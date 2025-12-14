Έλενα Ασημακοπούλου – Μπρούνο Τσιρίλο: Ξανά μαζί για τα 15α γενέθλια της κόρης τους – Η κοινή φωτογραφία

  • Η Μαρία-Ροζάρια, κόρη της Έλενας Ασημακοπούλου και του Μπρούνο Τσιρίλο, γιόρτασε τα 15α γενέθλιά της. Οι γονείς της ετοίμασαν ένα πάρτι για την ξεχωριστή περίσταση.
  • Η Έλενα Ασημακοπούλου μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο από το πάρτι στο Instagram, ενώ ο Μπρούνο Τσιρίλο δημοσίευσε ένα story με τη Μαρία Ροζάρια να σβήνει τα κεράκια.
  • Παρά τον χωρισμό τους, η Ασημακοπούλου και ο Τσιρίλο διατηρούν καλές σχέσεις, καθώς τους συνδέει πάντα η αγάπη για την κόρη τους.
Η κόρη της Έλενας Ασημακοπούλου και του Μπρούνο Τσιρίλο, Μαρία- Ροζάρια γιόρτασε τα 15α γενέθλιά της. Η Έλενα Ασημακοπούλου μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από το πάρτι που ετοίμασαν για την κόρη τους με τον Μπρούνο Τσιρίλο.

Στη λεζάντα έγραψε: «Χρόνια πολλά, ζωή μου! Είσαι το πιο όμορφο δώρο που μου χάρισε η ζωή! Να μην πάψεις ποτέ να ονειρεύεσαι και να χαμογελάς! Είσαι και θα είσαι για πάντα ο λόγος που χαμογελάω κι εγώ! Ό, τι κι αν φέρει ο δρόμος σου, να ξέρεις πως έχεις πάντα μια αγκαλιά να σε περιμένει. Να σε χαιρόμαστε, αγάπη μου, και να σε καμαρώνουμε».

Από την πλευρά του, ο Μπρούνο Τσιρίλο δημοσίευσε ένα Instagram story όπου βλέπουμε τη Μαρία Ροζάρια να σβήνει τα κεράκια της εντυπωσιακής τούρτας που είχαν ετοιμάσει οι γονείς της. Και μπορεί Ασημακοπούλου και Τσιρίλο να έχουν χωρίσει, όμως, διατηρούν καλές σχέσεις αφού τους συνδέει πάντα η κόρη τους.

