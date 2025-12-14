Ζελένσκι: «Θα υπάρξουν συμβιβασμοί» – Ενόψει κρίσιμων συνομιλιών στο Βερολίνο πιέζει για «αξιοπρεπή» ειρήνη

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε σήμερα μια «αξιοπρεπή» ειρήνη και εγγυήσεις ότι η Ρωσία δεν θα επιτεθεί ξανά στη χώρα του, καθώς προετοιμάζεται για μια συνάντηση με τους Αμερικανούς απεσταλμένους και τους Ευρωπαίους συμμάχους του Κιέβου στο Βερολίνο.

Αν και δεν είναι ξεκάθαρο ποιος θα συμμετέχει στις συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν σήμερα και αύριο Δευτέρα στη γερμανική πρωτεύουσα, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, όπως και ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, θα βρίσκονται στη Γερμανία για συνομιλίες με Ουκρανούς και Ευρωπαίους.

Η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία εργάζονται για να βελτιώσουν την πρόταση των ΗΠΑ, η οποία κρίθηκε ιδιαίτερα ευνοϊκή προς τη Ρωσία.

Η επιλογή να σταλεί ο Γουίτκοφ, ο οποίος ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία και τη Ρωσία αναφορικά με το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο, φαίνεται να αποτελεί ένδειξη ότι η Ουάσινγκτον βλέπει μια πιθανότητα προόδου, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας το 2022.

«Η Ουκρανία χρειάζεται ειρήνη με αξιοπρεπείς όρους και είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε όσο το δυνατόν πιο εποικοδομητικά. Οι επόμενες ημέρες θα είναι γεμάτες διπλωματία. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποφέρει αποτελέσματα», δήλωσε ο Ζελένσκι στο X.

Since yesterday, all our services have been working to restore electricity, heating, and water supply to the regions following Russian strikes on energy infrastructure. The situation remains difficult – hundreds of thousands of families are still without electricity in Mykolaiv,… pic.twitter.com/vZotX4Zxal — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 14, 2025



Ένας από τους Ουκρανούς διαπραγματευτές, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Κισλίτσα, προανήγγειλε «μια ημέρα συναντήσεων» και δημοσίευσε μια φωτογραφία του στο Βερολίνο, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Mojen!, as they say in Berlinerisch.a day of meetings ahead. Beautiful colors of this Bär-liner, aren’t they? … pic.twitter.com/z0Uc3Ao6CN — Sergiy Kyslytsya 🇺🇦 (@SergiyKyslytsya) December 14, 2025

Συνομιλίες στο Βερολίνο

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υποδέχεται τον Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες σε μια σύνοδο κορυφής στη γερμανική πρωτεύουσα τη Δευτέρα, την πιο πρόσφατη μιας σειράς δημόσιων εκδηλώσεων υποστήριξης προς τον Ουκρανό ηγέτη από συμμάχους του σε όλη την Ευρώπη.

Στη γερμανική πρωτεύουσα αναμένονται μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, στο Βερολίνο -απόψε σε επίπεδο συμβούλων και αύριο σε επίπεδο ηγετών- θα συζητηθεί «τελικά» η προσέγγιση για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία, όπως είπε, «πρέπει τώρα να συγκεκριμενοποιηθεί».

Αύριο ο Μερτς θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι, ενώ οι δύο ηγέτες θα συμμετάσχουν στο Γερμανο-ουκρανικό Οικονομικό Φόρουμ που πραγματοποιείται στο Βερολίνο. Το βράδυ αναμένεται η άφιξη και των υπόλοιπων ηγετών.

Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί και μεταξύ του Ουκρανού Προέδρου και της αμερικανικής αντιπροσωπείας, όπως δήλωσε ο ίδιος ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

«Το Βερολίνο τις επόμενες ημέρες θα γίνει η πρωτεύουσα της ευρωπαϊκής διπλωματίας», έγραψε στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ ο πρέσβης της Ουκρανίας, Ολέξι Μαγέεφ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, η αποψινή συνάντηση των συμβούλων θα έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό ούτε ακριβώς ποιοι θα είναι οι συμμετέχοντες, ενώ η BILD μετέδωσε πριν από λίγο την άφιξη του Γουίτκοφ και του Κούσνερ σε πολυτελές ξενοδοχείο κοντά στην Πύλη του Βρανδεμβούργου.

Αυστηρά μέτρα προστασίας

Στην πόλη εφαρμόζεται το αυστηρότερο δυνατό πρωτόκολλο ασφαλείας, οι λεπτομέρειες ωστόσο, όπως διευκρίνισε εκπρόσωπος της αστυνομίας, θα δημοσιοποιούνται ενώ η επιχείρηση θα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αναμένονται αλλαγές τόσο στη ροή της κυκλοφορίας στους δρόμους όσο και στα δρομολόγια των μαζικών μέσων μεταφοράς, πρόσθεσε.

Το κέντρο της πόλης, κυρίως η περιοχή γύρω από την καγκελαρία και το κοινοβούλιο, έχει αποκλειστεί ήδη από την Παρασκευή, ενώ αυστηρά μέτρα εφαρμόζονται και γύρω από το ξενοδοχείο στο οποίο θα καταλύσουν οι ξένοι αξιωματούχοι.

Πλήγματα στην Ουκρανία

Στο μεταξύ ο Ζελένσκι κατήγγειλε ότι εκατοντάδες χιλιάδες Ουκρανοί παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα μετά τα ρωσικά πλήγματα εναντίον ενεργειακών υποδομών, ενώ ανήρτησε και φωτογραφίες φλεγόμενων ή κατεστραμμένων κτιρίων.

«Η Ρωσία παρατείνει τον πόλεμο και επιδιώκει να προκαλέσει όσο το δυνατόν περισσότερες βλάβες στον λαό μας», τόνισε.

«Συνολικά, οι Ρώσοι εκτόξευσαν περισσότερα από 1.500 drones, σχεδόν 900 κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες και 46 πυραύλους διαφόρων τύπων εναντίον της Ουκρανίας αυτή την εβδομάδα», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

«Θα υπάρξουν συμβιβασμοί»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε σήμερα ότι μία εκεχειρία μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας κατά μήκος των σημερινών γραμμών του μετώπου θα είναι μία δίκαια επιλογή.

Η Ρωσία απαιτεί από το Κίεβο την απόσυρση των στρατιωτικών δυνάμεών του από τμήματα των περιοχών του ανατολικού Ντονέτσκ και Λουχάνσκ τα οποία διατηρούν ακόμα υπό τον ελέγχό τους.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μέσω της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων WhatsApp, ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι παραπάνω επιλογή θα είναι άδικη, προσθέτοντας ότι το ζήτημα των εδαφών παραμένει σε εκκρεμότητα και είναι πολύ ευαίσθητο.

Δήλωσε επίσης ότι θα υπάρξουν συμβιβασμοί σε ειρηνευτικές προτάσεις σχετικά με τον τρόπο τερματισμού του πολέμου με τη Ρωσία, πριν από τις συνομιλίες στο Βερολίνο με Αμερικανούς και Ευρωπαίους εταίρους.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μέσω της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων WhatsApp δήλωσε ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας των Αμερικανών, Ευρωπαίων κι άλλων συμμάχων αντί της ένταξης στο ΝΑΤΟ για το Κίεβο, ήταν ένας συμβιβασμός από την πλευρά της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