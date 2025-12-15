Σαν σήμερα 15 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας



  • Το 1828, ο Ιωάννης Καποδίστριας συνιστά με θέσπισμα τα πρώτα δικαστήρια στην Ελλάδα, θέτοντας τα θεμέλια του δικαστικού συστήματος της χώρας.
  • Το 2003, η ελληνική κυβέρνηση πρότεινε το δανεισμό των Μαρμάρων του Παρθενώνα για έκθεση σε παράρτημα του Βρετανικού Μουσείου στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης, με τον πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη να τονίζει τον πολιτικό χαρακτήρα του θέματος.
  • Το 2008, ο Αμερικανός χρηματιστής Μπέρναρντ Μάντοφ προκάλεσε «κανόνι» 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή απάτη όλων των εποχών.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Σαν σήμερα 15 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας
Σαν σήμερα το 1963 είχε γεννηθεί ο Μπόμπαν Γιάνκοβιτς

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

  • 1828: Ο Ιωάννης Καποδίστριας συνιστά με θέσπισμα τα πρώτα δικαστήρια στην Ελλάδα.
  • 1937: Με διάταγμα του Στάλιν στοχοποιείται η ελληνική κοινότητα της ΕΣΣΔ ως εθνικώς ύποπτη. Αρχίζουν διώξεις.
  • 1955: Ο πρώτος νεκρός του κυπριακού αγώνα. Ο Χαράλαμπος Μούσκος, αντάρτης της ΕΟΚΑ, φονεύεται κατά τη διάρκεια της μάχης στους Αρχαίους Σόλους. Ήταν ξάδελφος του Αρχιεπισκόπου Μακάριου.
  • 1962: Με την ευκαιρία των γενεθλίων του, ο βασιλιάς Παύλος απονέμει χάρη στο Μανώλη Γλέζο. Χαρίζεται ποινή φυλάκισης ενός έτους και τετραετής εκτόπιση.
  • 1970: Ιδρύεται με νομοθετικό διάταγμα το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που αποτελείται από Φιλοσοφική και Φυσικομαθηματική Σχολή.
  • 1971: Ο Παναθηναϊκός, εκπροσωπώντας την Ευρώπη στον τελικό του διηπειρωτικού κυπέλλου, δίνει τον πρώτο αγώνα του στο Στάδιο Καραϊσκάκη με τη Νασιονάλ του Μοντεβιδέο. Ο αγώνας λήγει ισόπαλος 1-1 με γκολ των Φυλακούρη και Αρτίμε.
  • 2003: Την πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης για το δανεισμό των Μαρμάρων του Παρθενώνα και την έκθεσή τους σε παράρτημα του Βρετανικού Μουσείου στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης, μετέφερε ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης στον βρετανό ομόλογό του Τόνι Μπλερ σε συνάντηση που είχαν στο Λονδίνο. Οι δύο άνδρες, συμφώνησαν να υπάρξει συνάντηση του υπουργού Πολιτισμού Ευάγγελου Βενιζέλου με τη βρετανίδα ομόλογό του, ενώ ο Κώστας Σημίτης τόνισε ότι δεν είναι θέμα τεχνικών ρυθμίσεων και ιδιοκτησίας, αλλά είναι ένα θέμα πολιτικό και γι’ αυτό θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε πολιτικά. Οι δύο άνδρες συζήτησαν επίσης για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στο Ιράκ καθώς και το Κυπριακό.
  • 2008: «Κανόνι» 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον Αμερικανό χρηματιστή Μπέρναρντ Μάντοφ, στη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή απάτη όλων των εποχών.

Γεννήσεις

  • 1832: Γκιστάβ Άιφελ, Γάλλος μηχανικός, που σχεδίασε και ύψωσε τον πύργο – σύμβολο του Παρισιού. (Θαν. 27/12/1923)
  • 1923: Άλκη Ζέη, Ελληνίδα συγγραφέας. Άφησε ως παρακαταθήκη στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία την «Αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα» και στην παγκόσμια παιδική λογοτεχνία «Το καπλάνι της βιτρίνας» και «Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου». (Θαν. 27/2/2020)
  • 1926: Αθηνόδωρος Προύσαλης, Έλληνας ηθοποιός
  • 1926: Νίκος Κούνδουρος, Έλληνας σκηνοθέτης του κινηματογράφου. («Ο δράκος», «Μικρές Αφροδίτες») (Θαν. 22/2/2017)
  • 1933: Άκης Πάνου, Έλληνας τραγουδοποιός
  • 1963: Μπόμπαν Γιάνκοβιτς, Σέρβος καλαθοσφαιριστής
  • 1981: Ρομάν Παβλουτσένκο, Ρώσος ποδοσφαιριστής

Θάνατοι

  • 1025: Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. (976-1025). (Γεν. 958)
  • 1944: Γκλεν Μίλερ, Αμερικανός μπαντ λίντερ, από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της τζαζ. (Γεν. 1/3/1904)
  • 1966: Γουόλτ Ντίσνεϊ, Αμερικανός καρτουνίστας, δημιουργός του Μίκυ Μάους και του Ντόναλντ Ντακ. (Γεν. 5/12/1901)
  • 1991: Βασίλι Ζάιτσεφ, Ρώσος στρατιωτικός, ίσως ο πιο διάσημος ελεύθερος σκοπευτής. (Γεν. 23/3/1915)
  • 2013: Τζόαν Φοντέιν, Βρετανίδα ηθοποιός

