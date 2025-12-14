Έλενα Ασημακοπούλου – Μπρούνο Τσιρίλο: Ξανά μαζί για τα 15α γενέθλια της κόρης τους – Η κοινή φωτογραφία

Η κόρη της Έλενας Ασημακοπούλου και του Μπρούνο Τσιρίλο, Μαρία- Ροζάρια γιόρτασε τα 15α γενέθλιά της. Η Έλενα Ασημακοπούλου μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από το πάρτι που ετοίμασαν για την κόρη τους με τον Μπρούνο Τσιρίλο.

Στη λεζάντα έγραψε: «Χρόνια πολλά, ζωή μου! Είσαι το πιο όμορφο δώρο που μου χάρισε η ζωή! Να μην πάψεις ποτέ να ονειρεύεσαι και να χαμογελάς! Είσαι και θα είσαι για πάντα ο λόγος που χαμογελάω κι εγώ! Ό, τι κι αν φέρει ο δρόμος σου, να ξέρεις πως έχεις πάντα μια αγκαλιά να σε περιμένει. Να σε χαιρόμαστε, αγάπη μου, και να σε καμαρώνουμε».

Από την πλευρά του, ο Μπρούνο Τσιρίλο δημοσίευσε ένα Instagram story όπου βλέπουμε τη Μαρία Ροζάρια να σβήνει τα κεράκια της εντυπωσιακής τούρτας που είχαν ετοιμάσει οι γονείς της. Και μπορεί Ασημακοπούλου και Τσιρίλο να έχουν χωρίσει, όμως, διατηρούν καλές σχέσεις αφού τους συνδέει πάντα η κόρη τους.