Ηλεία: Σοκ στην Οινόη με τον θάνατο 33χρονου – Εντοπίστηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του

Σύνοψη από το

  • Πένθος επικρατεί στην Οινόη Ηλείας μετά τον αιφνίδιο θάνατο ενός 33χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το πρωί στην αυλή του σπιτιού του.
  • Η τοπική κοινωνία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ από την τραγική απώλεια του 33χρονου, ο οποίος κατέρρευσε αιφνιδίως στην αυλή του σπιτιού του ενώ ετοιμαζόταν για αγροτικές εργασίες.
  • Ο 33χρονος ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην Οινόη, διατηρούσε συνεργείο και πίσω του αφήνει τη σύζυγό του, η οποία είναι έγκυος, καθώς και ένα μικρό παιδί.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Πένθος επικρατεί στην Οινόη Ηλείας μετά τον αιφνίδιο θάνατο ενός 33χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το πρωί στην αυλή του σπιτιού του.

Η τοπική κοινωνία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ από την τραγική απώλεια ενός ανθρώπου ιδιαίτερα γνωστού στην περιοχή, αναφέρει η ιστοσελίδα patrisnews.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού Μέσου Ενημέρωσης, ο 33χρονος Β.Α. είχε σηκωθεί κανονικά από το κρεβάτι του και είχε αρχίσει να ετοιμάζεται για τις αγροτικές εργασίες της ημέρας.

Όπως αναφέρουν οι πηγές, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον εργάτη που τον συνόδευε στα χωράφια για τη συγκομιδή της ελιάς και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το αυτοκίνητό του.

Την ώρα που βρισκόταν στην αυλή, μπροστά από το όχημα, κατέρρευσε αιφνιδίως. Λίγη ώρα αργότερα, ο εργάτης τον εντόπισε πεσμένο στο έδαφος, χωρίς να έχει τις αισθήσεις του.

Ο 33χρονος ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην Οινόη, καθώς διατηρούσε συνεργείο, ενώ πίσω του αφήνει τη σύζυγό του, η οποία είναι έγκυος, καθώς και ένα μικρό παιδί.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άσκηση ή περισσότερος ύπνος: Τι είναι πιο σημαντικό για την υγεία όταν δεν έχετε χρόνο και για τα δύο;

Σπλαχνικό λίπος: 3 υδατάνθρακες που μπορεί να σας βοηθήσουν να το χάσετε, σύμφωνα με ειδικό

Αντέχουν οι ευρωπαϊκές και οι ελληνικές εξαγωγές στους δασμούς Τραμπ – Αυξάνονται οι εισαγωγές από Κίνα

Ψηφιακό δελτίο αποστολής ελαιοκάρπου – Η νέα ημερομηνία έναρξης

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
13:55 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό το επόμενο Σαββατοκύριακο – Πώς θα γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα

Το σκηνικό του καιρού τα φετινά Χριστούγεννα φαίνεται να χαρακτηρίζεται από ήπιες συνθήκες, σύ...
13:47 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη με βαρύτατες κατηγορίες για τους 15 συλληφθέντες στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις

Ποινική δίωξη για σειρά αξιόποινων πράξεων ασκήθηκε στους συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσε...
12:56 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Θρίλερ στην Ηλεία: Κυνηγός εντόπισε ανθρώπινη σορό – Εξετάζεται αν πρόκειται για 63χρονο αγνοούμενο

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των Αρχών στην ευρύτερη περιοχή του Γρύλλου, στην Ηλεία, μετά ...
12:15 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες: Αποφασίζουν τις δράσεις της εβδομάδας – Αύριο το συλλαλητήριο στα δικαστήρια της Λάρισας

Δεσμεύσεις αναφορικά με τα αιτήματά τους ζητούν οι αγρότες, προκειμένου να προσέλθουν σε διάλο...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα