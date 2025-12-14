Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Νεκροί 11 πολίτες και ένας δράστης – Εντοπίστηκε αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν την Κυριακή σε ένοπλη επίθεση κατά τη διάρκεια εβραϊκής εκδήλωσης στην παραλία Bondi του Σίδνεϊ, με τις αυστραλιανές Αρχές να κάνουν λόγο για τρομοκρατική ενέργεια που είχε ως στόχο την εβραϊκή κοινότητα της πόλης.

Σύμφωνα με τις Αρχές, δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, με τον έναν να πέφτει νεκρός από πυρά της αστυνομίας και τον δεύτερο να συλλαμβάνεται.

Ο συλληφθείς νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Όπως ανακοίνωσε ο αστυνομικός διευθυντής της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Μαλ Λάνιον, τουλάχιστον 29 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ανάμεσά τους και δύο αστυνομικοί.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι ο αριθμός των νεκρών παραμένει «ρευστός», καθώς τραυματίες εξακολουθούν να διακομίζονται σε νοσοκομεία.

Εκδήλωση

Η επίθεση σημειώθηκε ενώ εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στην παραλία Bondi για την εκδήλωση «Chanukah by the Sea», που σηματοδοτούσε την έναρξη της εβραϊκής γιορτής του Χανουκά.

Η αστυνομία ανέφερε ότι πάνω από 1.000 άτομα βρίσκονταν στον χώρο τη στιγμή των πυροβολισμών.

Την εκδήλωση είχε διοργανώσει το εβραϊκό κοινοτικό κέντρο Chabad of Bondi, το οποίο την είχε περιγράψει ως «το τέλειο οικογενειακό γεγονός για να γιορτάσουμε το φως, τη ζεστασιά και την κοινότητα».

Τρομοκρατική επίθεση

Οι δράστες άνοιξαν πυρ εναντίον οικογενειών που γιόρταζαν τη γιορτή στο Archer Park, κοντά στην παραλία Bondi, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο Πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, δήλωσε ότι «η επίθεση αυτή είχε σχεδιαστεί για να στοχεύσει την εβραϊκή κοινότητα του Σίδνεϊ», ενώ ο Μαλ Λάνιον σημείωσε ότι η σφαγή χαρακτηρίστηκε τρομοκρατική επίθεση λόγω του στόχου της εκδήλωσης και των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν.

Ήρωας

Συγκλονιστικά πλάνα, τα οποία φέρεται να κατέγραψε πολίτης και μεταδόθηκαν από αυστραλιανά τηλεοπτικά δίκτυα, δείχνουν ένα άτομο να ορμά, να ακινητοποιεί και να αφοπλίζει έναν από τους ενόπλους, στρέφοντας στη συνέχεια το όπλο εναντίον του.

Ο Κρις Μινς εξήρε το θάρρος του πολίτη που καταγράφηκε να έρχεται αντιμέτωπος με τον ύποπτο και να τον «αφοπλίζει μόνος του». Χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «την πιο απίστευτη σκηνή που έχω δει ποτέ», τον περιέγραψε ως «έναν γνήσιο ήρωα».

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι ζωντανοί απόψε χάρη στο θάρρος του», πρόσθεσε.

«Ο κόσμος ούρλιαζε»

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού. Ο 32χρονος Λάχλαν Μοράν από τη Μελβούρνη δήλωσε στο Associated Press ότι περίμενε κοντά την οικογένειά του όταν άκουσε πυροβολισμούς. Άφησε την μπίρα που κρατούσε για τον αδελφό του και άρχισε να τρέχει.

«Άκουσα μερικούς κρότους και πανικοβλήθηκα και έτρεξα μακριά… Έτρεξα όσο πιο γρήγορα μπορούσα», είπε, προσθέτοντας ότι οι πυροβολισμοί ακούγονταν κατά διαστήματα για περίπου πέντε λεπτά.

«Όλοι άφησαν κάτω τα πράγματά τους και έτρεχαν, ο κόσμος έκλαιγε και ήταν απλώς φρικτό», ανέφερε.

Η 30χρονη Γκρέις από τη Μελβούρνη, και ο σύντροφός της Τζόελ Σάρτζεντ, επίσης 30 ετών, δήλωσαν στο AP ότι βρίσκονταν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου τους όταν άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο και, κοιτάζοντας από το παράθυρο, είδαν ανθρώπους να τρέχουν στον δρόμο και να κρύβονται πίσω από δέντρα και αυτοκίνητα.

«Ο κόσμος ούρλιαζε και ο ήχος από το όπλο ήταν τόσο δυνατός», είπε η Γκρέις. «Ήταν συνεχής – θα ήταν πάνω από 50 πυροβολισμοί, εύκολα».

Αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση βρίσκεται «σε εξέλιξη» και ότι «αρκετά ύποπτα αντικείμενα που εντοπίστηκαν στην περιοχή» εξετάζονται από ειδικά κλιμάκια, μεταξύ των οποίων και ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός που βρέθηκε σε αυτοκίνητο ενός εκ των υπόπτων.

«Η μονάδα εξουδετέρωσης βομβών βρίσκεται αυτή τη στιγμή εκεί και εργάζεται πάνω σε αυτό», δήλωσε αξιωματούχος.

«Πράξη αντισημιτισμού»

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Καμπέρα ότι είναι «συντετριμμένος» από τη σφαγή. «Πρόκειται για μια στοχευμένη επίθεση εναντίον Εβραίων Αυστραλών την πρώτη ημέρα του Χανουκά, που θα έπρεπε να είναι μια ημέρα χαράς, μια γιορτή πίστης – μια πράξη κακού, αντισημιτισμού και τρομοκρατίας που χτύπησε την καρδιά του έθνους μας», είπε.

«Δεν υπάρχει θέση για αυτό το μίσος, τη βία και την τρομοκρατία στη χώρα μας».

Ο Αλμπανέζε τόνισε ότι οι αρχές εργάζονται για να ταυτοποιήσουν όλους όσοι εμπλέκονται στην επίθεση.

«Ας είμαι ξεκάθαρος: θα το εξαλείψουμε. Μέσα από αυτή την αποτρόπαιη πράξη βίας και μίσους θα αναδυθεί μια στιγμή εθνικής ενότητας, όπου οι Αυστραλοί από κάθε πλευρά θα αγκαλιάσουν τους συμπολίτες τους εβραϊκής πίστης», δήλωσε.

«Το κακό που εξαπολύθηκε σήμερα στην παραλία Bondi είναι πέρα από κάθε κατανόηση και το τραύμα και η απώλεια που βιώνουν απόψε οι οικογένειες είναι πέρα από τον χειρότερο εφιάλτη οποιουδήποτε».

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, διέκοψε δημόσια εκδήλωση για να δηλώσει ότι «αυτή ακριβώς την ώρα οι αδελφοί και οι αδελφές μας στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας δέχονται τρομοκρατική επίθεση κατά τη διάρκεια της ανάφλεξης του κεριού του Χανουκά σε εκδήλωση της Chabad στην παραλία Bondi», προσθέτοντας ότι «δέχθηκαν επίθεση από αισχρούς τρομοκράτες».