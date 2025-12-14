Κωνσταντοπούλου: Διέκοψε την τηλεφωνική σύνδεση στην εκπομπή της Χρηστίδου – Ερώτηση προκάλεσε ένταση on air και οδήγησε στην αποχώρησή της

  • Σε έντονο κλίμα εξελίχθηκε η τηλεφωνική παρουσία της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου «Χαμογέλα και πάλι!», με αποτέλεσμα η επικεφαλής της «Πλεύσης Ελευθερίας» να αποχωρήσει πρόωρα από τη συζήτηση.
  • Η αντιπαράθεση προέκυψε κατά τη διάρκεια διαλόγου με τον δημοσιογράφο Σωτήρη Μπολάκη, όταν δέχθηκε ερωτήσεις σχετικά με τους χειρισμούς της μετά τις απειλές που είχε δεχθεί από τον Γιώργο Ξυλούρη.
  • Η κα Κωνσταντοπούλου εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης και επέλεξε να τερματίσει τη τηλεφωνική της σύνδεση, λέγοντας: «το θεωρώ πολύ άγριο, ενώ έχουν γίνει όλα αυτά να υφίσταμαι αυτή την επίθεση, on air».
Σε έντονο κλίμα εξελίχθηκε η τηλεφωνική παρουσία της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου στο Mega, «Χαμογέλα και πάλι!», με αποτέλεσμα η επικεφαλής της «Πλεύσης Ελευθερίας» να αποχωρήσει πρόωρα από τη συζήτηση.

Η αντιπαράθεση προέκυψε κατά τη διάρκεια διαλόγου με τον δημοσιογράφο Σωτήρη Μπολάκη, γεγονός που οδήγησε σε ένταση στον «αέρα» της εκπομπής.

Η επικεφαλής της «Πλεύσης Ελευθερίας» εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο με τον οποίο διεξαγόταν η συζήτηση και επέλεξε να τερματίσει την τηλεφωνική της σύνδεση με την εκπομπή.

Η κα Κωνσταντοπούλου συμμετείχε τηλεφωνικά το πρωί της Κυριακής στην εκπομπή, προκειμένου να τοποθετηθεί σχετικά με την υπόθεση του «Φραπέ». Ωστόσο, η συζήτηση πήρε διαφορετική τροπή, όταν δέχθηκε ερωτήσεις από τον Σωτήρη Μπολάκη, οι οποίες προκάλεσαν την αντίδρασή της.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν τέθηκε το ζήτημα των χειρισμών της μετά τις απειλές που είχε δεχθεί από τον Γιώργο Ξυλούρη και συγκεκριμένα το γιατί δεν απευθύνθηκε άμεσα στις Αρχές, αλλά προχώρησε σε νομικές ενέργειες αργότερα.

Απόσπασμα του διαλόγου

Μπολάκης: Τα εύλογα ερωτήματα, τα έχει όλος ο κόσμος κυρία Κωνσταντοπούλου.

Κωνσταντοπούλου: Σε παρακαλώ, Σωτήρη μου.

Χρηστίδου: Ας αποφύγουμε τους χαρακτηρισμούς, ας μην κάνουμε προσωπικές επιθέσεις τώρα, ούτε και για τον έναν ούτε και για τον άλλον.

Κωνσταντοπούλου: Συγγνώμη, έκανα εγώ προσωπική επίθεση;

Μπολάκης: Προσέβαλα εγώ την κυρία Κωνσταντοπούλου;

Χρηστίδου: Μα, σας έχουμε δώσει όλο τον χώρο, τώρα δεν ξέρω γιατί δημιουργήθηκε αυτή η ένταση.

Κωνσταντοπούλου: Μπορώ να απαντήσω;

Χρηστίδου: Βεβαίως.

