει πραγματικά σαν «φάρμακο». Για να προστατεύσετε την υγεία σας, ο ειδικός δίνει τις εξής συμβουλές:

Προτιμήστε ολόκληρα φρούτα αντί για χυμούς

Για να αυξηθεί η πρόσληψη φυτικών ινών και φυσικών θρεπτικών συστατικών, ο Dumont συνιστά την κατανάλωση ολόκληρων φρούτων αντί για χυμούς, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα επεξεργασμένοι.

«Ο χυμός φρούτων μπορεί να έχει κάποια οφέλη — παρέχει μέταλλα, βιταμίνες και μικροθρεπτικά συστατικά — αλλά στην πραγματικότητα είναι πιο επεξεργασμένος και έχει αφαιρεθεί μεγάλο μέρος των φυτικών ινών που πρέπει να συνοδεύουν το φυσικό σάκχαρο του φρούτου», εξηγεί.

Ο Dumont προσθέτει ότι δεν πιστεύει στην «δαιμονοποίηση» των φρούτων, παρότι συχνά κατηγορούνται για την περιεκτικότητά τους σε σάκχαρα.

«Τα φρούτα προσφέρουν πολλές σημαντικές ωφέλειες για την υγεία», τονίζει. «Εξαρτάται όμως από τον μεταβολισμό του κάθε ανθρώπου. Αν κάποιος έχει πολύ κακή μεταβολική υγεία ή σοβαρή αντίσταση στην ινσουλίνη… ακόμη και μερικά πολύ υγιεινά φρούτα μπορεί να είναι περισσότερα από όσα μπορεί να διαχειριστεί το σώμα του».

«Αλλά για τους περισσότερους ανθρώπους και ειδικά σε πρώιμα στάδια, όταν η μεταβολική υγεία δεν έχει επιβαρυνθεί τόσο, το υπέροχο στα φρούτα είναι ότι όλα τα σάκχαρά τους είναι ενσωματωμένα μέσα στις φυτικές ίνες», προσθέτει ο ειδικός

Αποφύγετε το κοτόπουλο πανέ

Ακόμα και μια μικρή αλλαγή, όπως η επιλογή κοτόπουλου χωρίς πανάρισμα, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη συνολική υγεία, τονίζει ο Dumont. Αντί να επιλέξετε ένα γεύμα πλούσιο σε υδατάνθρακες, όπως ένα σάντουιτς με παναρισμένο κοτόπουλο, προτιμήστε μια σαλάτα με κοτόπουλο, η οποία αποτελεί πιο ισορροπημένη επιλογή.

Ο Dumont προτείνει επίσης ψητό κοτόπουλο αντί για τηγανητό ή παναρισμένο. «Το κοτόπουλο με λίγο μαρούλι και μια υγιεινή σος μπορεί πραγματικά να αποτελέσει ένα εξαιρετικά υγιεινό γεύμα, ακόμη και σε fast-food εστιατόριο».

Η διατροφή ως φάρμακο

Ο Dumont αναφέρει ότι έχει δει πολλούς ασθενείς να μην καταφέρνουν να αντιμετωπίσουν τις χρόνιες παθήσεις όταν βασίζονται αποκλειστικά στα φάρμακα. «Έβλεπα ανθρώπους να χειροτερεύουν συνεχώς και αυτό ήταν πραγματικά απογοητευτικό για μένα», σημειώνει. «Αργότερα στην καριέρα μου ανακάλυψα τη δύναμη της διατροφής και του τρόπου ζωής».

Όπως εξηγεί, η ιατρική εκπαίδευση συχνά έδινε την εντύπωση ότι οι ασθενείς σπάνια καταφέρνουν να υιοθετήσουν υγιεινές συνήθειες και ότι οι γιατροί πρέπει «γρήγορα» να περνούν στη χρήση φαρμάκων ή επεμβάσεων. «Ανακάλυψα ότι αυτό δεν ήταν αλήθεια», λέει.

«Όταν έδινα στους ανθρώπους τις σωστές πληροφορίες και τους βοηθούσα να τις εφαρμόσουν, μπορούσαν να κάνουν αλλαγές που ήταν πραγματικά βιώσιμες για εκείνους. Η δύναμη αυτών των αλλαγών ήταν μεγαλύτερη από τη δύναμη των φαρμάκων που χρησιμοποιούσα».

Ο γιατρός αναφέρει ότι τώρα βλέπει σημαντικές βελτιώσεις όταν οι ασθενείς προσαρμόζουν τη διατροφή τους στις πραγματικές ανάγκες του σώματός τους.

Έχει συνεργαστεί με ανθρώπους που «ένιωθαν ότι είχαν αποτύχει σε κάθε προσπάθειά τους να βελτιώσουν την υγεία τους και ξαφνικά αισθάνονται πιο ενδυναμωμένοι και του λένε: “Ακούω το σώμα μου. Έχω μάθει από αυτό. Ξέρω τι λειτουργεί για μένα και κοίτα τι κατάφερα”».