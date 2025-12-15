Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: «Το αναπόφευκτο συνέβη πλέον» – Πώς οι δράστες είχαν χάσει τον ανθρωπισμό τους πριν πατήσουν την σκανδάλη

Λίγο μετά την φονική, τρομοκρατική επίθεση που στόχευσε την εβραϊκή κοινότητα της Αυστραλίας την Κυριακή, ο ραβίνος Λέβι Γουλφ της Κεντρικής Συναγωγής του Σίδνεϊ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «το αναπόφευκτο συνέβη πλέον».

Ο Γουλφ μιλούσε στο Μπόνταϊ, κοντά στο σημείο όπου δύο άνδρες οπλισμένοι με ισχυρά τυφέκια ή καραμπίνες είχαν μόλις επιτεθεί σε εκδήλωση για τον εορτασμό της Χανουκά, της εβραϊκής θρησκευτικής γιορτής. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων και ένας φερόμενος ως δράστης, ενώ δεκάδες τραυματίστηκαν στην πιο φονική μαζική επίθεση με πυροβόλα όπλα στην Αυστραλία εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες, γράφει ο Guardian.

Τα λόγια του θα βρουν απήχηση σε εκπροσώπους της εβραϊκής κοινότητας στην Αυστραλία και σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι προειδοποιούν εδώ και καιρό τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για τον σαφή και άμεσο κίνδυνο μιας τέτοιας επίθεσης.

Αντισημιτισμός πριν από την επίθεση της Χαμάς το 2023

Ειδικοί επισημαίνουν ότι ο αντισημιτισμός ήταν ήδη ευρέως διαδεδομένος πριν από την αιματηρή σύγκρουση στη Γάζα, η οποία προκλήθηκε από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023 και πόλωσε τις απόψεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η φονικότερη επίθεση κατά της εβραϊκής κοινότητας στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, σημειώθηκε το 2018, ενώ το 2023 ο Μάικλ Ο’Φλάερτι, διευθυντής του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, περιέγραψε αυτού του είδους το μίσος ως «βαθιά ριζωμένο ρατσισμό στην ευρωπαϊκή κοινωνία», που συνιστά υπαρξιακή απειλή για την εβραϊκή κοινότητα της ηπείρου.

Ωστόσο, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τέτοιες τάσεις εντάθηκαν δραματικά από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Στις ΗΠΑ, η Anti-Defamation League κατέγραψε 9.354 αντισημιτικά περιστατικά το 2024, τον υψηλότερο αριθμό από τότε που άρχισε να τηρεί αρχεία το 1979. Για πρώτη φορά, η πλειονότητα «περιείχε στοιχεία που σχετίζονταν με το Ισραήλ ή τον Σιωνισμό».

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Community Safety Trust κατέγραψε 4.296 περιστατικά αντιεβραϊκού μίσους το 2023 – διπλάσια από την προηγούμενη χρονιά – και τον μεγαλύτερο αριθμό που έχει καταγραφεί ποτέ. Το 2024 καταγράφηκαν 3.528, ο δεύτερος υψηλότερος ετήσιος συνολικός αριθμός.

Στην Αυστραλία, το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Αυστραλιανής Εβραϊκής Κοινότητας (ECAJ) κατέγραψε 1.654 αντιεβραϊκά περιστατικά στους 12 μήνες έως τις 30 Σεπτεμβρίου, περίπου τριπλάσια από οποιονδήποτε ετήσιο συνολικό αριθμό πριν από τον πόλεμο στη Γάζα.

Ο αντισημιτισμός και οι νεοναζί

Σε έκθεση που δημοσιεύτηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το ECAJ ανέφερε ότι ο αντιεβραϊκός ρατσισμός έχει εγκαταλείψει τα περιθώρια της κοινωνίας και έχει γίνει μέρος του κυρίαρχου ρεύματος, με «μια αυξανόμενη ιδεολογική σύμπλευση … μεταξύ νεοναζί, της αντι-ισραηλινής αριστεράς ή ισλαμιστών».

Οι ειδικοί στην τρομοκρατία γνωρίζουν ότι η ριζοσπαστικοποίηση δεν συμβαίνει σε κενό. Τέτοιου είδους βία παραμένει μια κοινωνική δραστηριότητα, που αντανακλά ευρύτερες τάσεις. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και περιστατικά φυλετικού μίσους που θεωρούνται σχετικά ήσσονος σημασίας – μισαλλόδοξα γκράφιτι, ρατσιστικές προσβολές στον δρόμο και παρόμοια – υποδηλώνουν κάτι βαθύτερο και πιο επικίνδυνο.

