Φονικές πλημμύρες στο Μαρόκο – Τουλάχιστον 14 νεκροί στην επαρχία Σάφι

Enikos Newsroom

διεθνή

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 32 τραυματίστηκαν από πλημμύρες που προκάλεσαν καταρρακτώδεις βροχές την Κυριακή (14/12) στην παράκτια επαρχία Σάφι του Μαρόκου, στον Ατλαντικό, όπως ανακοίνωσαν οι μαροκινές Αρχές. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι οι περισσότεροι από τους τραυματίες έχουν ήδη λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Οι έντονες βροχοπτώσεις έπληξαν την περιοχή με μεγάλη σφοδρότητα, καθώς μία ώρα ισχυρής βροχόπτωσης ήταν αρκετή για να πλημμυρίσουν σπίτια και καταστήματα στην παλιά πόλη του Σάφι. Το νερό παρέσυρε αυτοκίνητα, ενώ διέκοψε την κυκλοφορία σε πολλούς δρόμους τόσο μέσα στην πόλη όσο και στα περίχωρά της. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, με τις τοπικές Αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή.

Την ίδια ώρα, το Μαρόκο καταγράφει έντονες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις στην οροσειρά του Άτλαντα, φαινόμενα που έρχονται μετά από επτά χρόνια ξηρασίας στη χώρα, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

