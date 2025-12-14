Βουλή – Βελόπουλος προς κυβέρνηση: Είστε μπλεγμένοι μέχρι τον λαιμό στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνοψη από το

  • Ο Κυριάκος Βελόπουλος εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή, δηλώνοντας ότι «είστε μπλεγμένοι μέχρι το λαιμό» στο σκάνδαλο.
  • Κάλεσε την κυβέρνηση να παραγράψει τις διώξεις κατά των αγροτών και να τους καταβάλει «τώρα όλα τα χρωστούμενα χρήματα», ζητώντας «τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ να μοιραστούν στους πραγματικούς δικαιούχους».
  • Σχολιάζοντας τις συλλήψεις στην Κρήτη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Βελόπουλος δήλωσε ότι «όποια πέτρα και να σηκώσεις από κάτω θα βρεις ΠΑΣΟΚ, ΝΔ», χαρακτηρίζοντας την κυβέρνηση «πανικόβλητων».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

πολιτική

Βελόπουλος

Επίθεση στην κυβέρνηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τις αγροτικές κινητοποιήσεις εξαπέλυσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, σε παρέμβασή του σήμερα στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του σ/ν του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης δήλωσε: «Ξέρετε τι προσπαθεί να κάνει η ΝΔ; Να μας πείσει ότι κάτι “Φραπέδες”, κάτι “Πόπες”, κάτι “Μαγειρίες”, που δεν μπορούν να αρθρώσουν πέντε λέξεις στη σειρά, ήταν τόσο ιδιοφυείς, ώστε έστησαν μόνοι τους το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και στο Μαξίμου έχουν μαζευτεί όλοι οι ηλίθιοι. Δεν μας πείθετε. Είστε μπλεγμένοι μέχρι το λαιμό» και επισήμανε ότι το κόμμα του είναι κατά της υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ «γιατί ελέγχεται από τους δανειστές».

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις ο κ. Βελόπουλος κάλεσε την κυβέρνηση να προχωρήσει «στην παραγραφή από τη Βουλή, των διώξεων κατά των αγροτών» και να τους καταβάλει «τώρα όλα τα χρωστούμενα χρήματα«», λέγοντας: «Τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ να μοιραστούν στους πραγματικούς δικαιούχους και να δοθούν στην δημοσιότητα τα ονόματα των ενόχων».

Σχετικά με τις νέες συλλήψεις στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, είπε: «Ο κ. Χιλετζάκης, κολλητός και της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ και συγκούμπαρος και των δύο, ήταν πρόεδρος των μικρών συνεταιρισμών της ΕΘΕΑΣ και συμμετείχε σε συσκέψεις στο υπουργείο Μετανάστευσης, με αντικείμενο την αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης εργατικών χεριών. Αυτό που συζητούσε ήταν η έλευση χιλιάδων αλλοδαπών για να εργαστούν στα χωράφια μας. Εσείς λέτε να το έκανε γιατί τους λυπόταν; Για να συγχωρεθούν τα πεθαμένα του; Το έκανε χωρίς κέρδος; Όποια λαμογιά να ψάξεις, όποια πέτρα και να σηκώσεις από κάτω θα βρεις ΠΑΣΟΚ, ΝΔ».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος σημείωσε ότι η κυβέρνηση είναι «εκτός τόπου και χρόνου», τονίζοντας: «Είστε κυβέρνηση πανικόβλητων. Γιατί είστε σε αποδρομή. Είναι τέτοιος ο πανικός σας, ώστε είπαν του προέδρου ότι τον ζητούν στα αγροτικά μπλόκα και αυτός έκανε λάθος και πήγε σε μπλόκο αλκοτέστ».

Τέλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ανέφερε ότι «οι Έλληνες έχουν πλέον δύο επιλογές: Είτε θα σιωπήσουν και θα εξαφανιστούμε ως έθνος σαν τους Χετταίους, είτε θα ψηφίσουν Ελληνική Λύση και θα σώσουμε όλοι μαζί το έθνος».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άσκηση ή περισσότερος ύπνος: Τι είναι πιο σημαντικό για την υγεία όταν δεν έχετε χρόνο και για τα δύο;

Σπλαχνικό λίπος: 3 υδατάνθρακες που μπορεί να σας βοηθήσουν να το χάσετε, σύμφωνα με ειδικό

Αντέχουν οι ευρωπαϊκές και οι ελληνικές εξαγωγές στους δασμούς Τραμπ – Αυξάνονται οι εισαγωγές από Κίνα

Ψηφιακό δελτίο αποστολής ελαιοκάρπου – Η νέα ημερομηνία έναρξης

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
14:27 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης για το μακελειό στην Αυστραλία: «Είμαι βαθιά συγκλονισμένος – Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας»

«Είμαι βαθιά συγκλονισμένος από τις σημερινές επιθέσεις στο Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια των εορτασ...
13:31 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση Μητσοτάκη: «Φωνάζει ο αρχηγός των γαλάζιων ακρίδων, για να φοβηθούν οι αγρότες»

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάζει στο φουλ τις μηχανές του κοινωνικού αυτοματισμού κατά των αγροτών...
12:07 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Λιβάνιος στη Βουλή: Στηρίζουμε την αυτοδιοίκηση, θεσμικά και οικονομικά – Επιστολική για τους Έλληνες του εξωτερικού και στις εθνικές εκλογές

Oι πόροι προς την Αυτοδιοίκηση αυξήθηκαν, έργα υλοποιούνται σε όλους τους δήμους της χώρας με ...
11:10 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Βουλή: Κόντρα Παπαθανάση – Πολάκη για την εκλογή Πιερρακάκη στο «τιμόνι» του Eurogroup

Σε υψηλούς τόνους, ανάμεσα σε κυβέρνηση και Αντιπολίτευση, συνεχίζεται για τρίτη μέρα, η συζήτ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα