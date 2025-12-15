La Liga: «Ζωντανή» η Ρεάλ Μαδρίτης με «τρίποντο» ψυχολογίας στη Βιτόρια, ξέσπασε στην Οβιέδο η Σεβίλλη – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Σύνοψη από το

  • Η Ρεάλ Μαδρίτης αντέδρασε δυναμικά μετά τις δύο συνεχόμενες ήττες, παίρνοντας σημαντικό «διπλό» στην έδρα της Αλαβές με 2-1, διατηρώντας την πίεση στην πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα.
  • Η Θέλτα εκμεταλλεύτηκε την ψυχολογική ώθηση και συνέχισε την ανοδική της πορεία, επικρατώντας της Αθλέτικ Μπιλμπάο με 2-0 στο Βίγκο.
  • Η Σεβίλη ξέσπασε στην Οβιέδο, επικρατώντας άνετα με 4-0 και βάζοντας τέλος στο σερί τριών αγώνων χωρίς νίκη.
Σταύρος Ιωακείμ

αθλητισμός

Με τρεις σημαντικές αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο μέρος της 16ης αγωνιστικής της La Liga, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να επιστρέφει στις νίκες, τη Θέλτα να συνεχίζει την ανοδική της πορεία και τη Σεβίλη να βάζει τέλος στο αρνητικό σερί της με εμφατικό τρόπο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης αντέδρασε δυναμικά μετά τις δύο συνεχόμενες εντός έδρας ήττες από τη Θέλτα και τη Μάντσεστερ Σίτι, παίρνοντας σημαντικό «διπλό» στην έδρα της Αλαβές. Οι Μαδριλένοι επικράτησαν με 2-1, αποτέλεσμα που δίνει ανάσα στον Τσάμπι Αλόνσο και διατηρεί την πίεση στην πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, με τη διαφορά να παραμένει στους 4 βαθμούς. Ο Μπαπέ άνοιξε το σκορ στο 24ο λεπτό, όμως η Αλαβές απάντησε άμεσα με τον Βιθέντε, ο οποίος μπήκε στο ματς και σχεδόν αμέσως ισοφάρισε. Η λύση για τη «Βασίλισσα» ήρθε στο 76’, όταν ο Βινίσιους έδωσε έτοιμο γκολ στον Ροντρίγκο, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 2-1.

Στο Βίγκο, η Θέλτα εκμεταλλεύτηκε την ψυχολογική ώθηση από το μεγάλο «διπλό» στο Μπερναμπέου και συνέχισε με άλλη μια νίκη, αυτή τη φορά απέναντι στην Αθλέτικ Μπιλμπάο. Οι γηπεδούχοι επικράτησαν με 2-0, σκοράροντας δύο φορές μέσα σε οκτώ λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, και έφτασαν τα δύο συνεχόμενα τρίποντα. Πρωταγωνιστής και πάλι ο Σβέντμπεργκ, ο οποίος σκόραρε για δεύτερη διαδοχική αγωνιστική, έχοντας πετύχει και το νικητήριο γκολ απέναντι στη Ρεάλ.

Η Σεβίλη, από την άλλη, ξέσπασε πάνω στην αδύναμη Οβιέδο, επικρατώντας άνετα με 4-0 και βάζοντας τέλος στο σερί τριών αγώνων χωρίς νίκη. Οι γηπεδούχοι καθάρισαν το ματς από το πρώτο ημίχρονο, όταν προηγήθηκαν με δύο γκολ, ενώ το τρίτο, στο 51’ από τον Μεντί, μετέτρεψε την υπόλοιπη αναμέτρηση σε τυπική διαδικασία. Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα ανέβηκε προσωρινά στην 8η θέση, δείχνοντας σημάδια ανάκαμψης.

Αντίθετα, η Οβιέδο βυθίζεται ακόμη περισσότερο, καθώς συμπλήρωσε εννέα σερί ματς χωρίς νίκη, με απολογισμό πέντε ήττες και τέσσερις ισοπαλίες. Η τελευταία φορά που είχε πανηγυρίσει ήταν στις 30 Σεπτεμβρίου, όταν είχε περάσει με 2-1 από το «Μεστάγια» κόντρα στη Βαλένθια. Σαν να μην έφτανε αυτό, στο 83ο λεπτό είδε τον πρώην αμυντικό του Ολυμπιακού και νυν παίκτη της Οβιέδο, Νταβίντ Κάρμο, να αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη κάρτα, ολοκληρώνοντας τη βραδιά με τον χειρότερο τρόπο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

16η Αγωνιστική
Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου
Σοσιεδάδ – Τζιρόνα 1-2
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου
Ατλέτικο Μαδρίτης – Βαλένθια 2-1
Μαγιόρκα – Ελτσε 3-1
Μπαρτσελόνα – Οσασούνα 2-0
Χετάφε – Εσπανιόλ 0-1
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου
Σεβίλη – Οβιέδο 4-0
Θέλτα – Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-0
Λεβάντε – Βιγιαρεάλ Αναβολή
Αλαβές – Ρεάλ Μαδρίτης 1-2
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου
Ράγιο Βαγεκάνο – Μπέτις 15/12

Η βαθμολογία (σε 16 αγώνες)

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore

00:11 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

