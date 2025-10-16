Διατροφή: Το «δεύτερο πιο υγιεινό λαχανικό» στον κόσμο, σύμφωνα με ειδικούς – Αποτελεί superfood αλλά συνήθως το πετάτε

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Διατροφή: Το «δεύτερο πιο υγιεινό λαχανικό» στον κόσμο, σύμφωνα με ειδικούς - Αποτελεί superfood αλλά συνήθως το πετάτε
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Ενώ όλοι γνωρίζουμε τη σημασία της κατανάλωσης λαχανικών για την υγεία, οι ειδικοί αποκαλύπτουν ότι ορισμένα είναι πιο θρεπτικά από άλλα. Μάθετε ποιο μέρος ενός κοινού λαχανικού, που συχνά απορρίπτεται, είναι γεμάτο βιταμίνες, σίδηρο και αντιοξειδωτικά και γιατί αξίζει να το εντάξετε άμεσα στη διατροφή σας.

Το «δεύτερο πιο υγιεινό λαχανικό» στον κόσμο, σύμφωνα με ειδικούς

Γνωρίζουμε όλοι ότι τα λαχανικά ενισχύουν την υγεία και πρέπει να τα εντάσσουμε στη διατροφή μας. Ο καθηγητής Tim Spector, ειδικός στη διατροφή και την υγεία του εντέρου, συνιστά να καταναλώνουμε τουλάχιστον 30 διαφορετικές φυτικές τροφές την εβδομάδα.

Κάθε λαχανικό προσφέρει έναν μοναδικό συνδυασμό βιταμινών, ανόργανων στοιχείων και πολυφαινολών, συμβάλλοντας σε πολλαπλά οφέλη: από την ενίσχυση της υγείας του εντέρου και τη μείωση της φλεγμονής, έως τη μείωση του κινδύνου χρόνιων παθήσεων. Ωστόσο, ορισμένα λαχανικά είναι πολύ πιο θρεπτικά από άλλα. Σύμφωνα με μια λίστα του BBC που περιλαμβάνει τις κορυφαίες επιλογές: Το σέσκουλο αναδεικνύεται ως ο βασιλιάς των λαχανικών.

Ακριβώς πίσω του στη λίστα, βρίσκεται ένα απρόσμενο λαχανικό. Τα φύλλα των παντζαριών, τα οποία συχνά απορρίπτονται, είναι στην πραγματικότητα γεμάτα θρεπτικά συστατικά και κατατάσσονται ως το δεύτερο πιο υγιεινό λαχανικό στον κόσμο.

Γιατί τα φύλλα παντζαριού θεωρούνται superfood

Πιθανότατα δεν έχετε δοκιμάσει ποτέ τα φύλλα των παντζαριών, είτε επειδή τα πετάτε κατά την προετοιμασία των γευμάτων, είτε επειδή αφαιρούνται πριν φτάσουν στο σούπερ μάρκετ. Ωστόσο, αυτά τα χόρτα είναι πλούσια σε ασβέστιο, σίδηρο, βιταμίνη Κ και βιταμίνες του συμπλέγματος Β (ειδικά ριβοφλαβίνη).

Η Carleigh Bodrug, συγγραφέας βιβλίων μαγειρικής και υπέρμαχος της μείωσης της σπατάλης τροφίμων, εξήγησε σ’ ένα podcast: «Συνήθως πετάμε μεγάλο μέρος του φυτού που είναι στην πραγματικότητα βρώσιμο… κορυφές ραδικιών, φύλλα παντζαριών, μίσχους μπρόκολου. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που θα μπορούσαμε να εντάξουμε στη διατροφή μας, τα οποία είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, νόστιμα και οικονομικά».

Ο γαστρεντερολόγος Will Bulsiewicz πρόσθεσε: «Κάθε φυτό έχει ένα μοναδικό μείγμα θρεπτικών συστατικών που βοηθά στη θρέψη του σώματός σας και των μικροβίων του εντέρου σας. Τα θρεπτικά συστατικά που βρίσκονται στα φύλλα διαφέρουν από αυτά που βρίσκονται στην ίδια τη ρίζα του παντζαριού».

Τα οφέλη των φύλλων παντζαριού

Ο ιστότοπος τροφίμων Epicurious επιβεβαιώνει: «Τα φύλλα των παντζαριών είναι από τα πιο πλούσια σε θρεπτικά συστατικά χόρτα που κυκλοφορούν, καθώς περιέχουν περισσότερα αντιοξειδωτικά και άλλα φυτοθρεπτικά συστατικά από τις ίδιες τις βολβώδεις ρίζες».

Αποτελούν μια εξαιρετική πηγή:

  • Βιταμίνης C
  • Βιταμίνης Β6
  • Φυτικών ινών
  • Καλίου
  • Φολικού οξέος
  • Μαγνησίου

Μην πετάτε λοιπόν τα φύλλα των παντζαριών! Χρησιμοποιήστε τα σε σαλάτες ή σε άλλες συνταγές της αρεσκείας σας.

