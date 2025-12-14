Ηλεία: Σοκ στην Οινόη με τον θάνατο 33χρονου – Εντοπίστηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του

Πένθος επικρατεί στην Οινόη Ηλείας μετά τον αιφνίδιο θάνατο ενός 33χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το πρωί στην αυλή του σπιτιού του.

Η τοπική κοινωνία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ από την τραγική απώλεια ενός ανθρώπου ιδιαίτερα γνωστού στην περιοχή, αναφέρει η ιστοσελίδα patrisnews.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού Μέσου Ενημέρωσης, ο 33χρονος Β.Α. είχε σηκωθεί κανονικά από το κρεβάτι του και είχε αρχίσει να ετοιμάζεται για τις αγροτικές εργασίες της ημέρας.

Όπως αναφέρουν οι πηγές, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον εργάτη που τον συνόδευε στα χωράφια για τη συγκομιδή της ελιάς και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το αυτοκίνητό του.

Την ώρα που βρισκόταν στην αυλή, μπροστά από το όχημα, κατέρρευσε αιφνιδίως. Λίγη ώρα αργότερα, ο εργάτης τον εντόπισε πεσμένο στο έδαφος, χωρίς να έχει τις αισθήσεις του.

Ο 33χρονος ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην Οινόη, καθώς διατηρούσε συνεργείο, ενώ πίσω του αφήνει τη σύζυγό του, η οποία είναι έγκυος, καθώς και ένα μικρό παιδί.