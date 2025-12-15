Δημήτρης Καπουράνης: «Ο παππούς και η γιαγιά μου ήταν οι γονείς μου»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» της Ναταλίας Γερμανού στον Alpha βρέθηκε ο Δημήτρης Καπουράνης, με αφορμή τη νέα του θεατρική δουλειά. Κατά τη διάρκεια της κουβέντας τους, ο ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τα παιδικά του χρόνια, αποκαλύπτοντας πως μεγάλωσε με τον παππού και τη γιαγιά του, ενώ γνώρισε τους βιολογικούς του γονείς όταν ήταν μόλις τριών ετών.

Ο Δημήτρης Καπουράνης περιέγραψε με συγκίνηση τη σχέση του με τον παππού του, τον οποίο χαρακτήρισε ως «πατέρα του»: «Για μένα ο παππούς μου ήταν στην ουσία πατέρας μου. Ήταν πραγματικά μία πάρα πολύ εμπνευστική μορφή. Νομίζω το κέντρο του συναισθήματός μου του ανήκει. Μεγάλωσα με αγάπη, με φροντίδα, ήμουν το κέντρο του κόσμου. Ο παππούς και η γιαγιά μου ήταν οι γονείς μου, τους βιολογικούς γονείς μου τους γνώρισα όταν ήμουν τριών».

Όπως εξήγησε, η εμπειρία της συνάντησης με τους γονείς του εκείνη την ηλικία δεν ήταν καθόλου εύκολη: «Σίγουρα δεν είναι εύκολο να γνωρίζεις τους γονείς σου όταν είσαι τριών. Μου είναι θολό. Διεκδίκησαν την οικειότητα αυτή, νομίζω ότι αρκετά γρήγορα το οικειοποιήθηκα. Νομίζω ότι με τον θάνατο του παππού μου σαν να είδα κάποια πράγματα πιο καθαρά, διότι μου ήταν πολύ βαρύ, όταν πήγαινα να τον δω, μετά να τον αποχωριστώ».

Στη συνέχεια περιέγραψε και το συναίσθημα του αποχωρισμού: «Θυμάμαι πως ήταν τρομακτικό συναίσθημα, ότι δηλαδή “σε μία εβδομάδα θα φύγω, πρέπει να αποχωριστούμε”. Όλο το ζήτημα αυτής μου της ταυτότητας ήταν θολό, δεν άντεχα τη σύνδεση, μου ήταν μεγάλο βάρος. Όταν πέθανε ο παππούς μου κατάφερα να το δω πιο καθαρά και με περισσότερο θάρρος».