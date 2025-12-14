Βουλή – Βελόπουλος προς κυβέρνηση: Είστε μπλεγμένοι μέχρι τον λαιμό στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Επίθεση στην κυβέρνηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τις αγροτικές κινητοποιήσεις εξαπέλυσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, σε παρέμβασή του σήμερα στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του σ/ν του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης δήλωσε: «Ξέρετε τι προσπαθεί να κάνει η ΝΔ; Να μας πείσει ότι κάτι “Φραπέδες”, κάτι “Πόπες”, κάτι “Μαγειρίες”, που δεν μπορούν να αρθρώσουν πέντε λέξεις στη σειρά, ήταν τόσο ιδιοφυείς, ώστε έστησαν μόνοι τους το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και στο Μαξίμου έχουν μαζευτεί όλοι οι ηλίθιοι. Δεν μας πείθετε. Είστε μπλεγμένοι μέχρι το λαιμό» και επισήμανε ότι το κόμμα του είναι κατά της υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ «γιατί ελέγχεται από τους δανειστές».

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις ο κ. Βελόπουλος κάλεσε την κυβέρνηση να προχωρήσει «στην παραγραφή από τη Βουλή, των διώξεων κατά των αγροτών» και να τους καταβάλει «τώρα όλα τα χρωστούμενα χρήματα«», λέγοντας: «Τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ να μοιραστούν στους πραγματικούς δικαιούχους και να δοθούν στην δημοσιότητα τα ονόματα των ενόχων».

Σχετικά με τις νέες συλλήψεις στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, είπε: «Ο κ. Χιλετζάκης, κολλητός και της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ και συγκούμπαρος και των δύο, ήταν πρόεδρος των μικρών συνεταιρισμών της ΕΘΕΑΣ και συμμετείχε σε συσκέψεις στο υπουργείο Μετανάστευσης, με αντικείμενο την αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης εργατικών χεριών. Αυτό που συζητούσε ήταν η έλευση χιλιάδων αλλοδαπών για να εργαστούν στα χωράφια μας. Εσείς λέτε να το έκανε γιατί τους λυπόταν; Για να συγχωρεθούν τα πεθαμένα του; Το έκανε χωρίς κέρδος; Όποια λαμογιά να ψάξεις, όποια πέτρα και να σηκώσεις από κάτω θα βρεις ΠΑΣΟΚ, ΝΔ».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος σημείωσε ότι η κυβέρνηση είναι «εκτός τόπου και χρόνου», τονίζοντας: «Είστε κυβέρνηση πανικόβλητων. Γιατί είστε σε αποδρομή. Είναι τέτοιος ο πανικός σας, ώστε είπαν του προέδρου ότι τον ζητούν στα αγροτικά μπλόκα και αυτός έκανε λάθος και πήγε σε μπλόκο αλκοτέστ».

Τέλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ανέφερε ότι «οι Έλληνες έχουν πλέον δύο επιλογές: Είτε θα σιωπήσουν και θα εξαφανιστούμε ως έθνος σαν τους Χετταίους, είτε θα ψηφίσουν Ελληνική Λύση και θα σώσουμε όλοι μαζί το έθνος».