Τα τηλεσκοπικά σκοπευτικά που χρησιμοποιήθηκαν από τους επιτιθέμενους στο Μπόνταϊ έκαναν κάθε ένα από τα θύματά τους απολύτως ορατό – να μιλά, να γελά, να φροντίζει παιδιά, να χαιρετά φίλους, να αγκαλιάζει συγγενείς σε μία από τις πιο χαρούμενες εκδηλώσεις του εβραϊκού θρησκευτικού ημερολογίου. Το πάτημα της σκανδάλης θα ερχόταν στο τέλος μιας διαδικασίας απώλειας του ανθρωπισμού, που ξεκινά πολύ πριν ακόμη ζωγραφιστούν σβάστικες στους τοίχους των συναγωγών ή προσβληθούν μαθητές σε μια στάση λεωφορείου.

Γάζα: Πόλεμος με γενεαλογικό αντίκτυπο

Οι αρμόδιοι για την ασφάλεια προειδοποιούν εδώ και καιρό ότι η σύγκρουση στη Γάζα έχει προκαλέσει ένα κύμα εξτρεμιστικής ριζοσπαστικοποίησης σε ολόκληρο τον ισλαμικό κόσμο και πολύ πέραν αυτού. Πέρυσι, η τότε διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ, Άβριλ Χέινς, δήλωσε ότι ο πόλεμος «θα έχει γενεαλογικό αντίκτυπο στην τρομοκρατία».

Η πιο πρόσφατη έκθεση της επιτροπής του ΟΗΕ που εποπτεύει τις κυρώσεις κατά μελών της αλ-Κάιντα και του Ισλαμικού Κράτους σημείωσε ότι «η σύγκρουση στη Γάζα και το Ισραήλ» εξακολουθούσε να κατέχει εξέχουσα θέση στην τρομοκρατική προπαγάνδα και ότι «στις ΗΠΑ υπήρξαν αρκετές φερόμενες συνωμοσίες τρομοκρατικών επιθέσεων, σε μεγάλο βαθμό με κίνητρο τη σύγκρουση στη Γάζα και το Ισραήλ ή από άτομα εμπνευσμένα και ριζοσπαστικοποιημένα από το [ΙΚ]».

Αυτό θα αποτελέσει βασικό αντικείμενο έρευνας για τους ανακριτές.

Υπήρξαν ορισμένες εικασίες ότι το Ιράν, το οποίο φαίνεται να ήταν υπεύθυνο για την υποκίνηση ορισμένων προηγούμενων αντισημιτικών επιθέσεων στην Αυστραλία, θα μπορούσε να ευθύνεται. Όμως αυτό θα αποτελούσε δραματική κλιμάκωση και απόκλιση από τις πρόσφατες τακτικές που έχουν χρησιμοποιήσει Ιρανοί πράκτορες και, ως εκ τούτου, θεωρείται απίθανο.

Βρετανοί αξιωματούχοι ανταλλάσσουν πληροφορίες με τους Αυστραλούς ομολόγους τους μέσω της συμμαχίας ασφαλείας Five Eyes και είναι πιθανό να τους έχουν μεταφέρει τις δικές τους ανησυχίες σχετικά με τη βία που στοχεύει εβραϊκές κοινότητες μετά από πρόσφατα περιστατικά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Τζιχάντ αλ-Σάμι, 35 ετών, φέρεται να είχε δηλώσει πίστη στο Ισλαμικό Κράτος πριν επιτεθεί σε συναγωγή στο Μάντσεστερ κατά τη διάρκεια της εβραϊκής γιορτής του Γιομ Κιπούρ τον Οκτώβριο, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο πιστών.

Το κάλεσμα της Αλ Κάιντα

Στον απόηχο της επίθεσης, η Αλ-Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο (AQAP) απηύθυνε νέο κάλεσμα στα όπλα σε διαδικτυακό περιοδικό που διανεμήθηκε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προτρέποντας μουσουλμάνους στη Δύση να ακολουθήσουν το παράδειγμα του αλ-Σάμι.

Η AQAP, η οποία διαθέτει σημαντική εμβέλεια προπαγάνδας και διεθνείς φιλοδοξίες, κάλεσε σε περαιτέρω βία κατά των εβραϊκών κοινοτήτων και προσέφερε λεπτομερείς οδηγίες από την «ομάδα οδηγών μοναχικού τζιχάντ» σε επίδοξους επιτιθέμενους.

Μια μη επιβεβαιωμένη αναφορά από έναν μάρτυρα ότι οι δράστες στο Σίδνεϊ επέδειξαν «μια μαύρη σημαία με έμβλημα» θα κινήσει το ενδιαφέρον των ερευνητών, καθώς θα μπορούσε να υποδηλώνει σύνδεση με το Ισλαμικό Κράτος. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι η οργάνωση έχει οποιαδήποτε σχέση με τα φρικιαστικά γεγονότα της Κυριακής.

Προς το παρόν, υπάρχει απλώς η αίσθηση μιας προαναγγελθείσας τραγωδίας. «Αυτό είναι η χειρότερη επιβεβαίωση των φόβων της εβραϊκής κοινότητας», δήλωσε στο Sky News ο Άλεξ Ρίβτσιν, συνδιευθύνων σύμβουλος του ECAJ. «Σιγόβραζε κάτω από την επιφάνεια εδώ και πολύ καιρό, και τώρα τελικά συνέβη.»