Κωνσταντοπούλου: Ωραία. Εγώ θεωρώ λοιπόν, και δεν θεωρώ ότι πρόκειται για επίθεση και θέλω να μου επιτραπεί να το πω, γιατί αισθάνεται γενικώς ένα πολύ άσχημο σκηνικό. Εγώ θεωρώ άθλιο την ώρα που είναι καταγεγραμμένο ότι έκανα τα εξής: Πρώτον, με το που το έμαθα απευθύνθηκα σε όλους όσοι ήταν απ’ έξω και τους ζήτησα ενημέρωση. Δεύτερον, έπιασα τον Ξυλούρη τον ίδιο και του απευθύνθηκα εκείνη την ώρα και του ζήτησα να μου πει αν τα είπε. Και είναι καταγεγραμμένο στο βίντεο ότι εκείνη την ώρα αυτός με αποφεύγει, συνεχίζει να προχωρά ακριβώς σαν ένοχος. Τρίτον, μπήκα μέσα στην επιτροπή και το κατήγγειλα αμέσως. Τέταρτον, όταν ξεκίνησε να μεταδίδεται η επιτροπή, το ξανακατήγγειλα και ζήτησα να ερωτηθεί και να εφαρμοστεί η αυτόφωρη διαδικασία. Πέμπτον, ζητούσα από κάθε μέλος της επιτροπής να τον ρωτήσει. Έκτον, όταν μου δόθηκε ο λόγος ξανά μετά από 40 λεπτά, τον ρώτησα η ίδια και ζήτησα τη σύλληψη του. Έβδομον, αφού τον αφήσανε να φύγει, πήγα και έκανα αμέσως διάβημα στον Πρόεδρο της Βουλής και του είπα ότι ζητώ να ενημερωθεί ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Όγδοον, έκανα δημόσια έκκληση από το περιστύλιο της Βουλής ζητώντας από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και κάθε ευσυνείδητο εισαγγελέα να παρέμβει. Ένατον, πήρα το 100 ώρα 10:15 πια αφού δεν είχε παρέμβει κανείς και ζήτησα να έρθει περιπολικό. Δέκατον, πήγα στον τηλεοπτικό σταθμό και πάλι έκανα δημόσια έκκληση. Ενδέκατον, ξαναπήρα στο 100 επί 20 λεπτά, μίλησα με αστυνομικό, με διευθυντή, με ταξίαρχο και ζήτησα να ενημερωθεί ο εισαγγελέας. Ενδέκατον, ζήτησα να με ξαναπάρουνε πίσω να μου πούνε αν θα έρθει περιπολικό και αν θα επιληφθεί εισαγγελέας. Δωδέκατον, πήγα μία η ώρα τα ξημερώματα στο αστυνομικό τμήμα, κάθισα επί 5 ώρες μαζί με τον μάρτυρα και έδωσα κατάθεση και εγώ και εκείνος. Πραγματικά, υπάρχει κάποιος που λέει ότι είναι κάτι που δεν έκανα και ότι εκείνη την ώρα εγώ έπρεπε να φύγω από τη Βουλή και να πάω στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος;

Χρηστίδου: Το θέμα είναι και η αστυνομία, γιατί για μένα και αυτό είναι πολύ σοβαρό, κυρία Κωνσταντοπούλου, αφού εκτοξεύτηκαν αυτές οι απειλές μπροστά στους αστυνομικούς της Βουλής. Πριν φτάσουμε στο δωδέκατο βήμα, τι έκανε η αστυνομία γι’ αυτό; Μπροστά, μπροστά στους αστυνομικούς της Βουλής.

Κωνσταντοπούλου: Με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά εγώ το θεωρώ πολύ άγριο αυτό τώρα που έγινε. Θα σας αφήσω, γιατί το θεωρώ πολύ άγριο, ενώ έχουν γίνει όλα αυτά να υφίσταμαι αυτή την επίθεση, on air, ενώ είμαι στο τηλέφωνο, και να μου λέει κάποιος ότι εγώ κάνω επιθέσεις. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, θα σας αφήσω.

 

