Ρωσία: Στο στόχαστρο της Μόσχας η Deutsche Welle – «Δεν θα μας φιμώσουν», δηλώνει η Διεύθυνση

  • Η ρωσική εισαγγελία ενέταξε τη γερμανική δημόσια ραδιοτηλεόραση Deutsche Welle στον κατάλογο των «ανεπιθύμητων οργανισμών», υιοθετώντας σχετικό αίτημα της Κρατικής Δούμας.
  • Η γενική διευθύντρια της DW, Μπάρμπαρα Μάσινγκ, αντέδρασε δηλώνοντας ότι η κίνηση δεν θα ανακόψει το έργο του οργανισμού, χαρακτηρίζοντάς την «νέα προσπάθεια φίμωσης των ελεύθερων μέσων ενημέρωσης».
  • Στη Ρωσία, η συνεργασία με «ανεπιθύμητους οργανισμούς» αποτελεί έγκλημα με βαριά πρόστιμα ή ποινή φυλάκισης, ενώ ακόμη και η κοινοποίηση περιεχομένου τους θεωρείται ποινικό αδίκημα.
Η ρωσική εισαγγελία αποφάσισε να εντάξει τη γερμανική δημόσια ραδιοτηλεόραση Deutsche Welle στον κατάλογο των «ανεπιθύμητων οργανισμών», κάνοντας αποδεκτό σχετικό αίτημα της Κρατικής Δούμας, το οποίο είχε κατατεθεί από τον Αύγουστο του 2024. Την απόφαση χαιρέτισε η ρωσική κάτω βουλή, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η γενική διευθύντρια της Deutsche Welle, Μπάρμπαρα Μάσινγκ, απάντησε ότι η ενέργεια αυτή δεν πρόκειται να σταματήσει το έργο του οργανισμού. Όπως τόνισε, πρόκειται για μια ακόμη προσπάθεια περιορισμού της ελευθερίας του Τύπου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Ρωσία, η εισαγγελία χαρακτήρισε τη Deutsche Welle ως «ανεπιθύμητο οργανισμό», χαρακτηρισμό που ενίσχυσε επίσημα και η Δούμα.

«Η Ρωσία μπορεί να μας χαρακτηρίσει ως “ανεπιθύμητο οργανισμό”, αλλά αυτό δεν θα μας αποθαρρύνει. Αυτή η νέα προσπάθεια φίμωσης των ελεύθερων μέσων ενημέρωσης δείχνει πόσο λίγο εκτιμά το καθεστώς την ελευθερία του Τύπου και πόσο φοβάται την ανεξάρτητη ενημέρωση», δήλωσε η κυρία Μάσινγκ. Πρόσθεσε ότι «παρά τη λογοκρισία και τον αποκλεισμό των υπηρεσιών μας από τη ρωσική κυβέρνηση, η ρωσόφωνη υπηρεσία της DW έχει σήμερα περισσότερους ανθρώπους από ποτέ». Υπογράμμισε ότι η Deutsche Welle θα συνεχίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία, καταγράφοντας γεγονότα όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία και άλλα θέματα για τα οποία οι πληροφορίες είναι δυσεύρετες στη Ρωσία, ώστε οι πολίτες να μπορούν να διαμορφώσουν τη δική τους άποψη.

Στη Ρωσία, οποιοσδήποτε συνεργάζεται με οργανισμούς που έχουν χαρακτηριστεί «ανεπιθύμητοι» αντιμετωπίζει βαριά χρηματικά πρόστιμα ή ακόμη και ποινή φυλάκισης. Ποινικά διώξιμη θεωρείται και η κοινοποίηση σχετικού περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η απαγόρευση αφορά και Ρώσους πολίτες που εργάζονται για τέτοιους οργανισμούς εκτός συνόρων, όπως συμβαίνει με εργαζόμενους της Deutsche Welle.

Η DW έχει ήδη χαρακτηριστεί από το 2022 ως «ξένος πράκτορας» από τις ρωσικές αρχές, μια κατηγορία που αποδίδεται σε μέσα ή οργανισμούς που λαμβάνουν εξωτερική χρηματοδότηση. Από τότε της είχε απαγορευτεί να εκπέμπει, είχε διακοπεί η λειτουργία του στούντιό της στη Μόσχα, ενώ είχε αποκλειστεί και η πρόσβαση στην ιστοσελίδα dw.com εντός Ρωσίας. Στη λίστα των «ανεπιθύμητων οργανισμών» περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το Radio Free Europe/Radio Liberty, το Bellingcat, το CORRECTIV, οι Reporters Without Borders και το TV Rain.

Σήμερα, η Deutsche Welle στηρίζεται κυρίως σε ψηφιακές πλατφόρμες για να προσεγγίσει το ρωσικό κοινό, ενώ για την παράκαμψη της λογοκρισίας χρησιμοποιούνται εργαλεία όπως ο browser Tor, VPN και η επίσημη εφαρμογή της DW.

