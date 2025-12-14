Θρίλερ στην Ηλεία: Κυνηγός εντόπισε ανθρώπινη σορό – Εξετάζεται αν πρόκειται για 63χρονο αγνοούμενο

Σύνοψη από το

  • Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των Αρχών στην ευρύτερη περιοχή του Γρύλλου, στην Ηλεία, μετά τον εντοπισμό ανθρώπινης σορού από κυνηγό σε δύσβατο αγροτικό σημείο.
  • Η σορός εντοπίστηκε σε περιοχή όπου τις τελευταίες ημέρες επικεντρώνονταν οι έρευνες για τον 63χρονο άνδρα από τον Γρύλλο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τις 6 Δεκεμβρίου.
  • Από την πρώτη στιγμή είχε σημάνει συναγερμός, με τους οικείους του να δηλώνουν την εξαφάνισή του και τις Αρχές να ξεκινούν εκτεταμένες έρευνες.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Περιπολικό

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των Αρχών στην ευρύτερη περιοχή του Γρύλλου, στην Ηλεία, μετά τον εντοπισμό ανθρώπινης σορού από κυνηγό. Ο κυνηγός εντόπθσε τη σορό σε δύσβατο αγροτικό σημείο και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Η σορός εντοπίστηκε σε περιοχή όπου τις τελευταίες ημέρες επικεντρώνονταν οι έρευνες για τον 63χρονο άνδρα από τον Γρύλλο του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τις 6 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το patrisnews.com.

Από την πρώτη στιγμή είχε σημάνει συναγερμός, με τους οικείους του να δηλώνουν την εξαφάνισή του και τις Αρχές να ξεκινούν εκτεταμένες έρευνες.

12:15 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

