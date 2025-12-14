ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη με βαρύτατες κατηγορίες για τους 15 συλληφθέντες στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις

Άννα Κανδύλη

κοινωνία

ΟΠΕΚΕΠΕ - Κρήτη

Ποινική δίωξη για σειρά αξιόποινων πράξεων ασκήθηκε στους συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Της Άννας Κανδύλη

Συγκεκριμένα κατηγορούνται κατά περίπτωση για:

  • Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση
  • Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
  • Αξιόποινη υποστήριξη εγκληματική οργάνωσης
  • Απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις από κοινού
  • Άμεση συνέργεια στην απάτη που υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ τελεσθεισα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση .
  • Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου
  • Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Οι συλληφθέντες αμέσως μετά τον κατάπλου του πλοίου στον Πειραιά, οδηγήθηκαν με ισχυρά μέτρα ασφαλείας στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην οδό Λουκάρεως όπου η αρμόδια Ευρωπαία Εισαγγελέας έπειτα από πολύωρη διαδικασία απήγγειλε εναντίον τους βαρύτατες  κατηγορίες.

Μετά την άσκηση ποινικής δίωξης η μεταγωγή με τους κατηγορούμενους πήρε τον δρόμο για την Ευελπίδων ώστε οι κατηγορούμενοι να οδηγηθούν στο ανακριτικό γραφείο, αντιμέτωποι με βαριά κακουργήματα που, κατά περίπτωση, αφορούν σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, νομιμοποίηση παράνομων εσόδων και άλλα σχετικά με ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις κ.λπ. Όπως εκτιμάται, οι κατηγορούμενοι θα ζητήσουν από τον Ανακριτή σήμερα, να λάβουν προθεσμία για τις απολογίες τους ώστε να ενημερωθούν για τα στοιχεία της υπόθεσης και για όσα τους καταλογίζει η ογκώδης δικογραφία που σχηματίστηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να ετοιμάσουν την υπεράσπισή τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης η κατά τη δικογραφία, εγκληματική οργάνωση δρούσε συνεχώς από το 2019 έως την εξάρθρωσή της την περασμένη Παρασκευή με τις συλλήψεις στην Κρήτη. Μία σύλληψη, συγγενικού προσώπου εμπλεκόμενης στην υπόθεση, αφορά σε κακουργηματική παράβαση του νόμου περί όπλων που εντοπίστηκαν κατά την διάρκεια ελέγχων σε χώρο της κατηγορουμένης. Ο εν λόγω έχει παραπεμφθεί ενώπιον του Ανακριτή στην Κρήτη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, το ποσό που αποκόμισε η εγκληματική ομάδα από την παράνομη δράση της υπολογίζεται σε τουλάχιστον 1,7 εκατομμύρια ευρώ το οποίο αποτελεί και την ζημία που προκλήθηκε τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στο ελληνικό δημόσιο. Εκτός από τους συλληφθέντες, στην υπόθεση φαίνεται να εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα.

Υπενθυμίζεται ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να καρπώνονταν ευρωπαϊκές ενισχύσεις που δεν δικαιούνταν, από το 2019 έως το 2025. Στη δικογραφία αναφέρεται ότι τα μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε, δραστηριοποιούνταν στην κατ’ επάγγελμα και κατά συρροή τέλεση του κακουργήματος της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας, λαμβάνοντας παρανόμως ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων για πρόσωπα, εκτάσεις και ζωικό κεφάλαιο στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων.

