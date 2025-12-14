Κυριάκος Μητσοτάκης για το μακελειό στην Αυστραλία: «Είμαι βαθιά συγκλονισμένος – Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας»

«Είμαι βαθιά συγκλονισμένος από τις σημερινές επιθέσεις στο Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Χανουκά» τόνισε σε ανάρτησή του στα social media ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός αναφέρει ακόμη: «Καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο αυτή τη βία. Είμαστε αλληλέγγυοι με τις εβραϊκές κοινότητες παντού. Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας».