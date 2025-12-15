Νότια Κορέα: Έφοδος της αστυνομίας στα γραφεία της Ενωτικής Εκκλησίας στη Σεούλ

  • Η αστυνομία της Νότιας Κορέας πραγματοποίησε τη Δευτέρα επιχείρηση έρευνας σε γραφεία και κτήρια της Ενωτικής Εκκλησίας.
  • Η επιχείρηση έλαβε χώρα στη Σεούλ και σε κοντινές περιοχές, σύμφωνα με ανακοίνωση των Αρχών.
  • Οι έρευνες εντάσσονται στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς να έχουν δοθεί προς το παρόν περισσότερες λεπτομέρειες.
Σε έρευνες προχώρησε τη Δευτέρα η αστυνομία της Νότιας Κορέας σε γραφεία και κτίρια της Ενωτικής Εκκλησίας, τόσο στην πρωτεύουσα Σεούλ όσο και σε γειτονικές περιοχές. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των Αρχών, η επιχείρηση έγινε στο πλαίσιο ευρύτερης αστυνομικής δράσης που βρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς να δοθούν περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενό της ή τους λόγους που την πυροδότησαν.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις Αρχές να κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους για το αν σχετίζεται με συγκεκριμένες καταγγελίες ή εσωτερικό έλεγχο στη λειτουργία της Εκκλησίας. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό αν υπήρξαν προσαγωγές ή συλλήψεις.

Πηγή: Reuters

01:13 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

